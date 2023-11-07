Gazze'de 32. gün: Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 1,5 milyona yaklaştı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 32. gününde devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 10 bin 328'e yükseldiğini, ölenlerin 4 bin 237'sinin çocuk, 2 bin 719'unun kadın olduğunu açıkladı. En az 25 bin kişi yaralandı. İsrail basını ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

BM’den açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor" açıklamasında bulundu.

Griffiths, X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Griffiths, "Bu insanlığın temel değerlerine meydan okuyor" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, ise "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." diyerek, acil insani ateşkes çağrısını yinelemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivil kayıpların binlerce olduğunu ancak kesin bir rakam veremeyeceklerini açıklamıştı.

ILO: Gazze'de istihdamın yüzde 60'dan fazlası yok oldu

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde istihdamın yüzde 60'tan fazlasının yok olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü kara operasyonu için ek operasyonel planlara onay verildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi.

Galant'ın, gerçekleştirdiği bir toplantıda, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde İsrail ordusunun gerçekleştireceği yeni operasyonel faaliyet planlarını onayladığı kaydedildi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 118 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 118 yardım tırının daha girdiğini duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 5 Kasım'da 25 ve 6 Kasım'da 93 olmak üzere toplam 118 tır insani yardımı teslim aldığı belirtildi.

NATO: İsrail'in kendini savunma hakkı var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile NATO karargahında görüştü.

Stoltenberg ise "NATO, Orta Doğu'daki durumu çok yakından izliyor. Gazze ve çevresindeki durumdan derin kaygı duyuyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları memnuniyetle karşılıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Ürdün'ün NATO'nun bölgedeki en yakın ortaklarından olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak için Akdeniz Diyaloğu da dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarımızı desteklemeye tamamen kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 1,5 milyona yaklaştı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle 1,5 milyon insanın yerinden edildiği belirtildi. UNRWA, son 24 saatte 5 çalışanın daha hayatını kaybettiğini ve şu ana kadar örgüt bünyesinde görev yapan 88 kişinin öldüğünü ifade etti.

UNRWA tarafından yayımlanan raporda, “7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişi yerinden edildi. Bu kişilerin yaklaşık yarısı (717 bin), kuzey de dâhil olmak üzere Gazze'nin beş vilayetinde bulunan 149 UNRWA tesisinde barınmaktadır" denildi.

"557 binden fazla yerinden edilmiş kişi Han Yunus ve Refah bölgelerindeki 92 tesiste barınmaktadır" denilen açıklamada, "İsrail makamları tarafından tahliye emri verilmeden önce, 12 Ekim 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 160 bin yerinden edilmiş kişi kuzeyde ve Gazze bölgelerinde bulunan 57 UNRWA okulunda barınmaktaydı. UNRWA, yerinden edilenlere yardım etmek veya onları korumak için bu barınaklara erişememektedir, ihtiyaçları ve koşulları hakkında bilgi sahibi değildir” ifadelerine yer verildi.

Kremlin: Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini belirterek, "Durum son derece gergin ve insani açıdan felaket niteliğinde" dedi.

Peskov, başkent Moskova'da İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun "askeri operasyonunun" devam ettiğini söyleyen Peskov, "Bu durumda çatışmalara insani ara verilmesi ve Gazze'deki sivil halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması bizim için çok önemli. Elbette, Rus vatandaşlarının Gazze'den ayrılma imkanına sahip olması da bizim için önemli. Diplomatlarımız bunun için çalışıyor. Durum son derece gergin ve insani açıdan felaket niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Peskov, bir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgedeki ülke liderleriyle temasları planlanıyor mu?" sorusuna, "Temaslar çalışma düzeyinde her gün sürüyor, en üst düzeyde temaslar planlanmıyor." yanıtını verdi.

Çatışma bölgesine insani yardım sağladıklarını belirten Peskov, bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

WSJ: ABD, İsrail'e 320 milyon dolarlık mühimmat tedarik etmeyi planlıyor

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İsrail'e 320 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat göndermeyi planladığını iddia etti.

WSJ'nin, elde ettiği resmi yazışma görüntülerine dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, havadan karaya hassas güdümlü mühimmat olan Spice bombalarının İsrail'e gönderilmesini öngören bildiriyi, 31 Ekim'de ABD Kongresi'ne teslim etti.

Yazışmalara göre, anlaşma kapsamında ABD'li silah üreticisi Rafael USA, söz konusu mühimmatı İsrailli ana firması Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri'ne devredecek. Söz konusu plan, toplam değeri 320 milyon doları bulan silahların kullanımı, montajı, testi ve diğer teknolojilerin sağlanmasını da içeriyor.

İsrailli bakandan sivillere 'silahlanma' çağrısı: 10 binlerce İsrailliye ruhsat verildi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vererek bir dizi yeni adımlar attığını duyurdu. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan Ben-Gvir, “İsrail silahlanıyor” başlığı altında bir açıklama yaptı. Ben-Gvir, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’deki Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğü'ne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirtti.

Silah ve silah ruhsatı edinme prosedürlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını kaydeden Ben-Gvir, “on binlerce İsrailliye kişisel silah için şartlı izin ve ruhsat verildiğini” kaydetti. Ben-Gvir, Yahudileri silahlandırma kampanyası kapsamında attıkları adımları şöyle sıraladı: "Ülke genelinde yüzlerce yeni yedek sınıf açtık. Testlerde onlarca basitleştirme ve değişiklik yaptık. Ateşli silahlar departmanını onlarca çalışanla artırdık ve işlem bekleme sürelerini önemli ölçüde kısalttık.”

İsraillilere seslenen Bakan, “Uygunluğunuzu kontrol edin ve gidip silahlanın” çağrısında bulundu. Ayrıca Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan da benzer çağrıda bulundu. İşgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Kiryat Malakhi’den bir fotoğraf paylaşan Ben-Gvir, İsrail polisinin yerleşimcileri silahlandırmaya devam ettiğini duyurdu.