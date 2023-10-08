Gazze'de ikinci gün: Çatışmalar sürüyor

Cumartesi sabahı Gazze'den silahlı milisler, İsrail'e karşı operasyon başlattı. "El Aksa Tufanı" adı verilen operasyon kapsamında Gazze'den silahlı gruplar İsrail topraklarına girdi ve özellikle Gazze Şeridi sınırına yakın, yasadışı yerleşimcilerin yaşadığı mahalleleri hedef aldı. Harekatın esas gövdesini Gazze'deki en güçlü örgüt olan Hamas oluştursa da, operasyon, tüm Filistinli direniş gruplarının parçası olduğu Birleşik Operasyon Odası tarafından yürütüldü.

Operasyonun başlamasının ardından Kudüs dahil olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, Gazze çevresinde yaşayanlara evde kalma çağrısı yaptı ve Gazze'ye dönük ayrı bir taarruz başlattı. Dün öğlen saatlerinden bu yana İsrail güçleri Gazze Şeridi'ni bombardımana tutuyor. İsrail'in attığı füzeler, sivillerin yaşadığı birçok apartmanı da hedef aldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların İran'ın desteği ve emriyle başlatıldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ülke olarak savaş durumuna geçtiklerini söyledi.

Olaylarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin öldüğünü, 1697 kişinin yaralandığını açıkladı. Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 300'e yükseldiği bildirildi.

Savaş kaç cephede yürütülecek?

İlk günkü çatışmalar Gazze'de yoğunlaştı. Gazze güçlerinin sızma girişimine karşılık İsrail Gazze Şeridi'ne çok yoğun hava saldırıları düzenledi. Kudüs'te ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde de ufak çaplı olaylar yaşansa da, bunlar aktif bir çatışma haline henüz dönüşmüş değil.

İlk gün ortaya çıkan ve İsrail'de de en çok tartışılan sorulardan biri, savaşın kaç cephede yürütüleceği oldu. Batı Şeria'da, kuzeyde Lübnan ve Suriye sınırlarında da savaş durumu başlayıp başlamayacağı bilinmiyor. İsrail ordusu, kuzeyde de önlem aldıklarını açıkladı.

Lübnan Hizbullahı'nın top atışı yaptığı düşünülüyor

Pazar sabahı bu konuda sembolik bir olay yaşandı. İsrail'in kuzeyinde Kfarşuba ve Şiba köyleri civarında Rüveysa el Alem karakolu, Güney Lübnan'dan top atışına tutuldu.

Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ancak saldırıyı Lübnan Hizbullahı'nın yaptığı düşünülüyor. Hizbullah bu bölgenin Lübnan'a ait olduğunu iddia ediyor. Diğer kuzey komşusu, Suriye de bölgenin kendisine ait olduğu iddiasında.

TKP: Filistin halkının haklı direnişini karalayamayacaklar

Yaşananlara ilişkin Türkiye Komünist Partisi tarafından "Filistin halkının haklı direnişini karalayamayacaklar" başlıklı açıklama yapıldı.

"Tüm bu süreçte Filistin halkına yönelik katliamları ve katliam girişimlerini 'İsrail’in müdafaa hakkı' diyerek destekleyen emperyalist aktörler Filistin halkı direnişi yükselttiğinde 'barış'ı hatırladı" ifadelerine yer verilen açıklama, "Filistin halkı varlık mücadelesi veriyor ve bu mücadele bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanana kadar Filistin halkının eylemleri meşru kalmaya devam edecek" vurgusu yapıldı.

FDKC'den dünya basınına makale

Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi’nin (FDKC) Uluslararası İlişkiler Departmanı sorumlusu Fuad Bekir, soL dahil dünyadan çeşitli basın kuruluşlarına makale iletti. Bekir’in makalesi, Gazze’den başlatılan operasyonun, FDKC dahil tüm Filistin direniş güçlerini kapsayan Birleşik Operasyon Odası’ndan yönetildiğini bir kez daha teyit ediyor.

Bekir tarafından ietilen makalede "İsrail işgal hükümeti, El Aksa Tufanı operasyonunu “'erörist bir operasyon' olarak niteledi, ancak Filistin halkına ait toprakları işgal etmiş durumda olan işgalci bir devlet oldukları gerçeğini göz ardı etti. Eğer gerçekten Ortadoğu’da barış istiyorlarsa, işgale son vermeliler" vurgusu yapıldı.