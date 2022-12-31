Kadınlar 2023’e gericiliğe ve sömürüye karşı mücadeleyle ‘merhaba’ diyor

2022 yılında kadınlar, mahallelerde, semt evlerinde, iş yerlerinde, üniversitelerde her alanda geleceğe umutla bakacağımız, mücadelelere ve dayanışma örneklerine imza attı.

Kadın Dayanışma Komiteleri olarak, 2022’nin başından itibaren emekçilerin sırtına bindirilen fatura zamlarına karşı mahallelerde semt evlerimizden başlayarak emekçilerin sesinin örgütlü bir şekilde yükselmesi için pahalılığa, faturalara karşı elektrik, doğalgaz, enerji ve temel sektörlerde hemen devletleştime başlığında eylemler, yürüyüşler, toplantılar düzenledik.

Her geçen gün gelen zamların karşısında eriyen ücretlerle yılbaşından itibaren patronlar emek sömürüsüne tam gaz devam ettiler, kriz bahanesiyle ilk gözden çıkardıkları ya da eşit işe eşit ücret vermedikleri yine kadınlar oldu. Bunun karşısında direnişe geçen Alpin çorap, Pas South, Farplas ve EFT tekstil işçileriyle KDK’lar olarak dayanışmayı ve mücadeleyi büyüttük.

Önemli bir kazanım olan İstanbul Sözleşmesi'nin hukuksuz bir şekilde cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilmesi kararına karşı açılan iptal davalarının takipçisi olduk.

Kadınlar arasında en sık görülen kanserlerden biri olan rahim ağzı kanserine sebep olan HPV virüsünden aşı ile korunmak mümkünken devlet tarafından karşılanmayan HPV aşısının ücretsiz olması için bir mücadele başlattık. KDK’lar olarak semt evlerinde, üniversitelerde, yerelliklerde HPV’nin ne olduğu ve tedavisi konusunda bilgilendirici toplantılar düzenledik, "Gericilik ve Piyasacılık Zararlıdır: HPV Aşısı Ücretsiz Olsun" broşürünü yayınladık. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri ile aşı dayanışması büyüdü ve aşı ücret bedeli için hem çağrıcısı hem de katılımcısı olduğumuz davalar kazanımla sonuçlandı. Temel sağlık hakkımız için hep birlikte verdiğimiz mücadele sonucunda kazanım için önemli bir ilerleme sağlandı.

Gezi Direnişi’nin halkın AKP iktidarına yönelik tepkisinin bir ürünü olduğunu ve mahkum edilemeyeceğini söyleyerek, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın dayanışma komitelerine ve tüm kadınlara, Mücella Yapıcı’ya mektup gönderme çağrısı yaparak dayanışma mektuplarımızı ulaştırdık.

Göçmen kadınların hem yaşadıkları sıkıntıları paylaşıp hem de ülkemizdeki emekçi kadınların bir parçası olarak birlikte mücadeleyi örgütlerken dayanışmayı yükseltmek için yaşanan problemlere dair söyleşiler gerçekleştirdik.

8 Mart’ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla KDK’lar semt evlerinde mahallelerde “Kadınlar Zincirlerini Kırıyor” diyerek çeşitli etkinlikler gerçekleşti ve 8 Mart’ta eylemler gerçekleştirdi.

1 Mayıs’ta KDK’lar olarak sınıfımızın yanında ülkemizin dört bir yanında eylemlere katıldık, örgütlendik ve hep bir ağızdan “Kadınlar Bu Karanlığın Hesabını Soracak” dedik.

Emekçileri siyasetsiz bırakanlara karşı kadınlar bu ülkenin aydınlık geleceğinin mücadelesinde, insanca yaşayabileceği bir ülkenin kurulmasında eşit yurttaşlar olarak var olacak dedik ve halkın milletvekili aday adaylarını belirlendiği toplantılarda KDK’lardan milletvekili aday adayları olarak bir adım öne çıktık.

Türban yasası tartışmaları gündeme getirilirken, “Halkımız yoksullukla, hayat pahalılığı ile boğuşurken, ülkemizin gençleri, kadınları, işçileri özgürlük ve eşitlik için seslerini yükseltirken, ‘hangimiz daha yobazız’ rekabetinin kaybedeninin Türkiye olmasına izin vermeyeceğiz” dedik.

25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde KDK’lar, Sosyalist Güç Birliği'nin çağrısıyla Ankara Ulus meydanında kadınların eşit ve özgürce yaşayabilecekleri laik bir ülke için bir araya geldik.

2023’te mücadele çetinleşerek devam edecek. Bu düzenden güç alan gericilerin, tarikatların, patronların öyle rahat bir yıl geçiremeyeceklerini söyleyebiliriz. Bizler KDK’lar olarak bulunduğumuz iş yerlerinde, semt evlerinde, üniversitelerde gericiliğe karşı aydınlanmanın, sermayeye karşı emeğin güçlenmesi için sınıfımızın yanında, eşit, özgür ve laik bir ülkeyi kurmak, 2023’ün emekçilerden yana bir yıl olması için mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz.