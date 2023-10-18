Yerinden edilenler

Batının insan hakları söylemlerinin, sömürgeci geleneklerinde hiçbir anlayış farkı yaratmadığına Filistin konusunda aldıkları tavırla bir kez daha şahit olduk. Türkiye’de solcular, İslami örgütlenmelerle bir arada davranmakla suçlanırken batıdaysa Filistin halkının yanında yer alanlar terörü destekleme yaftasıyla marjinalleştirilmeye çalışılıyor. İtalya bu eylemlerin yasaklandığı ülkelerden biri değil ancak şu anda bu meselede alınan tavırlar iç siyasetin önemli bir öznesi.

Geleneksel olarak sol yönetimlerin kazandığı Toskana bölgesinin merkezinde yer alan, tarihsel olarak hümanizmle anılan ve bugün kendini “barış” kenti olarak tanımlayan Floransa’da birkaç hafta içinde olup bitenlerin bu kafa karışıklığına bir ayna tuttuğunu düşünüyorum. Hamas’ın saldırı görüntüleriyle uyandığımız 7 Ekim günü İstanbul’da, Mega Şehirler zirvesine katılan hatta burada kısa bir keman resitali veren Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella sonra Floransa’ya dönüp belediye binası olarak kullanılan Palazzo Vecchio’ya İsrail Bayrağı asarak, “terörü amasız ve fakatsız kınayarak barışa olan bağlılığının altını çizdiği” sosyal medya paylaşımını yaptı.

Nüfusu Kadıköy’den az Floransa’ya “Mega Şehir” demek zor olsa da İtalya’nın merkez sol partisi olan Demokrat Parti’ye mensup Belediye Başkanı Nardella, Floransa’yı uluslararası uçuşlara açmak, hızlı tren bağlantılarını güçlendirmek gibi “mega” projeleri hayata geçirmek istiyor. Bu mega projelerden biri de “öğrenci otelleri”. “Mega” çünkü bunlar mütevazı öğrenci yurtları değil, içinde havuzundan spor salonuna pek çok lüks rezidansta karşılaşabileceğiniz türden fonksiyonları ve konforu barındırıyor. Ancak tabii fiyatı da o ölçüde “mega”. Öğrencilerin barınma sorununu çözmekten çok kamu kurumlarının finansman sorununu çözmeye hizmet ediyor.

Savaşın başlamasından bir hafta sonra yani geçtiğimiz hafta sonu “savaşa değil eğitime para harca” diyen öğrencilerin eylemi aynı zamanda Filistin için özgürlük çağrısı yapan sloganlarla birleşti. Floransa Üniversitesinin öğrenci kolektifi “Collettivo d'Ateneo” tarafından düzenlenen eylem sonunda, üniversite binalarından birini işgal eden öğrenciler yaptıkları açıklamada rektörü tavır almaya çağırdı:

"Eğitim hakkı için mücadele eden öğrenciler olarak işgal etmenin, söz konusu üniversite olduğunda, sadece orada okuyanlara ait olan bir yeri geri almayı değil, aynı zamanda ayrılmaz ve temel bir bileşen olarak üniversiteler içinde hak ettiğimiz ağırlığa sahip olmayı amaçlayan politik bir araç olduğuna inanıyoruz… Biz öğrencilere giderek daha da yabancı hale gelen, ders-çalışma-sınav dinamiği dışında üniversite mekanlarını deneyimlememizi yasaklayan, yalnızca egemen ideolojiyi yeniden üretmek için tasarlanmış, didaktik ve araştırmayı elimizden alıp sömürenlere ve savaş çığırtkanlarına satan bu üniversite modelini, kabul etmeye istekli değiliz. İşte bu nedenlerle yürüyüşümüzün sonunda üniversiteyi geri almaya karar verdik".

Bu eylem aynı zamanda özyönetimli bir öğrenci yurdunun (pdm 27) polis tarafından tahliye edilmesine de verilen bir cevap olarak düzenlendi. Barınma sorununa çözüm üretmeyenlerin, öğrencilerin kendi kendine ürettikleri çözümleri de ortadan kaldırarak, öğrencileri marjinalize etmesi meselesi, savaşla yerinden edilenlerin gündemi ile birleşti. Bu eylemin ertesi günü -aynı zamanda Filistin halkına tahliye olmaları için 24 saatin verildiği 16 Ekim günü- bölgenin en önemli girişimcilerinden olan ve İsrail fahri konsolosluğu görevini yürüten Marco Carrai’nin çağrısıyla organize edilen İsrail ile dayanışma etkinliği, belediye başkanının ve pek çok siyasi temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sonuç olarak, sadece bir kentte olup bitene bakarak reel olanın, söylemlere dayanan siyasetin ötesinde pek çok şeye işaret ettiğini, savaş gibi yakıcı bir denklem işin içine girdiğinde alınan tavırların gölgesinde görebiliyoruz. Peki Türkiye’nin kentlerinde yerel seçimlere giderken ne göreceğiz? Çıtamız yukarıda Floransa’dan yola çıkarak bahsettiğim batılı “demokrat” belediyeler mi olacak? Yoksa kendi sözünü söyleme cesaretinin izinden mi gideceğiz?