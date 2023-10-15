DOSYA | 2023 Gazze-İsrail Savaşı

7 Ekim Cumartesi günü başlayan Gazze-İsrail savaşı, tüm dünyanın gündemine oturdu. İsrail’in tam abluka uyguladığı Gazze’ye topyekün kara harekatı başlatması bekleniyor.

soL, konuyla ilgili tüm üretimini bu dosyada bir araya getirdi. Dosya, önümüzdeki günlerde de güncellenecek.

Gün gün gelişmeler

Gazze İsrail'e karşı ilk gün zafer elde etti, İsrail karşı saldırıda

Gazze'de silahlı milisler tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyonun ilk günü sona ermek üzereyken İsrail hâlâ şoku atlatmaya çalışıyor.

Gazze'de ikinci gün: Çatışmalar sürüyor

Gazze'de silahlı milisler tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyonun 2. gününde çatışmalar devam ederken, İsrail "savaş hali" ilan etti. ABD İsrail'e destek için uçak gemi filosu gönderiyor.

Gazze'de üçüncü gün: İsrail'den 'tam abluka' emri

Gazze'de silahlı milisler tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyonun 3. gününde çatışmalar devam ederken İsrail tarafı 'tam abluka' uygulayacağını açıkladı.

Gazze'de 4. gün: Elektrik de su da İsrail tarafından kesildi

Gazze'de silahlı milisler tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyonun 4. gününde İsrail Gazze'ye yönelik ölüm ablukası başlattı. Bütün gece bombalar yağdırdı.

Gazze'de 5. gün: İsrail sınıra asker yığdı, tek çıkış yolu bombalandı, elektrik kesildi

Gazze'de silahlı milisler tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyonun 5. gününde İsrail "tam taarruz" başlattığını açıkladı.

Gazze'de 6. gün: Ölü sayısı 2 bini aştı, İsrail Suriye'yi de hedef aldı

Gazze Şeridi'ne yönelik harekatın kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Karşılıklı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.

Gazze'de 7. gün: İsrail'in kara harekatı başladı

Reuters ajansı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik harekatın başladığını duyurdu.

Gazze'de 8. gün: İsrail kara birlikleri Gazze'ye baskınlar düzenliyor

İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bunun sadece başlangıç ​​olduğunu vurguluyorum" dedi.

Gazze'de 9. gün: İsrail operasyon alanını genişletmeye hazırlanıyor

"El Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan çatışmalar dokuzuncu gününde de devam ederken, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada "operasyon alanının genişletileceği" duyuruldu.

Özel haberler

İsrail’in bölgedeki ilişkileri 1: Azerbaycan’la ‘iki millet tek ordu’

Azerbaycan, İsrail’in bölgemizdeki en yakın müttefiki olarak tanımlanabilir. Kafkas ülkesi, silah ithalatının yüzde 69’unu İsrail’den yapıyor.

İsrail’in bölgedeki ilişkileri 2: Kürdistan’la bağımsızlık ve petrol kardeşliği

İsrail’in Irak Kürdistanı’yla ilişkileri çok eskilere dayanıyor. IKBY, çıkan petrolün yarısını İsrail’e satıyor. İsrail de Irak Kürdistanı’na bağımsızlık desteği veriyor.

İsrail’in bölgedeki ilişkileri 3: Ezeli düşmandan stratejik ortağa Mısır

Kuruluşundan bu yana savaşan, Ortadoğu'daki çatışmaların ve hesapların sürekli içinde olan İsrail komşularıyla ilginç ilişkilere sahip. Bu yazı dizisinde İsrail'in dış ilişkilerine odaklanacağız.

İsrail Komünist Partisi: 'Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar etnik temizliktir, soykırımdır'

soL'a konuşan İsrail Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Touma-Sliman, Gazze'nin saldırısından sonra hükümetin halkı militarize ettiğini söyledi, 'Her birimiz hedef alınabiliriz' dedi.

