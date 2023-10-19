Gazze'de 13. gün: Yine hastane yakını bombalandı, sadece 20 yardım kamyonuna izin verildi

Filistin direniş örgütlerinin İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" taarruzuyla yükselen çatışmalarda 13'üncü güne girildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı veriler göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldü, 12 binden fazla kişi yaralandı. Gazze'den düzenlenen saldırılardaysa 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldü, yaklaşık 1300 kişi yaralandı. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci de yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Kudüs Hastanesinin yakınına bomba düştü

Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin yakını defalarca bombalandı.

Ambulanslar hastane önünden hareket ettiği sırada yakındaki bir binanın vurulması sonrasında etrafa saçılan parçalar hastanenin önüne kadar geldi. Sağlık görevlileri de yeniden hastanenin içine sığındı.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Biden: Sisi yardımlar için sınırı açmayı kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin insani yardımları taşıyan yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye ulaşması için Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul ettiğini söyledi.

İsrail, yardımların Hamas'a ulaşmadığı sürece teslimatı engellemeyeceğini açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi tarafından yapılan açıklamada teslimatla ilgili herhangi bir tarih belirtilmedi.

İspanya Sosyal Haklar Bakanı: İsrail'le diplomatik ilişkiler askıya alınmalı

İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, İsrail'in Filistin halkına "planlı soykırım" uyguladığı gerekçesiyle diplomatik ilişkilerin askıya alınması gerektiğini söyledi.

Bakan Belarra, "Bugün (hükümetteki) ortağımız Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) İsrail tarafından Filistin halkına karşı yürütülen bu planlı soykırıma karşı mücadelede daha ciddi davranmamızı istedim. Bunun için de İsrail devletiyle diplomatik ilişkilerimizi acilen askıya almamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

İsrail Savaş Kabinesi: Gazze Şeridi'ne kara harekatı kaçınılmaz

İsrail Savaş Kabinesi'nin, toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçışın olmadığını" bildirdiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda, Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği aktarıldı. İsrail'in Gazze'deki Hamas'a ezici bir zafer elde etmemesi durumunda Tel Aviv'in Orta Doğu'daki konumunun zarar göreceği aktarılan Biden'ın ise Kabine'ye, "ABD'nin Gazze'de İsrail'in herhangi bir kara harekatına destek olacağı" sözünü verdiği vurgulandı.

İsrail devlet televizyonu: Ordu Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı

İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Hamas arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi. Haberde, kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edildi.

Gazze'de UNRWA'ya ait bir okula yakın nokta vuruldu

El Cezire'nin aktardığına göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulun yakın noktası vuruldu. Birçok başka yerin daha vurulduğu saldırılarda 43 insan hayatını kaybetti.

İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar: İki Hizbullah militanı öldü

İsrail birlikleri ile Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah militanları arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden topraklarına tanksavar füzeleri ile birlikte roket atışlarının yapıldığını duyurdu.

Hizbullah ise Çarşamba günü iki savaşçısının öldüğünü, birinin ise yaralandığını açıkladı.