Gazze'de 25. gün: İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu, en az 100 can kaybı var 

Gazze'den 7 Ekim'de başlatılan El Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 25. gününde sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü bildirdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürürken, son olarak İsrail'in Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Pazartesi akşamı internet sitesinde yayımladığı açıklamada “İsrail’in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki tek kanser hastanesi olan bu binanın koordinatları dahil olmak üzere gerekli her türlü bilginin İsrail makamlarıyla önceden paylaşıldığını aktaran bakanlık “Böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz” dedi ve İsrail’in uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ekledi.

Filistin Kızılayı, Gazze’deki El Kudüs Hastanesi’nin etrafındaki saldırılar nedeniyle panik yaşandığını açıkladı

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze’deki El Kudüs Hastanesi’nin etrafını yoğun bir şekilde bombardıman altına aldığını, bu nedenle hastanede panik yaşandığını aktardı.

Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda hava saldırıları ve topçu atışları nedeniyle binanın sürekli sarsıldığını açıkladı.

İsrail Pazar günü bu hastanenin boşaltılmasını talep etmişti.

Doktorlar ise çok sayıda yaralının tedavi gördüğü hastanenin tahliye edilmesinin mümkün olmadığını, bunun hastaların ölümüyle sonuçlanacağını belirtmişti.

Uluslararası yardım derneği ActionAid de hastanenin ambulanslarının benzininin bittiğini, hastaneye çıkan yolların da bombardıman nedeniyle kullanılamaz durumda olduğunu, bu yüzden uluslararası yardımları hastaneye ulaştırmakta dahi zorluk çektiklerini açıkladı.

Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığını, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtti.

Maruf ayrıca şu bilgileri paylaştı: "İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil."

ABD ateşkes çağrılarını reddetti

ABD, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi için yapılan çağrıları reddetti.

Pazartesi akşamı konuyla ilgili konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ateşkesin “şu an doğru yanıt olmadığını”, bunun yerine çatışmalara, Gazze’ye yardım dağıtılmasını sağlayacak “küçük aralar” verilebileceğini belirtti.

İsrail, Hamas dağıtılana kadar ateşkes olmayacağını söylüyor.

İsrail'in güneyindeki SİHA saldırısını Yemen'deki Husi savaşçıları üstlendi

Bugün erken saatlerde İsrail'in güneyini hedef alan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) saldırısını Yemen'deki Husi savaşçıları üstlendi.

İran'ın desteklediği Husilerin lideri Abdülaziz bin Habtour, 2014'te Yemen'in başkenti San'a'nın kontrolünü ele geçiren Husilerin "direniş ekseninin bir parçası" olduğunu ve İsrail'e karşı "sözler ve SİHA'larla" savaştığını sözlerine ekledi.

7 Ekim'den bu yana 3542'si çocuk 8525 kişi öldürüldü

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Gazzelilerin sayısı bir günde 200 artarak 8 bin 525'e çıktı.

Yaralananların sayısı ise 21 bini geçti.

Gazze'nin sağlık bakanlığının paylaştığı verilere göre öldürülenlerin 3 bin 542'si çocuk.

Resmi verilere göre şu ana dek bir yaşını doldurmamış 133, toplam 444 bebek hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenler arasında 130 sağlık görevlisinin olduğu da açıklandı. Buna göre 15 hastane ve 32 sağlık merkezi de saldırılar nedeniyle çalışamaz hale geldi.

Birleşmiş Milletler bölgede görevde olan 63 çalışanının saldırılarda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu Gazze sokaklarında

İsrail ordusu Gazze’ye yönelik sürdürdüğü kısmı kara harekatına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde İsrail askerlerinin Gazze sokaklarında operasyon düzenlediği görülüyor.

İsrail Ordusu Gazze'deki kara operasyonundan video ve fotoğrafları yayımladı.

İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu: En az 100 can kaybı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.