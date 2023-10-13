Gazze'de 7. gün: İsrail'in kara harekatı başladı

Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu yedinci güne girdi.

İsrail ve Filistin güçleri arasındaki savaşta iki tarafta toplam ölü sayısının 2 bini aştığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gece Gazze'ye düzenlediği bir dizi hava saldırısının ardından Gazze'de en az 51 kişinin öldüğünü söyledi. İsrail'de can kaybı sayısı 1300 olurken, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 1417 kişi öldürüldü, yaralı sayısıysa 6 bini aştı.

Reuters ajansı, saat 20.30'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik harekatın başladığını duyurdu.

İsrail’den kara harekatı hazırlığı

İsrail ordusu gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi.

Açıklamayı Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de 423 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Hamas çatışmasında yaşanan son gelişmeler neticesinde Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

İsrail'de 'acil durum hükümeti' onaylandı

İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı.

İsrail Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan istifa etti

İsrail Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan Perşembe günü istifa etti ve Bakanlığının fonlarının bunun yerine İsrail’in güneyindeki vatandaşlara yönlendirilmesini istedi.

Bakanlığın rolü dünyaya İsrail'i anlatmaktı. Eskiden Twitter olarak bilinen X'te, Enformasyon Bakanlığı’nın yeni kurulduğuna ve henüz 17 hafta önce bütçesinin verildiğine işaret etti. Atbaryan, İsrail'in "her kuruşa ihtiyaç duyduğu ve bakanlık görevini sürdürmenin kamu bütçesinin israfı anlamına geldiğini” yazdı.

Filistin'den 'acil müdahale' çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce yaralının olduğunu belirterek, acil müdahale çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik saldırganlığının artması nedeniyle hastanelere ulaştırılan çok sayıda yaralı var. Kentteki hastanelerin ameliyathanelerinde çalışan ekipler ciddi baskı altında." ifadelerine yer verildi.

DSÖ: Gazze'ye tıbbi hizmetlerin sağlanması için bir insani koridora ihtiyacımız var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye tıbbi hizmetlerin sağlanabilmesi için bir insani koridora ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile 9 Ekim'de Kahire'de buluştuğunu hatırlatan Ghebreyesus, Sisi'nin Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'deki Filistinlilere tıbbi malzemelerin ulaştırılmasını kabul ettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Gazze'ye tıbbi hizmetlerin sağlanması için bir insani koridora ihtiyacımız var" dedi.

Gazze'deki sivilleri korumak ve onlara destek sağlamak açısından bu koridorun önemli işlevi olacağına da işaret eden Ghebreyesus, "Onların yiyecek, tıbbi hizmet ve malzemeye ihtiyaçları var" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı: İsrail'e karşı yeni cephe açılabilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş suçlarının devam etmesi halinde yeni cephe açılması ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi.

Ziyaret ettiği Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda konuşan İranlı Bakan, ''Bazı Batılı yetkililer, Siyonist rejime (İsrail'e) karşı yeni bir cephenin açılma ihtimalini sordular. Ben de Siyonistlerin savaş suçu işlemeye devam etmesi halinde her türlü ihtimalin direniş safında muhtemel olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, "direniş safı" ifadesine açıklık getirmese de bunun Lübnan'daki Hizbullah olduğu biliniyor.

İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına 'cuma günü' uyarısı

Hamas'ın, dünya Müslümanlarını cuma günü Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek olmaya çağırmasının ardından, Tel Aviv yönetimi de yurt dışındaki vatandaşlarına uyarıda bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışında yaşayan İsraillilere cuma günü dikkatli olmalarını ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durmalarını tavsiye etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı" açıklamasında bulundu.

Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara yol açtığı ve evleri ateşe verebildiği hatırlatılan açıklamada, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

İsrail çatışmalarda ölen 12 askerinin daha kimliğini açıkladı

İsrail ordusu, çatışmalarda ölen ve aralarında üBatı Şeria'da görev yapan Yahuda ve Samira Tümeni'nden üst düzey bir komutanın da bulunduğu 12 askerinin daha kimliğini açıkladı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna göre, son rakamlarla birlikte 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 4'ü Lübnan sınırında olmak üzere 246'ya yükseldi.

