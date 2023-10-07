Partilerden peş peşe 'Filistin-İsrail' açıklamaları

Hamas, Gazze'nin İsrail'in güneyindeki bazı bölgelere dönük operasyon başlattığını bildirdi. Operasyonu duyuran Hamas komutanı, Filistinlilere 'her yerde savaşa katılma' çağrısı yaptı.

İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti ve Gazze Şeridi'de saldırılar düzenledi. Operasyonlarda en az 40 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Operasyona ilişkin siyaset kanadından da pek çok açıklama geldi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP): "İsrail işgalden ve saldırganlıktan tamamen vazgeçmediği sürece Filistin halkının eylemleri meşrudur. Filistin devleti kurulmadan “barış” olmaz. Filistin halkının yanındayız."

İsrail işgalden ve saldırganlıktan tamamen vazgeçmediği sürece Filistin halkının eylemleri meşrudur. Filistin devleti kurulmadan “barış” olmaz. Filistin halkının yanındayız. — TKP (@tkpninsesi) October 7, 2023

SOL Parti: "Filistin halkı on yıllardır korsan devlet İsrail tarafından sayısız katliama, işkenceye ve sürgüne uğradı. Kendi topraklarında insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme imkanları Siyonizm tarafından ezildi. Buna rağmen Filistin halkının yılmadan, tüm dünyanın ezilen, sömürülen halklarıyla kardeşçe sürdürdüğü tarihsel direnişi meşrudur.

Sayısız bombalamanın, katliamın ve işkencenin ardından geçtiğimiz yıllarda Filistinlilerin kendi evlerinden silah zoruyla çıkarılıp İsraillilerin yerleştirilmesi gibi, sistematik ve insanlık dışı uygulamalar çok açıkça gösteriyor ki bugün Filistinlilerin işgal edilen evlerinden başlayarak İsrail topraklarına sıçramış olan savaşın da asıl sorumlusu yine Siyonizm ve destekçisi Amerikan emperyalizmidir.

Direnişin meşruiyeti, sivil halkların hedef alınmasının desteklenmesi anlamına gelmediği gibi, bir daha iki ülke halkının da hedef olmaması için korsan İsrail devletinin yenilgiye uğratılması gerekliliğinden gelmektedir. Bununla birlikte Siyonizmin de yıllardır yaptığı gibi namlularını sivil hedeflere yönelten Hamas’ın vahşete varan eylemlerini kınamaktayız. Bu çatışma bölgesel bir savaşa dönüşmemeli, İsrail işgal ettiği Filistin topraklarından çıkmalı, Filistin topraklarına saldırılarından, ambargolardan ve tacizlerinden vazgeçmeli, Filistin halkının bağımsızlık iradesi temelinde bir çözüme odaklanılmalıdır.

Bölgemizde barış, huzur ve kardeşlik istiyorsak, gerçekleşebilmesi için de en çok on yıllardır kendi topraklarında onurlu yaşam mücadelesi veren, geçmişte tüm dünyanın devrimcilerine kucak açmış Filistin için istememiz gerekir. Deniz’lerin yoldaşları intifadada!"

TİP: "Filistin halkının kurtuluş ve özgürlük mücadelesinin yanındayız. Yıllardır emperyalist güçlerin desteğini arkasına almış İsrail’in insanlık dışı saldırılarına direnen Filistin halkının mücadelesini destekliyor, Filistin toprakları üzerindeki işgalin sona ermesini savunuyor, sivillere yönelik tüm saldırıları ise kabul edilemez buluyoruz. Filistin kurtulacak, direnenler kazanacak!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyona ilişkin "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz. Demokratik ölçüler içerisinde uluslararası kuruluşların da devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin'in hakkının teslim edilmesi lazım" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ve İslami kimliğinin sürekli ihlal edilmesi, İsrail işgali altındaki topraklarda süregiden saldırılar ve yeni yerleşimler kurulması karşında İslam Dünyası tarafından sahipsiz bırakılan Filistinli kardeşlerimizin haklı direnişini dün olduğu gibi bugün de destekliyorum. Kalıcı bir barış İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanlara saygı göstermesi, egemen bir Filistin devletini engellememesi, işgal altındaki topraklarda yeni yerleşimler inşa etmemesi, Filistinlilerin en temel insani haklarına saygı göstermesi ve Gazze'ye dönük tüm ambargoların kaldırılması ile mümkün olabilir. İsrail'in muhtemel savaş ilanı ile daha da yıkıcı sonuçların ortaya çıkmaması için Türkiye vakit geçirmeden İslam İşbirliği Teşkilatı’nı acil toplantıya çağırmalı ve ilgili taraflar arasında derhal ateşkesin sağlanabilmesi için diplomatik bir eylem planı ortaya koymalıdır."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Filistin halkının haklı davasına gölge düşürenler de İsrail devleti de uluslararası hukukun ve insanlığın temel değerlerinin gerekliliklerini yerine getirmeli. Tarafları itidale ve gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyorum. Ortadoğu, ölümü değil barışı konuştuğumuz bir coğrafya olmalı."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "İsrail, bölgemiz ve tüm dünyanın huzur ve barışı için en büyük tehdit olagelmiştir. Bugüne kadarki sözlü kınamaların hiçbiri İsrail’in Filistin’deki işgali ve katliamlarını engelleyememiştir. Her seferinde görülmüştür ki İsrail, sadece ama sadece güçten anlamaktadır. Bu hususlar dikkate alındığında Hamas’ın, terör devleti İsrail’in yıllardır sürdürdüğü işgal politikasına ve vahşi saldırılarına karşı başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonu da Filistin halkının kendini savunma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Bugün bir kez daha açık ve net olarak ilan ediyoruz ki; biz, dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz!"