Gazze İsrail'e savaş açtı: Çatışmalar büyüyerek sürüyor

Gazze'den silahlı milisler, İsrail'in güneyindeki bazı bölgelere saldırı başlattı. Bölgeye Gazze'den silahlı gruplar girerken, Hamas komutanı Muhammed Deif, saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptı.

Hamas medyasına konuşan Deif, İsrail'e dönük operasyon başlatıldığını duyururken, Filistinlilere her yerde savaşa katılma çağrısı yaptı.

"Bugün, yeryüzündeki son işgale son vermek için en büyük savaşın günü" diyen Deif, İsrail'e yönelik 5 bin roketin atıldığını açıkladı.

İsrailli acil durum hizmetlerinin aktardığına göre, saldırılarda bir İsrailli kadın hayatını kaybetti. Operasyonun başlamasının ardından Kudüs dahil olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı.

İsrail medyası, Hamas askerlerinin, İsrail'in güneyindeki Sderot kentinde yoldan geçenlere ateş ettiğini öne sürdü. Olaylara ilişki sosyal medyada görüntüler yayınlanmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail ordusu, Gazze çevresinde yaşayanlara evde kalma çağrısı yaptı. İsrail ordusu, aynı zamanda Gazze'ye dönük ayrı bir taarruz başlatıldığını ifade etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi de, konuya ilişkin ilerleyen saatlerde üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bölgede yaşayanlar, İsrail'in güneyindeki Han Yunus kentinde silahlı çatışmaların yaşandığını ve Hamas birliklerinin bölgede kayda değer bir ilerleme sağladığını aktardı.

İsrail ambulans hizmetleri de, ülkenin güneyine çok sayıda ambulans sevk edildiğini bildirdi.

İslami Cihad operasyona katıldığını duyurdu

Gazze'de faaliyet gösteren İslami Cihad Hareketi, Hamas'ın başlattığı operasyona katıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı: Savaş durumundayız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas'ın "çok büyük bir hata" yaptığını söyleyen Gallant, ülke olarak savaş durumuna geçtiklerini söyledi.

Gallant, orduya bağlı yedek birliklerin de harekete geçmesine onay verdiğini belirtti.

İsrail Polis Komisyonu üyelerinden Kobi Şabtay da, "Savaş durumundayız. Gazze Şeridi'nden büyük bir saldırıya maruz kaldık. İsrail'in güneyinde şu anda 21 etkin çatışma bölgesi var.. Tüm güney bölgesi sivil hareketine kapalı" dedi.

Hamas lideri Haniye: Kahramanca bir sefer başlattık

Hamas lideri İsmail Haniye, operasyona ilişkin bir açıklama yayımladı.

Haniye, Hamas milislerinin, "Mescid-i Aksa'yı, kutsal yerleri ve Filistinli mahkumları savunmak üzere kahramanca bir sefer" yürüttüğünü söyledi.

Operasyonun ana nedeninin Mescid-i Aksa'ya dönük saldırıların olduğunu ifade eden Haniye, İsrail'in bölgeye dönük saldırganlığının "son günlerde zirve yaptığını" belirtti.

İsrail ordusu: Gazze'den 2 bin 200 roket fırlatıldı, İsrail'e havadan, denizden ve karadan saldırı var

İsrail ordusu sözcüsü, Gazze'den İsrail'e şu ana kadar 2 bin 200 roket fırlatıldığını bildirdi.

Gazze'den İsrail'e "havadan, denizden ve karadan" giriş yapıldığını söyleyen sözcü, on binlerce askeri yedek personelin güvenlik durumu gerekçesiyle harekete geçirildiğini açıkladı.

Ordu sözcüsü, ayrıca onlarca İsrail savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki hedeflere saldırı düzenlediğini kaydetti.

Haaretz: Şaar Hanegev Bölgesel Konseyi lideri çatışmada öldü

İsrailli Haaretz gazetesi, çatışmaların yoğunlaştığı Sderot kentine bağlı Şaar Hanegev Bölgesel Konseyi'nin lideri Ofir Libstein'ın, Filistinli milislerin açtığı ateş sonucunda öldüğünü açıkladı.

Filistin medyası: Birçok İsrailli esir alındı

Filistin medyası, operasyonda birçok İsraillinin Filistinli milisler tarafından esir alındığını belirtti.

Hamas medyasıysa, bir İsrail tankının etkisiz hale getirildiğine dair bir video yayınladı.

Netanyahu'dan Filistinlilere tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonun ardından bir video yayımladı.

Videoda Filistinlileri tehdit eden Netanyahu, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'den operasyon ilanı: 'Demirden kılıçlar'

Gazze'nin operasyonunun ardından İsrail ordusu, 'Demirden kılıçlar' adlı karşı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Ordunun resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan saldırıda İsrailli sivilleri korumak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıyor" denildi.

Hizbullah'tan operasyon için tebrik mesajı

Lübnan'da Hizbullah, operasyonun ardından yayınladığı açıklamada, "Hizbullah, geniş çaplı ve ilahi desteğe sahip olan ve nihai ve kapsamlı zafer vaadeden kahramanca operasyon nedeniyle Filistin halkını, direnişçileri, Filistin fraksiyonlarını, El Kassam Tugaylarını ve Hamas'ı tebrik ediyor" dedi.

Operasyonun Filistin halkının iradesinin ve direniş azminin, saldırı ve işgale karşı tek seçenek olduğu ifade edilen açıklamada, bunun Arap ve İslam dünyasının yanı sıra "düşmanla normalleşme isteyen" uluslararası topluma da bir mesaj niteliği taşıdığı söylendi.

Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkı ve direniş için destek verme çağrısı yapılan açıklamada, Lübnan'daki İslam Direniş önderliğinin Filistin'deki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siyonist düşman hükümeti, sahada ve cephede Filistin direnişinden ders almaya çağırıyoruz" denildi.

İsrail acil durum hizmetleri: En az 20 İsrailli öldü

İsrail acil durum hizmetleri, operasyonun başlamasından bu yana en az 20 İsraillinin hayatını kaybettiğini bildirdi.