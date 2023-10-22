Gazze'de 16. gün: İsrail'in saldırıları devam ediyor

Filistin direniş örgütlerinin İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" taarruzuyla yükselen çatışmalarda 16'ncı güne girildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385 kişi hayatını kaybetti. 13 binden fazla kişi ise yaralandı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 9 kişi öldü

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail, Han Yunus'taki El-Celal Caddesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda en az 9 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı'nın bir diğer açıklamasına göre; İsrail ordusu, Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında Tövbe Camisi ile Gazze'nin orta kesiminde En-Nusayrat Çarşısı'nı da bombaladı. Nusayrat Çarşısı'na yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze'den ayrılmayan sivilleri 'teröristlerin işbirlikçisi' sayabileceğini duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "teröristlerin işbirlikçisi” sayabileceğini ilan etti.

İsrail ordusunca, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine atılan bildirilerde şu ifadelere yer verdi:

"Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün işbirlikçisi kabul edilebilir."

Lübnan'ın güneyindeki tanksavar füze saldırısında 3 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Beram bölgesine düzenlenen tanksavar füze saldırısında 1'i ağır 3 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, karadan havaya füze fırlatan askeri bir nokta da dahil olmak üzere Hizbullah'a ait bazı hedeflerin vurulduğu ve İsrail ordusuna ait uçakların, Hizbullah'ın düzenlediği saldırılara karşılık örgütün altyapısını ve gözetleme ekipmanlarını hedef aldığı ifade edildi.

İsrail, Lübnan sınırında bulunan 14 yerleşimi daha tahliye etme kararı aldı

İsrail'in, çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırının bulunduğu kuzey bölgelerinde 14 yerleşimi daha tahliye etme kararı aldığı bildirildi.

İsrail ordusu ve İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ortak yazılı açıklamada, “ülkenin kuzeyindeki tahliye planının, ek nüfus merkezlerini de kapsayacak şekilde genişletileceği” aktarıldı.

Söz konusu tahliye kararıyla birlikte, Lübnan-İsrail sınırının iki tarafında yaşanan karşılıklı saldırılar neticesinde son bir haftada tahliye edilmesi kararlaştırılan İsrail yerleşim sayısı 43'e çıktı.