Gazze'de üçüncü gün: İsrail'den 'tam abluka' emri

Cumartesi sabahı Gazze'den silahlı milisler, İsrail'e karşı operasyon başlattı. "El Aksa Tufanı" adı verilen operasyon kapsamında Gazze'den silahlı gruplar İsrail topraklarına girdi ve özellikle Gazze Şeridi sınırına yakın, yasadışı yerleşimcilerin yaşadığı mahalleleri hedef aldı. Harekatın esas gövdesini Gazze'deki en güçlü örgüt olan Hamas oluştursa da, operasyon, tüm Filistinli direniş gruplarının parçası olduğu Birleşik Operasyon Odası tarafından yürütüldü.

Operasyonun başlamasının ardından Kudüs dahil olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, Gazze çevresinde yaşayanlara evde kalma çağrısı yaptı ve Gazze'ye dönük ayrı bir taarruz başlattı. Dün öğlen saatlerinden bu yana İsrail güçleri Gazze Şeridi'ni bombardımana tutuyor. İsrail'in attığı füzeler, sivillerin yaşadığı birçok apartmanı da hedef aldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların İran'ın desteği ve emriyle başlatıldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ülke olarak savaş durumuna geçtiklerini söyledi. İkinci günde İsrail, 'savaş hali' ilan etti. Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e ek destek talimatı verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği bildirildi.

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar üçüncü gününde de devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 560'a ulaştı. İsrail basınındaysa çatışmalarda 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar gece boyu durmadı

İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Gazze'nin Mısır sınırı yakınlarında bulunan Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'ne ait ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı.

Bölgedeki tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Hava saldırısına maruz kalan evin çevresindeki diğer evlerde de büyük hasar meydana geldi, çok sayıda yaralanan oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin Karaman ve Naayma caddelerindeki evleri hedef alan 20'den fazla hava saldırısında da onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan bir evi de hedef aldı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı.

Kentin orta kesimlerindeki Yermuk Camisi yakınında bir ev de isabet aldı.

İsrail ordusu: Ölen asker sayısı 73

İsrail ordusu, ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusunun konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan saldırılarında bugüne kadar 73 İsrail askerinin öldüğü, hayatını kaybeden 16 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail Basını: Yaralı sayısı 2 bin 315

Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu, yaralanan İsrailli sayının 2 bin 315 olduğu belirtildi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı.

Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı. Haberlerde, ölenlerin sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.

İsrail yanlışlıkla İsraili vurdu

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

İsrail resmi haber ajansı KAN'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.

Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı

İsrail savaş uçakları Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.

UEFA maçları erteledi

UEFA, İsrail'deki güvenlik durumu nedeniyle 17 Ekim'e kadar ülkede yapılması planlanan maçları erteledi.

BM: Gazze’de 123.000'den fazla Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Pazar gecesi yaptığı açıklamada, yerel saatle 21:00 itibarıyla 123.000'den fazla Filistinlinin Gazze'de yerinden edildiğini ve 74.000'e yakınının okullara sığındığını söyledi.

İsrail, Hamas'ın sürpriz saldırısına Gazze'ye bir dizi hava saldırısıyla karşılık verdi. Gazze Şeridi yaklaşık 2,3 milyon insana ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en yüksek nüfus yoğunluğundan birine sahip.

İsrailli subay: Bu bizim 11 Eylül'ümüz

İsrail ordusundan iki üst düzey yetkili, Hamas'ın Cumartesi günü İsrail'e yönelik saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzetti. BBC'nin haberine göre, Binbaşı Nir Dinar, "Bu bizim 11 Eylül'ümüz. Bizi yakaladılar" dedi.

Yarbay Jonathan Conricus da Hamas'ın saldırılarını Amerika'daki saldırılarla karşılaştırdı ve "Bu, 11 Eylül ve Pearl Harbor saldırılarının birleşimi olabilir" dedi. Conricus, "Bu, İsrail tarihinin açık ara en kötü günü. Daha önce hiç bu kadar çok İsrailli, bırakın bir günlük düşman faaliyetini, tek bir olayda bile öldürülmemişti" ifadelerini kullandı.

İsrail'den Gazze'ye 'tam abluka' emri

İsrail Gazze'ye 'tam abluka' uygulayacak. Tel Aviv'in Savunma Bakanı Yoav Gallant elektriğin kesileceğini, yiyecek ve yakıt girişinin engelleneceğini söyledi. Gallant, “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde kontrolün sağlandığını, herhangi bir çatışma olmadığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini söyledi.

Petrol fiyatlarında yükseliş

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,19 artışla 87,28 dolar olarak gerçekleşti. İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Lübnan Dışişleri: Hizbullah, İsrail saldırmadıkça savaşa girmeyecek

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'tan Gazze'deki savaşa müdahil olmaması yönünde şartlı güvence aldıklarını belirtti. Buhabib, Hizbullah'ın, İsrail'in Lübnan topraklarına girmesi ya da saldırması halinde savaşa müdahil olacağını söyledi.

Cibaliye’deki mülteci kampı vuruldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cibaliye'deki 113 bin mültecinin yaşadığı kampın vurulduğunu açıkladı. 50 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak

AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeleri görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı. Borrell, toplantının formatına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

İsrail'de çalışan 100'ü aşkın Gazzeli işçi sınır dışı edildi

İsrail, ülkede çalışan 100'ü aşkın Gazzeli işçiyi sınır dışı etti. İsrail'de çalışan 100'den fazla işçi, İsrailli yetkililer tarafından sınır dışı edildikten sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gönderildi.