Filistin: İsrail'in Gazze sakinlerinin güneye geçmeleri çağrısına aldırış etmeyin

İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istemesi üzerine, Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı.

"İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı çıkarmayı ve iç cephemizin birliğine zarar vermeyi amaçlayan bazı yalan propaganda haberlerini çeşitli yollarla yayınlamaya ve aktarmaya çalışıyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulunuldu.

Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi

Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Sevkiyatta gıda kolilerinin ve acil yardım malzemelerinin bulunudğu aktarıldı.

Yardımlar, Mısır'ın Refah kapısına gönderilecek.

BM: Gazze cehennem çukuru haline geliyor

Birleşmiş Milletler, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde" açıklaması yaptı.

Erdoğan, Macron görüştü: ‘İki devletli çözüm' ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmaların son bulması için 'iki devletli çözüm' konusu ele alındı.

Erdoğan'ın görüşmede, Gazze'deki masum sivillere yönelik insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Türkiye'nin yardım ulaştırmak istediğini aktaran Erdoğan'ın Macron'a, özellikle Batılı ülkelerin gerilimin dozunu azaltıcı adımlar atması ve barışa hizmet etmeyen çabalardan uzak durması gerektiğini söylediği ifade edildi.

Erdoğan'ın görüşmede, uluslararası toplumun, sorunun kalıcı biçimde ortadan kalkması için Türkiye'nin iki devletli çözüm temelindeki önerilerine kulak vermesi gerektiğini söyleyerek çözümün bulunabileceğini kaydettiği ifade edildi.

Hamas: İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 13 rehine öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında son bir gün içinde 13 rehinenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre altı rehinenin kuzey bölgesinin iki farklı noktasındaki saldırılarda, yedi rehinenin ise Gazze'deki üç farklı noktadaki saldırılarda öldüğü belirtildi.

Ürdün'den Filistin'e kitlesel destek

Ürdün'ün pek çok kenti, birkaç gündür İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınayan ve Filistin direnişini destekleyen kitlesel halk gösterilerine sahne oluyor.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, ülkenin Filistin sınırında gösteri düzenlenmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Yasağa rağmen sınıra yürüyenler polisin biber gazlı müdahalesine maruz kaldı. Ülkenin başkenti Amman'da cuma namazının ardından düzenlenen protestoyaysa on binlerce kişinin katıldığı görüldü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e: Gazze halkının göçe zorlanmasının insanlıkta yeri yok

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada güneye gitmeleri için Gazzelilere 24 saat süre verilmesine tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

"İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.

Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.

İsrail’in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze’de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz."

Uluslararası Af Örgütü: İsrail beyaz fosfor kullandı

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, örgüte bağlı Kriz Kanıt Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmalar sonucu, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını açıkladı.

Örgütün, Gazze'de beyaz fosfor kullanıldığı anlaşılan olayları araştırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beyaz fosfor çoğunlukla yoğun duman perdesi oluşturmak veya hedefleri işaretlemek için kullanılan yangın çıkarıcı bir maddedir. Havaya maruz kaldığında son derece yüksek sıcaklıklarda yanar ve insan bedeni içinde yanmaya devam edebilir. Korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır."

Açıklamada, Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunun altı çizilerek "Bu son derece endişe verici vakaları yakından incelemeye devam ederken Uluslararası Af Örgütü, İsrail'i her zaman uluslararası insani hukuka saygı göstermeye çağırıyor, siviller korunmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı: Gazze’ye gönderilen yardım uçağı Mısır'a ulaştı

Dışişleri Bakanlığı, Filistin’e gönderilen yardım uçağının Mısır’a ulaştığını ve yardım malzemelerinin yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı üzere Hava Kuvvetlerimize ait iki adet A400M uçağı Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır’a ulaştırdı. El Ariş Havaalanı’na inen uçaklarımızdaki yiyecek ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı Tunç: Adeta soykırım diyebiliriz

Dünyanın Filistin'de yaşananlara sessiz kaldığını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gerçekten Filistin'de işlenen bir insanlık suçu var, hukuksuzluklar var maalesef dünyanın gözü önünde. Adeta soykırım diyebiliriz buna. Bu insanlık dışı, savaş suçu" ifadesini kullandı.

