Gazze'de 15. gün: Ölü sayısı 4 bin 385'e ulaştı, Refah sınır kapısı açıldı

Filistin direniş örgütlerinin İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" taarruzuyla yükselen çatışmalarda 15'inci güne girildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 835 kişinin öldü, 13 binden fazla kişinin yaralandı.

Şu ana dek Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü bildirildi.

Filistin'den uluslararası topluma Kudüs Hastanesi'nin bombalanmaması için harekete geçme çağrısı

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in, "Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istemesinin" ardından yaptığı yazılı açıklamayla uluslararası topluma seslendi.

Kudüs Hastanesi'nin, halihazırda 400 hastaya ve İsrail'in saldırılarından kaçarak buraya sığınan yaklaşık 12 bin sivile ev sahipliği yaptığını kaydeden Keyle, İsrail makamlarının, Filistin Kızılayına, hastanenin boşaltılması ihtarında bulunduğunu hatırlattı.

Keyle, "Uluslararası toplum, yaklaşık 500 Filistinlinin öldürüldüğü "El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti

Filistin Kızılayından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedimişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde El-Acremi ailesinin, merkezde yer alan Deyrul Belah'ta ise Eş-Şuayb ailesinin evine saldırı düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'nin güneyinde Refah kentinin El-Cenine Mahallesi'nde Hadr ailesinin evinin de bombalandığı ve 4'ü çocuk 1'i kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"İşgal güçlerinin saldırılarını artırdığı" kaydedilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, merkezinde ve güneyinde evlerin hedef alındığı, çok sayıda şehit ve yaralının bulunduğu" bilgisi verildi.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği: Refah Sınır Kapısı saat 10.00'da açılacak

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da açılacağı bilgisini aldık" denildi.

İsrail basını: Lübnan'ın güneyinden düzenlenen saldırıda 1 İsrail askeri öldü

Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ünün yaralandığı belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunda görev yapan 1 yedek asker, Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilen tanksavar ateşinde hayatını kaybetti.

Saldırıda ayrıca, 1'i hafif olmak üzere 3 yedek asker yaralandı.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385’e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 385'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamaya göre, ölenlerin arasında 1756 çocuk var.

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardığı, bunlardan 6’sının boşaltıldığı ifade edildi.

Hastanelerden 4’ünün bu uyarıyı reddederek boşaltmama kararı aldığı, geri kalanlarınsa boşaltma aşamasında olduğu aktarıldı. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar, İsrail'in iki haftadır uyguladığı bombardıman ve devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz konusunda uyarılarda bulunuyor.

İsrail: Yardımlar yalnızca Gazze'nin güneyine gidecek

Gazze'deki insani kriz derinleşirken, günlerdir açılması beklenen Refah sınır kapısından 20 kamyonluk insani yardım geçişi tamamlandı. Yardımlar Gazze'ye ulaşmaya başladı.

İsrail ordusu Gazze'ye giren yardımların sadece güney bölgelere gideceğini ve yakıt girişinin söz konusu olmadığını söyledi.

Hamas'ın Basın Bürosu, İsrail'in girişine izin verdiği 20 kamyonun içinde ilaç, tıbbi malzeme ve sınırlı miktarda gıda bulunduğunu açıkladı ve beklenen yardımın ''Gazze'deki feci tıbbi koşulları değiştirmeyeceğini'' vurguladı.

İsrail ordusu: Sınır bölgesindeki saldırılara karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı noktalar vuruldu

İsrail ordu sözcülüğünün açıklamasında, Lübnan topraklarından İsrail'in Har Dov bölgesine atış yapıldığının tespit edilmesi üzerine bu noktanın hava kuvvetleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Lübnan topraklarındaki silahlı grupların İsrail'in kuzeyindeki Margaliot yakınlarına tanksavar füzesi attığı noktanın da İsrail ordusuna bağlı hava aracıyla hedef alındığı aktarıldı.

Ayrıca İsrail beldesi Hanita'ya bir dizi tanksavar füzesi atılması üzerine İsrail askerlerinin bu noktalara ateş açarak karşılık verdiği kaydedildi.

Gazze için telefon trafiği

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ,bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile görüştü.

Bölgesel konuların da ele alındığı görüşmelerde ortak konu Gazze’deki son durum oldu. Sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması ve çatışmanın sonlandırılmasına yönelik çözümler konuşuldu.