Gazze'de 4. gün: Elektrik de su da İsrail tarafından kesildi

Cumartesi sabahı Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu 4. Güne girdi. İsrail tam abluka başlatarak elektrik, gıda ve yakıtsız bıraktığı Gazze halkını tüm gece bombalamaya devam etti.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldi. Açıklamada, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

İsrail’in tüm gece süren hava saldırılarında iki gazeteci de öldürüldü. Her iki taraftan da ölüm sayısı 1400’ü aştı. Netanyahu, sivillerin bombalandığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İngiltere, ABD, Fransa, İtalya ve Almanya'nın liderlerinden Hamas’ı kınayan ortak açıklama

İngiltere, ABD, Fransa, İtalya ve Almanya'nın liderleri dün gece ortak açıklama yayımladılar ve sadece Hamas'ı kınadılar. Sivilleri öldüren işgalci İsrail'e yönelik bir tepki verilmedi. Açıklama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinin ardından geldi.

Açıklamada, "Hamas'ın terörist eylemlerinin hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur ve evrensel olarak kınanmalıdır" denildi. "Ülkelerimiz, İsrail'in kendisini ve halkını bu tür mezalime karşı savunma çabalarına destek verecektir" denilen açıklama şöyle devam etti:

“Şu an, İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırıları avantaj elde etmek için istismar edebileceği bir an değil. Hepimiz Filistin halkının meşru taleplerini tanıyoruz ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için eşit derecede adalet ve özgürlük seviyesini destekliyoruz. Fakat yanılmayın: Hamas bu arzuları temsil etmiyor ve Filistin halkına daha fazla terör ve kan dökülmesinden başka hiçbir şey sunmuyor."

Beyaz Saray, İsrail'e asker göndermeyi planlamadıklarını açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD yönetiminin İsrail'e asker gönderme niyetinde olmadığını ancak ABD'nin bölgedeki çıkarlarını koruyacağını söyledi.

İsrail'den güvenlikle ilgili daha fazla talep gelmesinin beklenildiğini ve ABD'nin talepleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

Kirby ayrıca, İran'ın Hamas'ın operasyonuna olası dahli konusunda, "bir dereceye kadar iştiraki olduğuna dair hiçbir şüphe olmadığını" ancak ABD'nin, İran'ın doğrudan müdahil olduğuna dair kesin ve somut bir kanıt görmediğini söyledi.

İsrail denizden de vurmaya başladı

İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail: Gazze bariyerinde tam kontrol sağlandı

İsrail ordusu, Gazze bariyerinde "tam kontrolün" yeniden sağladığını iddia etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, son 24 saat içinde hiçbir Hamas savaşçısının bariyeri geçmediğini söyledi, ancak bazı silahlı kişilerin hala İsrail kontrolündeki bölgelerde olma ihtimalini de göz ardı etmediğini söyledi.

Hagari, ordunun daha fazla sızmayı önlemek için bariyerin yıkıldığı bölgelere mayın yerleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Abbas, Moskova'yı ziyaret edecek

Rus basınında yer alan ve Filistin'in Moskova Büyükelçisi'ne dayandırılan haberlere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Rusya'ya ziyaret gerçekleştirebilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Büyükelçi Abdel Hafız Nofal gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaret tarihi için Kremlin'in yanıtını beklediklerini, bir anlaşmaya varılması halinde Abbas'ın Moskova'ya geleceğini belirtti.

Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkartıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin 3'e çıkartıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin 'güvenlik seviyesi 3'e' çıkartılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Pentagon: İsrail'e hava savunması dahil savunma desteğimizi arttırıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'e olan savunma desteğini arttırdıklarını ve buna hava savunma sistemleri ve mühimmatların da dahil olduğunu belirtti.

Biden yönetiminin İsrail ile temasını sürdürdüğünü ve en acil ihtiyaçları belirlemeye çalıştığını belirten isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi,"Her şeyden önce İsrail'in savunmasına desteğimizi arttırıyoruz. Buna hava savunma sistemleri ve mühimmatlar da dahil" ifadesini kullandı.

Yetkili, İsrail'e bir an önce ihtiyaç duyduğu mühimmatın ulaştırılması için çalıştıklarını kaydederek, İsrail'in talep ettiği bazı malzemeleri taşıyan uçakların yola çıktığını vurguladı.