"Temennimiz, oradaki masum katliamının, çocuk katliamının bir an önce durması" ifadeleriyle sözlerine devam eden Tunç, "Türkiye olarak oradaki masumların korunması, çocukların katledilmesinin önlenmesi noktasındaki mücadelemize hız kesmeden devam ediyoruz. Filistin'de, özellikle Gazze yıllarca abluka altında. Oradaki 2 milyon insan yıllarca tecrit edilmiş durumda. Dolayısıyla onların gıda ihtiyaçları var" açıklamasında bulundu.

Ahmet Davutoğlu'ndan Gazze açıklaması: İktidarın ve Erdoğan'ın yanındayız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gün, Filistinli kardeşlerimize ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma günüdür. Gün, Gazze'deki bu acıyı dindirme günüdür. Bu konuda doğru adım attıkları zaman, iktidarın ve Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan'ın da yanındayız. Filistin meselesinde ayrım gözetmeyiz ama Filistin'i ihmal ederlerse her gün sabah kalktığımızda 'Filistin' deriz, Filistin'i unutturmayız. Üzerlerine düşen görevi yapmak durumundalar."

İsrail, Lübnan sınırını topçu atışlarıyla vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi.

İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılıklı çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.

Devam eden gerginlikte can kaybının meydana gelip gelmediği hakkında bilgi verilmedi.

Çin'den Gazze'de 'sivillerin korunması ve insani krizin önlenmesi' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Pekin'in Gazze'de gerilimin düşürülmesi, barış müzakerelerine dönülmesi ve insani krizin önlenmesi için diğer taraflarla çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Tarafları uluslararası hukuka uymaya ve gerilimi daha fazla artıracak adımlardan kaçınmaya çağıran Vang, "Şu anda acil öncelik Gazze Şeridi’nde yarım koridoru açmak ve insani bir krizi önlemek olmalı" dedi.

Vang, Filistin sorununda çatışma döngüsünün kırılabilmesi için iki devletli çözüme dönüşün gereğine işaret ederek, "Uluslararası toplum, iki tarafın barış içinde bir arada yaşayabilmesi için elverişli şartları oluşturmalıdır" şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'daki operasyonlarda beyaz fosfor bombası kullandığına ilişkin bulgulara dair soruya yanıt veren Vang, "Çin, söz konusu raporları not etmiştir. Çin sivilleri hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlere karşıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail, Lübnan saldırısında gazetecileri vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen İsrail saldırısında Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini aktardı.

Katar merkezli El Cezire televizyonu, olay yerinden yaptığı canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu duyurdu. Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre saldırıda yaralanan 5 gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan bir gazetecinin de AFP muhabiri olduğu öğrenildi.

İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini saat 20.00'ye kadar boşaltın

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmek için akşam saat 20.00'ye kadar süreleri olduğunu söyledi.

Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine tahliye olmaları için çağrı yaptığını hatırlattı.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, "İsrail ordusunun saat 20.00'ye kadar haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim. Kendiniz ve sevdikleriniz için endişeleniyorsanız talimatlarımız doğrultusunda güneye yönelmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Reuters: İsrail ordusu, askerlerin Gazze'ye ilk kara saldırısını gerçekleştirdi

Reuters ajansı, İsrail ordusunun, askerlerin Gazze'ye ilk kara saldırısını gerçekleştirdiğini açıkladığını bildirdi.

Gazze: İsrail ordusu bir sivil konvoyu bombaladı, 70 ölü, 200 yaralı var

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin: İsrail, çocuk hastanesine fosfor bombası ile saldırdı

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze’deki bir çocuk hastanesinin fosfor bombasıyla saldırılmasının ardından boşaltıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı Arapça servisinin haberine göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin doğusundaki Al-Durrah Çocuk Hastanesi'ni beyaz fosfor bombalarıyla hedef aldı ve hastane acilen boşaltıldı.

Bakanlığın resmi Facebook hesabı, "Gazze'nin doğusundaki Al-Durrah Çocuk Hastanesi beyaz fosfor bombalarıyla hedef alındıktan sonra tahliye edildi" paylaşımında bulundu.

Bakanlık sözcüsü, kayıp sayısı hakkında bilgi vermedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 614'ü çocuk 1900 kişi öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk 1900 kişinin öldüğünü duyurdu.