Gazze'de 14. gün: İsrail kiliseyi vurdu, Mısır'da görüşmeler, ABD'den İsrail'e mali destek bütçesi

Filistin direniş örgütlerinin İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" taarruzuyla yükselen çatışmalarda 14'üncü güne girildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre çatışmaların başlamasından beri 4 bin 137 Filistinli yaşamını yitirdi, 13 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

Gazze'den düzenlenen saldırılardaysa 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

Saldırılarda hayatını kaybeden çocuk sayısıysa 1524'e ulaştı.

Biden: Hamas ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğim

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail hava kuvvetlerine yönelik yapacakları mali destek için Kongre’ye acil bir talepte bulunacağını söyledi.

“Demir Kubbe’nin İsrail gökyüzünü korumaya devam edeceğinden emin olmalıyız” diyen Biden, “İsrail’in, bugün ve daima, halkını korumak için gereken her şeye sahip olduğundan emin olmalıyız" dedi.

Biden, Kongre’ye göndereceği “İsrail'in güvenliğine yönelik benzeri görülmemiş bir taahhüt” olarak nitelediği paketin, askeri niteliği de artıracağını belirtti.

Biden, hastane saldırısının İsrailliler tarafından yapılmadığını savundu.

Biden, Hamas ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i mukayese etti ve “Hamas ve Putin farklı tehditler sunuyor. Ancak şu noktada birleşiyorlar: Her ikisi de sınırındaki demokrasiyi tamamen yok etmek istiyor” diye konuştu.

Amerikalıların çatışmaların kendilerinden çok uzak olduğunu düşünmesinin ve de üzerine bunun kendileri için neden önemli olduğunu sormasının doğal olabileceğini aktaran Biden, “İsrail ve Ukrayna'nın başarılı olmasını sağlamak, Amerika'nın ulusal güvenliği açısından hayati önem taşıyor” dedi ve şöyle devam etti:

"Putin'in Ukrayna'daki güç ve kontrol iştahını durdurmazsak, kendisini Ukrayna ile sınırlamayacaktır."

Biden, Hamas ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

ABD Senatosu oybirliğiyle İsrail'in yanında olduklarını söyleyen kararı kabul etti

Karar 97-0 olarak kabul edildi ve tüm senatörler lehte oy kullandı.

Biden'ın Kongre'den İsrail için ek 10 milyar dolarlık finansmanı onaylamasını istemesi bekleniyor.

İsrail'den kara harekatına 'hazırız' mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi.

Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi. Askerlerle görüntüsünü X hesabından paylaşan Netanyahu, mesajına "Hazırız" ifadesini ekledi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant da Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz" dedi. Gallant, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime de değinerek, "Hizbullah savaş başlatmak istiyorsa ilk önce Gazze şehrinin fotoğraflarına bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail Savaş Kabinesi toplandı

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Savaş Kabinesi 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Haberde, İsrail'in olası kara operasyonunun Savaş Kabinesi'nin onayıyla mümkün olduğuna dikkati çekilirken, 7 Ekim'den bu yana söz konusu kabinenin daha önce de toplandığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi. Gallant, burada durum değerlendirmesi yaptı.

İsrail Gazze'deki tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırdı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

Saldırıya uğrayan kilise, iki gün önce hedef alınan el-Ehli Baptist Hastanesi'nin yakınında bulunuyor.

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesi'nden yapılan açıklamada İsrail'in savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtildi. Komite "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımıza karşı soykırım planı uyguladığına dair resim tüm dünyaya açık hale geldi" dedi. Kilisede Müslüman ve Hıristiyanlardan oluşan yaklaşık 500 kişinin barındığını bildiren komite Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'nin dünyanın en eski üçüncü kilisesi olduğunu ve orijinal inşaatının 425 yılına dayandığını kaydetti.

Tarihi kiliseye saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinliler sığınıyordu.

Hamas: Saldırılar bölgesel savaşa dönüşebilir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, manevi destek için İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Heniyye, Washington yönetiminin tüm bu çabalarına rağmen "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama ve Araplara, tehciri kabul ettirme"de başarılı olamadığını belirtti.

Tüm baskılara rağmen Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin tehcir edilmesi konusundaki tavrının çok net olduğunu kaydeden Heniyye, Körfez İşbirliği Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğinin toplantılarında da bunun vurgulandığını ifade etti.

Çatışmaların başından beri en az 21 gazeteci öldürüldü

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) açıklamasına göre 7 Ekim'den beri çoğu İsrail'in Gazze'ye saldırılarında olmak üzere en az 21 gazeteci öldürüldü. Öldürülen gazetecilerin 17'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlıydı. CPJ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Program Koordinatörü Sherif Mansour bölgedeki gazetecilerin görevlerini yapmak için büyük fedakarlık içinde olduklarını belirterek "Tüm taraflar onların güvenliğini sağlamak için adım atmalı" dedi.

