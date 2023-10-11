Gazze'de 5. gün: İsrail sınıra asker yığdı, tek çıkış yolu bombalandı, elektrik kesildi

Cumartesi sabahı Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu beşinci güne girdi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda beşinci güne girildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da bin 55'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin yüzde 60'ını çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. Yakıtın tükendiği bölgede bulunan tek santral durdu, elektrik tamamen kesildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Şimdi tam taarruza geçiyoruz" dedi. Kara harekatının beklendiği bölgeye 300 bin yedek kuvvet getirildi. Bununla birlikte ABD'nin en büyük uçak gemisinin İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e ulaştığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı: Tam taarruza geçiyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi.

İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi.

İsrail: Suriye'yle karşılıklı top atışlarında bulunuldu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi” denildi.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.

BM: 260 binden fazla Gazzeli yerinden edildi

Birleşmiş Miletler (BM), İsrail ordusunun Gazze’yi bombalamaya devam etmesi nedeniyle 260 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Salı gecesi yapılan bir güncellemede bunun, "Çatışmaların şiddetlendiği ve 50 gün boyunca devam ettiği 2014 yılından bu yana yerinden edilen en yüksek insan sayısını" temsil ettiği belirtildi. Sayının daha da artması bekleniyor.

Çoğu Gazzelinin okullara sığındığı bildiriliyor.

Gazze Şeridi yaklaşık 2,3 milyon insana ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en yüksek nüfus yoğunluğundan birine sahip.

BM, son günlerdeki hava saldırılarının 1000'den fazla konutu yok ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 8 gazeteci öldürüldü

Gazze'deki hükümet basın ofisi, İsrail saldırılarıyla basında yaşanan can kaybı yaralanmalar ve kurumlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 gazetecinin saldırılar sırasında yaşamlarını yitirdiği, 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu bilgisi verildi.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 3 gazetecinin evlerinin tamamen yıkıldığına, kentteki 40 basın yayın kuruluşunun da hava saldırılarının hedefi olduğuna işaret edildi.

İsrail ordusu: Gazze sınırına 300 bin yedek güç konuşlandırdı

İsrail ordusunun bu sabah sosyal medyadan paylaştığı videoda İsrail Ordusu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus çatışmaları şiddetlereceklerini söyledi.

Cornicus videoda şu bilgileri verdi:

''İsrail ordusu, Gazze sınırı yakınlarına 'piyade, zırhlı asker, topçu birlikleri' ve silah altına aldığı yedek güçlerinden 300 binini gönderdi. İsrail ordusunda görev yapmış 40 yaşın altındaki tüm İsrailliler, muaf olmadıkları sürece, yedek göreve çağrılabiliyor. Suriye'den İsrail'e roket atıldı ancak bunların arkasında kimin olduğunu bilmediğini söyledi. Hizbullah Lübnan'dan füzeler attı ve İsrail misilleme yaptı. Önümüzdeki günlerde çatışmalar yoğunlaşacak ve Gazze'den gelecek görüntüleri anlamak ve baş etmek daha zor olacak''

ABD’nin en büyük uçak gemisi İsrail açıklarında

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) "ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Doğu Akdeniz'e vardı. İsrail açıklarında ilerliyor" açıklamasını yaptı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu, bölgede gerilimi tırmanmak isteyen bir aktörü caydırmak amacıyla Doğu Akdeniz'e ulaştı. Bölgedeki kuvvetler arasında 8 saldırı ve destek uçağı filosu yer almaktadır. Bölgedeki mevcut savaş filolarını takviye etmek üzere ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15, F-16 ve A-10'ların hızlı bir şekilde sahaya intikali de dahil olmak üzere ABD'nin bölgedeki, duruşunu artırma çabaları devam etmektedir."

ABD, Gazze'den Mısır'a insani koridor önerdi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze'den tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Söz konusu hazırlıklar, İsrail'in Gazze'den çıkışı sağlayan Refah Sınır Kapısı yakınlarını bombalamasının ardından geldi.

Mısır'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gazze'deki tek santral hizmet dışı kaldı: Elektrik kesildi

Gazze'de bulunan tek elektrik santralinin hizmet dışı kalmasıyla elektrik tamamen kesildi. Gazze'deki Enerji Bakanlığı elektrik kesintisini doğruladı.

İsrail ''tam abluka'' uyguladığı Gazze'ye yakıt tedarikini sonlandırmıştı. Nüfusu 2 milyonu aşan bölgeye elektrik sağlayan tek santral de yakıtla çalışıyordu.

Bölgedeki elektrik kesintisi beraberinde su kesintilerini de getirdi. Ayrıca gıda tedariki durma noktasına geldi. Yaşanan krizin karanlığa gömülen Gazze'den gelen bilgi ve görüntülerde de aksamaya yol açacağı tahmin ediliyor.

'İsrail saldırılarında vurulanların yüzde 60'ı kadın ve çocuk'

Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, Gazze'de bulunan hastanelerdeki tüm yatakların dolduğunu, ilaç ve tıbbi malzemelerin de tükenmek üzere olduğunu söyledi.

Ebu Riş, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü bombardımanda vurulanların yüzde 60'ı kadın ve çocuklardan oluşuyor" dedi.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğü aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'daysa İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail Komünist Partisi: Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar etnik temizliktir, soykırımdır

soL'a konuşan İsrail Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Touma-Sliman, Gazze'nin saldırısından sonra hükümetin halkı militarize ettiğini söyledi, 'Her birimiz hedef alınabiliriz' dedi.

Erdoğan: İsrail örgüt gibi davranırsa öyle muamele görecektir

AKP son dönemde İsrail'le tekrar yakınlaşma çabası içine girmişti. Ancak Filistin'de yaşanan son gelişmeler Türkiye'de tepki toplayınca bir kez daha İsrail'e karşı tutum almak zorunda kalındı.

Çatışmalarda sivillerin hedef alınmasına “açıkça karşı çıktığını” belirterek İsrail’i eleştiren Erdoğan, “Sivil yerleşimleri bombalamak, insanları kasten öldürmek, bunları maharet gibi sunmak devlet değil örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır” dedi.

Putin: Rusya, Filistin Devleti kurulmasını destekliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediklerini söyledi.

Moskova'da düzenlenen bir savunma konferansında konuşan Putin, İsrail ve Hamas arasındaki çatışma alanının genişlemesinin enerji alanını da kapsayacak "ciddi sorunlar doğurabileceğini" ifade etti.

ABD donanmasının bölgeye gönderilmesine tepki gösteren Putin, "ABD bölgede tansiyonu yükseltiyor" dedi.