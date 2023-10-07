Gazze İsrail'e karşı ilk gün zafer elde etti, İsrail karşı saldırıda

Gazze'den silahlı milisler, İsrail'e karşı operasyon başlattı. Harekata Filistinli çok sayıda direniş örgütü de katıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların İran'ın desteği ve emriyle başlatıldığını öne sürdü.

Olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin öldüğünü, 1697 kişinin yaralandığını açıkladı. Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 300'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'den silahlı milisler, İsrail'in güneyindeki bazı bölgelere saldırı başlattı. Bölgeye Gazze'den silahlı gruplar girerken, Hamas komutanı Muhammed Deif, saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptı.

Hamas medyasına konuşan Deif, İsrail'e dönük operasyon başlatıldığını duyururken, Filistinlilere her yerde savaşa katılma çağrısı yaptı.

"Bugün, yeryüzündeki son işgale son vermek için en büyük savaşın günü" diyen Deif, İsrail'e yönelik 5 bin roketin atıldığını açıkladı.

İsrailli acil durum hizmetlerinin aktardığına göre, saldırılarda bir İsrailli kadın hayatını kaybetti. Operasyonun başlamasının ardından Kudüs dahil olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı.

İsrail medyası, Hamas askerlerinin, İsrail'in güneyindeki Sderot kentinde yoldan geçenlere ateş ettiğini öne sürdü. Olaylara ilişki sosyal medyada görüntüler yayınlanmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail ordusu, Gazze çevresinde yaşayanlara evde kalma çağrısı yaptı. İsrail ordusu, aynı zamanda Gazze'ye dönük ayrı bir taarruz başlatıldığını ifade etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi de, konuya ilişkin ilerleyen saatlerde üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bölgede yaşayanlar, İsrail'in güneyindeki Han Yunus kentinde silahlı çatışmaların yaşandığını ve Hamas birliklerinin bölgede kayda değer bir ilerleme sağladığını aktardı.

İsrail ambulans hizmetleri de, ülkenin güneyine çok sayıda ambulans sevk edildiğini bildirdi.

İslami Cihad operasyona katıldığını duyurdu

Gazze'de faaliyet gösteren İslami Cihad Hareketi, Hamas'ın başlattığı operasyona katıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı: Savaş durumundayız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas'ın "çok büyük bir hata" yaptığını söyleyen Gallant, ülke olarak savaş durumuna geçtiklerini söyledi.

Gallant, orduya bağlı yedek birliklerin de harekete geçmesine onay verdiğini belirtti.

İsrail Polis Komisyonu üyelerinden Kobi Şabtay da, "Savaş durumundayız. Gazze Şeridi'nden büyük bir saldırıya maruz kaldık. İsrail'in güneyinde şu anda 21 etkin çatışma bölgesi var.. Tüm güney bölgesi sivil hareketine kapalı" dedi.

Hamas lideri Haniye: Kahramanca bir sefer başlattık

Hamas lideri İsmail Haniye, operasyona ilişkin bir açıklama yayımladı.

Haniye, Hamas milislerinin, "Mescid-i Aksa'yı, kutsal yerleri ve Filistinli mahkumları savunmak üzere kahramanca bir sefer" yürüttüğünü söyledi.

Operasyonun ana nedeninin Mescid-i Aksa'ya dönük saldırıların olduğunu ifade eden Haniye, İsrail'in bölgeye dönük saldırganlığının "son günlerde zirve yaptığını" belirtti.

İsrail ordusu: Gazze'den 2 bin 200 roket fırlatıldı, İsrail'e havadan, denizden ve karadan saldırı var

İsrail ordusu sözcüsü, Gazze'den İsrail'e şu ana kadar 2 bin 200 roket fırlatıldığını bildirdi.

Gazze'den İsrail'e "havadan, denizden ve karadan" giriş yapıldığını söyleyen sözcü, on binlerce askeri yedek personelin güvenlik durumu gerekçesiyle harekete geçirildiğini açıkladı.

Ordu sözcüsü, ayrıca onlarca İsrail savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki hedeflere saldırı düzenlediğini kaydetti.

Haaretz: Şaar Hanegev Bölgesel Konseyi lideri çatışmada öldü

İsrailli Haaretz gazetesi, çatışmaların yoğunlaştığı Sderot kentine bağlı Şaar Hanegev Bölgesel Konseyi'nin lideri Ofir Libstein'ın, Filistinli milislerin açtığı ateş sonucunda öldüğünü açıkladı.

Filistin medyası: Birçok İsrailli esir alındı

Filistin medyası, operasyonda birçok İsraillinin Filistinli milisler tarafından esir alındığını belirtti.

Hamas medyasıysa, bir İsrail tankının etkisiz hale getirildiğine dair bir video yayınladı.

Netanyahu'dan Filistinlilere tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonun ardından bir video yayımladı.

Videoda Filistinlileri tehdit eden Netanyahu, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'den operasyon ilanı: 'Demirden kılıçlar'

Gazze'nin operasyonunun ardından İsrail ordusu, 'Demirden kılıçlar' adlı karşı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Ordunun resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan saldırıda İsrailli sivilleri korumak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıyor" denildi.

Hizbullah'tan operasyon için tebrik mesajı

Lübnan'da Hizbullah, operasyonun ardından yayınladığı açıklamada, "Hizbullah, geniş çaplı ve ilahi desteğe sahip olan ve nihai ve kapsamlı zafer vaadeden kahramanca operasyon nedeniyle Filistin halkını, direnişçileri, Filistin fraksiyonlarını, El Kassam Tugaylarını ve Hamas'ı tebrik ediyor" dedi.