Gazzeli işçilerin, Ramallah Valisi Leyla Ganam tarafından valilik merkezinde kabul edildiği öğrenildi.

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığına göre, İsrail'de çalışma izni alan yaklaşık 18 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail saldırılarında can kaybı 560'a çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 560'a ulaştı.

Filistin Halk Partisi: ABD işgalin ortağıdır, kurtuluşun önünde engeldir

Filistin Halk Partisi, Amerikan yönetiminin Filistin'in haklı mücadelesini inkar ettiğini ve İsrail işgalini uçak ve savaş gemileriyle desteklemesini kınadığını açıklayan bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Akdeniz, işgalci devletin Filistin halkına karşı daha fazla savaş suçu işlemesi ve katliam yapması için silah depoları açıyor, birçok ülkeye halkımızın meşru direnişini kınamaları için baskı yapacak kadar açık müdahalede bulunuyor, suçlara karşı koruma ve dokunulmazlık sağlıyor" denildi.

Amerikan yönetiminin İsrail'in gerçek ortağı olduğunu, İsrail'in politikalarını ve suçlarını desteklediğini de söyledi. Parti, "Amerikan eğilimlerini ve politikalarını frenlemek ve uluslararası toplumu halkımızın uluslararası korumasını sağlamaya zorlamak için tüm bölgesel ve uluslararası düzeyde acil eylem çağrısında bulunarak, bu politikalarla yüzleşmenin, ulusal mücadeleyi güçlendirmenin ve direnişe direnmenin gerekliliğini" vurguladı.

Filistin Halk Partisi, ABD'nin Filistin halkının ve Arap halklarının kurtuluşunun önündeki temel engelin ABD olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade ederken ve herkesi bununla yüzleşmeye çağırdı.

İran 'Aksa Tufanı' iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran yönetiminin Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nda rolü olduğu iddialarını yalanlayarak, "İran’a yönelik bazı suçlamalar, Batılı ülkelerin Siyonist rejime desteğini meşrulaştırmak ve rejimin yenilgisini göz ardı etmek için siyasi hedefler doğrultusunda yapılıyor. Filistin direnişi kendisini savunacak güce sahiptir" ifadelerini kullandı.

Rusya: Çatışma bölgesindeki mevcut statüko kesinlikle sürdürülemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasında benzeri görülmemiş derecede keskin bir dönüş yaşandığını belirterek, “Bu dönüş şunu ispatladı: Çatışma bölgesindeki mevcut statüko kesinlikle sürdürülemez, gündemimizde düzenlemeler yapılması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Reuters: Katar, Hamas'ın tuttuğu rehineleri İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle takas etme görüşmelerine öncülük ediyor

Reuters'a konuşan bir kaynak, Katarlı arabulucuların Hamas yetkilileriyle, militan grup tarafından kaçırılan ve Gazze'de tutulan İsrailli kadın ve çocukların özgürlüğü konusunda müzakere yapmak için acil çağrılarda bulunduğunu ve bu kişilerin özgürlüğü karşılığında 36 Filistinli kadın ve çocuğun İsrail hapishanelerinden serbest bırakılmasını talep ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, Hamas'ın "önemli sayıda" İsrailli sivil ve askeri Gazze Şeridi'nde rehin tuttuğunu söylüyor.

Müzakereler hakkında bilgilendirilen kaynak, Katar'ın Cumartesi gecesinden bu yana ABD ile koordineli olarak yürüttüğü görüşmelerin "olumlu ilerlediğini" söyledi.

Ancak her iki taraf da saldırılara devam ederken henüz bir ilerleme belirtisi yok.

Reuters'a konuşan kaynak, Katar'ın Doha ve Gazze'deki Hamas yetkilileriyle temas halinde olduğunu belirtti.

Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek

İsrail Başbakanı Netanyahu "İsrail'in Hamas'a yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek" ifadelerini kullandı.

Mısır istihbaratının İsrail'i uyardığı ancak muhataplarının bunu dikkate almadığı bildirildi

7 Ekim Cumartesi sabah saatlerinde Hamas tarafından İsrail'e yönelik saldırı konusunda Mısır'ın İsrail'i uyardığı ancak uyarıların dikkate alınmadığı iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) göre, isminin gizli kalmasını isteyen Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırı için İsrail'i önceden uyardıklarını söyledi.

Mısırlı yetkili, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmadan önce devam eden esir takası görüşmelerinde Tel Aviv'deki muhataplarını Gazze'deki durum hakkında uyardıklarını belirterek "Durumun patlama noktasına geldiği ve bunun çok büyük olacağı konusunda İsraillileri defalarca uyardık. Ama bunları hafife aldılar" ifadelerini kullandı. (AA)

Filistin: İsrail Gazze'de hastane ve ambulansları kasten hedef alıyor

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Keyle, İsrail'in hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef aldığını söyledi ve bunun uluslararası hukukun ve teamüllerin büyük bir ihlali olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir hastane personelinin öldürüldüğünü, bazı hastane çalışanları ile vatandaşların yaralandığını duyurmuştu.