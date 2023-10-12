Gazze'de 6. gün: Ölü sayısı 2 bini aştı, İsrail Suriye'yi de hedef aldı

Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu altıncı güne girdi.

İsrail ve Filistin güçleri arasındaki savaşın altıncı gününde iki tarafta toplam ölü sayısının 2 bini aştığı açıklanırken, İsrail gece boyunca Gazze'yi vurmaya devam etti. İsrail Hava Kuvvetleri'nden onlarca uçak, Hamas varlığının yoğun olduğu belirtilen Gazze'nin El Furkan mahallesinde 200'den fazla hedef vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gece Gazze'ye düzenlediği bir dizi hava saldırısının ardından Gazze'de en az 51 kişinin öldüğünü söyledi. İsrail'de can kaybı sayısı 1300 olurken, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 1417 kişi öldürüldü, yaralı sayısıysa 6 bini aştı.

İsrail Sağlık Bakanı Arbel: Yaralanan Hamaslıları tedavi etmeyeceğiz

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde bulunan Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını açıkladı. Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulunan Arbel, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Bu karar, açıkça, 1949 yılında imzalanan Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı. Cenevre Sözleşmesi, savaşan tarafların, yaralı veya hasta tüm askerleri, cinsiyet, ırk, milliyet, din, siyasi görüş veya herhangi başka bir ayrım yapmaksızın her koşulda korumalarını hükmediyor.

Hatırlanacağı üzere, İsrail Savunma Bakanı, Filistinliler için "insansı hayvanlar" demişti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini belirtti. "Savaş kuralları vardır" diyen Biden, İsrail'in elinden gelen her şeyi yaptığına inandığını vurguladı.

Filistin Kızılayı: Gazze'de 4 sağlık çalışanı öldürüldü

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutan İsrail güçleri bölgenin kuzeyinde bir ambulansı hedef aldı. Ambulanstaki 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Kızılaydan yapılan bir başka açıklamadaysa bir sağlık görevlisinin Gazze'nin doğusundaki Karni geçiş noktasında insani görevini yerine getirirken öldürüldüğü kaydedildi.

Gazze'de 338 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Gazze'de durumun çok tehlikeli olduğunu belirterek, insani ateşkes çağrısında bulundu.

Dünyayla Gazze arasındaki geçiş kapılarının tamamen kapalı olduğunu belirten Ofis, devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 280 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı.

Arap Birliği’nden İsrail'e çağrı: Saldırıları durdurun

Arap Birliği, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması, İsrail’in saldırılarına son verilmesi ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.



Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde toplanan Arap Birliği, toplantının sonunda ilan ettiği sonuç bildirgesiyle, Filistin halkının maruz kaldığı şiddet ve ihlalleri kınadı. Gazze’ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması, yakıt, gıda ve yardımların bölgeye ulaştırılmasına müsaade edilmesi çağrısı yapıldı.

Bildirgede ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik elektrik, su ve yakıt akışının kesilmesi yönünde aldığı kararı derhal iptal etmesi gerektiği belirtildi.

İsrail, Şam ve Halep'teki havalimanlarını vurdu

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ve Halep'teki havalimanlarını hedef aldı.

İsrail'in saldırısının ardından Suriye hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği belirtildi.

Halep Havalimanı'nda hasar olduğu ancak can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, saldırının Şam Havalimanı'na etkisi konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Saldırılar, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Suriye'ye planlanan ziyaretinden bir gün önce düzenlendi.

İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı, Hamas'ın saldırılarının ardından ülkenin Gazze Şeridi'ne yönelik amansız bombardımanı sırasında sivillerin silahlanmasını artırma sözü verdi.

İsrail sivillere silah dağıtacak

İsrail basınında yer alan haberlere göre, faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aralarında 10 bin tüfeğin de bulunduğu silahların sivillere dağıtılacağını duyurdu.

''Aksa tufanı'' taarruzundan önce de yasal olmayan Yahudi yerleşimcilere silah dağıtan Ben-Gvir, düzenlediği basın toplantısında "Felaketten önce bile rekor sayıda, 27 bin silah dağıttık. Politikamız, mümkün olduğu kadar çok silah dağıtmaktı" dedi. Ben-Gvir daha önce terör suçlarından dolayı yargılanmış ancak ceza almamıştı.

Silah dağıtımı, işgal altındaki Batı Şeria'nın sınır bölgelerine odaklanacak. Tüfeklerle birlikte kask ve kurşun geçirmez yelek de dağıtılacak.

İsrail: Saldırılarda bir Türk vatandaşı öldü, bir Türk vatandaşından haber alınamıyor

İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği, Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırıda ölenler arasında bir Türk vatandaşının da olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada bir Türk vatandaşından da haber alınamadığı aktarıldı. Büyükelçilik bilgiyi, İsrail devletinin resmi medya ile iletişim kurumunun açıklamasına dayandırdı.

Aynı açıklamada, Türk vatandaşının ölüm haberinin Ankara’daki yetkili birimlerce teyit edilmediği de belirtildi.

Reuters, bir Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberde öldürülen kişinin çifte vatandaş olduğunu doğruladığını bildirdi.

TBMM'de özel Filistin oturumu

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmelerin ele alınacağı oturum başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında "Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti mutlaka kurulmalıdır" dedi. AKP Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sunan Kurtulmuş, önergenin kabul edilmesinin ardından salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi. Gizli oturum nasıl yapılır? -Milletvekillerine sağır ve dilsiz kavaslar yardımcı oluyor. -Yeminli stenografların tuttuğu tutanaklar mühürlenerek TBMM gizli evrak arşivine kaldırılıyor. -Gizli görüşme tutanağı 10 yıl boyunca sır olarak saklanıyor.

Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

Gazze'ye hava saldırısı: 752 apartman ve 89 okul vuruldu

İsrail güçleri Gazze'ye hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen saldrıda 752 apartmanı ve 89 okul vuruldu. Okullardan 9'unun kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.