Operasyonun Filistin halkının iradesinin ve direniş azminin, saldırı ve işgale karşı tek seçenek olduğu ifade edilen açıklamada, bunun Arap ve İslam dünyasının yanı sıra "düşmanla normalleşme isteyen" uluslararası topluma da bir mesaj niteliği taşıdığı söylendi.

Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkı ve direniş için destek verme çağrısı yapılan açıklamada, Lübnan'daki İslam Direniş önderliğinin Filistin'deki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siyonist düşman hükümeti, sahada ve cephede Filistin direnişinden ders almaya çağırıyoruz" denildi.

'Ölen İsrailli sayısı 40'a yükseldi'

İsrail acil durum hizmetleri, operasyonun başlamasından bu yana en az 20 İsraillinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, son olarak yaptığı açıklamada ölen İsraillilerin sayısının 40’a yükseldiğini duyurdu. Kızıl Davut Yıldızı'na göre yaralı sayısı 740 oldu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Güvenlik güçlerine Filistinlileri her yerde koruma talimatı verdim

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Filistin güvenlik güçlerine "Filistinlileri her yerde koruma" talimatı verdiğini söyledi.

Abbas, "Filistin halkının, Yahudi yerleşimcilerin ve İsrailli işgalci kuvvetlerin herhangi bir saldırısına karşı kendini savunma hakkı var" dedi.

Batı ülkelerinden İsrail'e destek

Operasyona ilişkin çeşitli Batı ülkelerinden İsrail'e destek mesajı geldi.

ABD'nin Filistin İlişkileri Ofisi, Hamas'ın saldırısını kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hamas teröristlerinin saldırıları ve yol açtığı can kayıplarını tartışmasız şekilde kınıyoruz. Şiddetten ve misilleme saldırılardan kaçınmaları yönünde tüm taraflara çağrı yapıyoruz. Terör ve saldırı hiçbir şeyi çözmez."

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, açıklamasında, Hamas'ın saldırılarına karşı İsrail'e dayanışmasını iletti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Scholz, "Gazze'den roket fırlatılmasından ve gerilim tırmanmasından şok olmuş durumdayız. Almanya, Hamas'ın saldırılarını kınıyor ve İsrail'in safında yer alıyor" dedi.

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas teröristlerinin İsrail'e dönük yürüttüğü saldırıları tartışmasız biçimde kınıyorum. İsrail'in böylesine çirkin saldırılara karşı kendini savunma hakkı var" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de, "İngiltere, Hamas'ın İSrailli sivillere dönük saldırısını tartışmasız şekilde kınıyor. İngiltere İsrail'i kendini savunması için her zaman destekleyecek" dedi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'dan itidal çağrısı

Konuya ilişkin açıklama yapan Suudi Dışişleri Bakanlığı, "İsrail ve Filistinliler arasında yaşanan şiddetin derhal sonlandırılması için çağrı yapıyoruz" dedi.

Mısır da, İsrail ve Filistinliler arasında gerilim tırmanmasının "ölümcül sonuçları" olacağı yönünde uyarıda bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını aktaran devlet haber ajansı, bakanlığın "azami itidal ve sivilleri daha fazla tehlikeye sokmaması" çağrısı yaptığını bildirdi.

Bununla birlikte, Mısır Devlet Başkanı Semih Şükri'nin AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borell'le konuya ilişkin telefon görüşmesi yaptığı ve her iki tarafın itidali savunduğu belirtildi.

Partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Gazze'nin İsrail'e dönük operasyonunda taraflara 'itidal' çağrısı yaptı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı: Ülkede OHAL ilan edildi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'nin operasyonuyla birlikte İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini ve tüm gönüllü polislere görev alma talimatı verdiğini açıkladı.

Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimin derin bir endişeyle karşılandığı belirtilerek, "Tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" çağrısı yapıldı.

"Bugün (7 Ekim) İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz.

Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

Sözkonusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz."

Bakan Fidan'dan 'İsrail-Filistin' telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin’de bu sabah yaşanan gelişmelere ilişkin olarak bugün Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Filistin güçleri video paylaştı

Filistin güçleri, İsrail'e ait Merkava Mk4 tankını, İHA'dan atılan bir patlayıcıyla etkisiz hale getirdikleri bir görüntü paylaştı. Video, Filistin cephesinde daha gelişkin taktiklerin kullanılmaya başlandığına işaret ediyor.

Filistin güçleri, İsrail'e ait Merkava Mk4 tankını, İHA'dan atılan bir patlayıcıyla etkisiz hale getirdikleri bir görüntü paylaştı.



Video, Filistin cephesinde daha gelişkin taktiklerin kullanılmaya başlandığına işaret ediyor.https://t.co/sg6HU5ZdNR pic.twitter.com/a5cxcpyYzO — soL Haber (@solhaberportali) October 7, 2023

İsrail Gazze Şeridi'nin elektriğini kesti

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, İsrail Elektrik Şirketi'ne, tüm Gazze Şeridi'ne temin edilen elektriği kesme talimatı verdi. Netanyahu'nun "savaş" ilanının ardından İsrail, abluka altındaki Gazze'nin tüm halkını cezalandırmaya çalışıyor.

Okuyan: FHKC gibi seküler sol örgütler de çeşitli noktalarda saldırılara katıldı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Flash TV'de yaptığı açıklamada "Ana güç Hamas, bu açık, öte yandan, bugün FHKC gibi seküler sol örgütler de çeşitli noktalarda saldırılara katıldı" dedi.

Netanyahu: Gazze sakinleri bölgeden çıksın

İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.