Mısır'da uluslararası zirve hazırlığı: Mahmud Abbas katılacak

Mısır'ın başkenti Kahire'de yarın yapılması planlanan "barış zirvesi"ne Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da yer alacak. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış Politika Şefi Josep Borrell de yarınki zirveye katılacaklar arasında bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de yarınki zirveye katılacakları iki ülkenin hükümet kaynaklarınca doğrulandı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ofisinden yapılan açıklamada İsrail ve Gazze arasındaki çatışmayı ele almak üzere Ramaphosa'nın da yarınki zirvede olacağı belirtildi. Zirveye katılması kesinleşen diğer isimler arasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly bulunuyor.

Halihazırda Mısır'da bulunan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın zirveye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'nin çağrısıyla toplanacak olan zirvede ateşkese ulaşılması için çabaların ele alınması bekleniyor.

İsrail'den Mısır'daki zirveye katılım beklenmiyor. Haaretz, İsrailli siyasetçilerin İsrail'in Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün hazırlıkları yapılan ve bölge liderlerinin katılacağı zirvede yer almayacağını bildirdiğini aktarmıştı.

Türkiye'den zirveye katılım konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"ABD-Mısır-Filistin-Ürdün" dörtlü zirvesi Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi saldırısının ardından iptal edilmişti.

Gazze'ye yardım kamyonları ne zaman geçecek?

Birleşmiş Milletler kuşatma altındaki Gazze'ye Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların geçişinin birkaç gün içinde başlayabileceğini duyurdu. BM'den yapılan açıklamada yardım kamyonlarının geçişinin "ertesi gün ya da daha sonra" gerçekleşeceği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Bağımsız Filistin devleti kurulmadan çözüm mümkün değil

Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İsrail ile yan yana, karşılıklı güvenlik garantisi altında, uluslararası kararlar ve iki taraf arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir" dedi.

İsrail Mısır'daki görüşmelere katılmıyor

Haaretz'in haberine göre İsrailli siyasetçiler İsrail'in Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün yapılacak olan, bölge liderlerinin katılacağı zirvede yer almayacağını bildirdiler.

İsrail'e dışarıdan 1000 ton silah ve cephane

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 7 Ekim'den bu yana dışarıdan İsrail'e 1000 ton silah ve cephane getirildiği belirtildi. Açıklamada, askeri ambulanslar ve tıbbi ekipman taşıyan bir kargo uçağının bu sabah İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na indiği, bunun 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ekipman taşıyan 45'inci uçak olduğu ifade edildi. Bakanlık, 7 Ekim'den beri söz konusu uçaklarla 1000 ton silah ve cephanenin İsrail'e getirildiğini kaydetti. Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin yaptığı askeri yardımın buna dahil olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Washington yönetimi, 7 Ekim'den bu yana 2 kargo uçağıyla İsrail'e mühimmat ve zırhlı araçlardan oluşan askeri yardım göndermişti.

BM'den Gazze'ye insanî yardım açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Mısır ile Gazze arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'nın düzenli olarak açık tutulamaması nedeniyle Gazze'ye ulaştırılamayan insanî yardımların 'bir-iki gün' içinde ihtiyaç sahiplerine iletileceğini açıkladı.

İsrail'den Filistinlilere yaş kısıtlaması

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi.

Ancak İsrail, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yaş kısıtlaması getirdi.

Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermiyor.

BBC: Hamas ateşkes karşılığında bazı rehinelerin serbest bırakılması teklifinde bulundu

Gazze'de tutulan tahmini 203 rehinenin çoğunun serbest bırakılması için görüşmeler devam ederken, Hamas'ın ateşkes karşılığında bazı rehineleri serbest bırakmayı teklif ettiği belirtildi.

BBC News Güvenlik Muhabiri Frank Gardner’ın haberine göre BBC, bu iddiayı doğruladı. Ancak İsrail şu ana kadar bu öneriyi kabul etmedi.

İsrail Savunma Bakanı, kara harekatı hakkında konuştu: 3 aşamalı olacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin "Hamas'ı yok ettikten sonra Gazze Şeridi'ndeki yaşamı kontrol etmeyi planlamadığını" söyledi.

Gallant İsrail'in Hamas'la savaşının üç aşamalı olmasını beklediğini söyledi. İlk olarak hava saldırıları ve kara operasyonlarıyla Gazze'deki gruba saldıracaklarını, daha sonra direniş ceplerini yeneceklerini ve son olarak da "Gazze Şeridi'ndeki yaşam sorumluluğunu" sona erdireceklerini söyledi.