Kemal Okuyan, TKP'nin Filistin tavrını anlattı: 'Propagandaya alet olmayız'

El Aksa Tufanı, özellikle ilk gün ortaya çıkan görüntüler nedeniyle, büyük tartışma yarattı. TKP Genel Sekreteri’yle hem bu tabloyu hem de kamuoyu tepkilerini konuştuk.

İsrail basınının Netanyahu eleştirilerine temkinli yaklaşılmalı

Evet, Türkiye’deki tepkilere bakınca, İsrail basını “içimizin yağlarını eritiyor” olabilir. Ama Haaretz’in tavrında, tüm suçu Netanyahu’ya yükleyip İsrail’i aklama hesabı olduğu gözden kaçmamalı.

Filistin’in unutturulmak istenen devrimci portreleri

Filistin’e bakarken görülmesi gereken şey emperyalizme karşı mücadelelerle dolu bir geçmiş, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve onun binlerce inançlı militanı.

Almanya'nın siyaset sahnesindeki mayın tarlaları

Avrupa hemen harekete geçerken Almanya da telaşla ayağa kalktı. Ve böylece “demokrasi”, “özgürlük” şampiyonu ülkelerin başında geldiği propaganda edilen Almanya’nın cilasından bir pul daha döküldü.

Haaretz: Savaşın tek sorumlusu Netanyahu

İsrailli Haaretz gazetesinin başeditör yazısında Gazze'nin saldırısının ardından yaşananların tek sorumlusunun İsrail Başbakanı Netanyahu'nun olduğu vurgulandı.

ÇEVİRİ: Hamas zaferi, devasa ölçüde bir İsrail başarısızlığı

İsrail’in savunma doktrininin yenilmez olduğu fikri çöktü. Hamas, açılış hamlesinde zafer ilan etti.

AKP'de Filistin için karmaşık duygular: Yoldan kurtuldular ama gaz da güme gitti

Filistin direnişi, bölgedeki dengeleri değiştirdi. AKP karmaşık duygular besliyor olmalı: Dışlandıkları Hindistan-İsrail-Avrupa ticaret yolu da, Avrupa'ya satacakları doğalgaz da zora girdi.

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"Düşünce özgürlüğünün beşiği" diye kendini pazarlayan Avrupa, Ukrayna savaşından sonra Rus müzisyenlere ve kitaplara yasak getirmişti. Şimdi de Filistin bayrakları engelleniyor.

Leningrad, Hatay, Maraş, Gazze... Abluka korkunç bir yıkım, amaç toplu imha

İsrail, Gazze'de toplu imha peşinde. Tam ablukayı okuyarak anlamak zor, Nazilerin Leningrad kuşatması ve 6 Şubat depremi sonrasını düşünmek gerek. Bir insanlık suçu işleniyor.

Selçuk Bayraktar'ın poz verdiği ABD gemisi 'gerekirse' Gazze'yi bombalayacak

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Netanyahu iç siyasette destek arıyor: Gantz'la anlaşma rahatlama sağlar mı?

İsrail'de savaş nedeniyle acil hükümet kurulması için muhalefet lideri Gantz'la anlaşan başbakan Netanyahu'nun iç siyasette daha fazla destek alıp almayacağı hâlâ soru işareti.

'40 bebeğin kafası kesildi' öyküsünde ABD geri adım attı

Sosyal medyada viral olan ama gerçekliği sorgulanan "40 bebeğin kafası kesildi" iddiasını önce Biden dile getirdi, sonra Beyaz Saray açıklamayı geri çekti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Gazze'deki sivil ölümlerinin sorulmasına öfkelendi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, gazetecilerin Gazze'deki sivil ölümlerini önlemek konusunda İsrail'in ne yapmayı planladığına ilişkin sorularına öfkelendi.

Arap dünyası Filistin-İsrail savaşına nasıl tepki verdi?

Gazze İsrail'e karşı ilk gün zafer elde etti, Arap ülkeleri tüm bu yaşananlara nasıl tepki verdi?

Filistin dersleri

Filistin dersleri 1: Filistin’i desteklemek, cihatçıları desteklemek midir?

Türkiye solu Irak işgaline karşı çıkınca “Saddamcı”, Ergenekon komplosuna karşı çıkınca “darbeci”, şimdi de “islamcı”... Bu kocaman bir mantık hatası.

Filistin dersleri 2: Filistinliler çözüme karşı mı?

Kimileri, "Filistinliler çözüme karşı" diyor. Oysa 1993'te "Oslo Mutabakatı" imzalanmıştı. İsrail geçen 30 yılda, mutabakatta yer alan maddelere hiçbir şekilde uymadı.

Filistin dersleri 3: Filistinlilerin tamamı müslüman mı?

Mesele kimi zaman bir müslüman-yahudi çatışması gibi anlatılıyor, oysa Filistin’de hristiyanlar da var, ve İsrail bunların da haklarına saldırıyor.

Filistin dersleri 4: Araplardan hayır gelmez mi?

Hele Filistin söz konusu olunca, göçmen düşmanlığıyla tırmanan “Araplar” genellemesi temelsiz. Ayrıca bu, batının pompaladığı ırkçı bakışın uzantısı.

Filistin dersleri 5: Yerleşimciler 'İsrailli siviller' mi?

Silah taşıyorlar, Filistinlilere saldırılar düzenliyorlar, ırkçı eylemleriyle gündeme geliyorlar, sivil olup olmadıkları tartışılıyor. İşte İsrail'in paramiliter güçleri: Yasadışı yerleşimciler.

Filistin dersleri 6: Filistin’i desteklemek, İran’da düşülen hataya yeniden düşmek midir?

“İran’da komünistler mollaları destekledi, sonucu gördük. Şimdi de Hamas’a destek vermemeli.” Gerçekten öyle mi?

Filistin dersleri 7: Hamas’ın arkasında İran mı var?

"Hem de ne, maaşlarını bile İran veriyor!" diyenler yalan söylüyor. Hamas’ın arkasında İran da, ABD de, İsrail de var. Hepsi Hamas, Hamas onları kullanmaya çalışıyor.

Filistin dersleri 8: Filistinlilerin dedeleri topraklarını sattı mı?

Hayır. Zorla sürüldüler. “Topraklarını sattı” yalanını bir yandan İsrail, diğer yandan Filistin davasını satmak isteyen Arap siyasiler köpürttü.

Köşe yazıları

Orta Doğu'nun Hitler'i Netanyahu

Yıllar süren işgal, gelip geçen ve kasap lakaplı başbakanlar bile Filistin halkının mazlumdan-zalime dönüşme hızına engel olamadı.

Filistin aynasındaki Türkiye: 'Post-Kemalist stres bozukluğu'

Filistin direnişinin karşı-saldırısı, Türkiye siyasetinde yeni bir fenomen olan seküler milliyetçiliği ve onun yükselişini iyiden iyiye gözle görülür hale getirdi.

'Bir Filistin vardı, bir Filistin gene var!'

Binlerce yıla, karanlığa, acıya, aydınlığa, direnişe, savaşıma ve sınıfsallığa dayanır Filistin gerçeği.

Savaşlar uzar, sorular çoğalır

"Bütün savaşlarda yalnız silahlar, askerler, ölümler değil yalanlar da kol gezer. Hele modern zamanların ve günümüzün savaşlarında… Bu kez de öyle olacaktır; öyle olmaya başlamıştır."

Medinat Yisrael

"Bu bugünün savaşı değil, yeni değil. 1948’den, belki de daha öncesinden beri süren kadim bir savaş."

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"Câlut’ları hep Davud’lar öldürür zaten ama… Birileri süzülür meydana doğru, Davud’u da öldürür."