Gazze'de 12. gün: Hastanedeki katliamın ardından Biden ile Netanyahu'dan kucaklaşma

Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonunun 12'nci gününde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik düzenlediği büyük saldırının yankıları sürüyor.

İsrail'in hastaneye yönelik saldırısında en az 500 kişi yaşamını yitirdi. Filistin'de, 3 günlük yas ilan edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 bin 300 kişi öldü, en az 13 bin kişi yaralandı. İsrail basını 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Bombalanan hastane önünde açıklama

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, en az 500 kişinin öldüğü El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenledi.

Ebu er-Riş, basın toplantısında bu saldırının "İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını" söyledi. İsrail'in 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

Tehditler üzerine hastane yönetiminin İngiltere'deki Hristiyan din adamlarıyla irtibata geçtiğini duyuran Ebu er-Riş, hastanenin faaliyet göstermesi için uluslararası kurumlardan güvence mesajı aldıklarını belirtti.

"Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir" diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti.

Ebu er-Riş, İsrail’in sivilleri hedef almasının durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

BM, AB ve DSÖ'den kınama

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.



AB Konseyi Başkanı Charles Michel saldırıya ilişkin "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor" dedi.



Mısır da Gazze'deki saldırıyı kınanayarak İsrail'i, "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son vermeye çağırdı.



Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan 'saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığını' açıkladı.

Gazze'deki hastane saldırılarına tepkiler - Mısır Dışişleri Bakanlığı saldırıyı "en güçlü ifadelerle kınadı". Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, saldırıyı "uluslararası hukukun açık bir ihlali" diye niteledi. - İran Dışişleri Bakanlığı, saldırının yüzlerce "silahsız ve savunmasız insanı öldürdüğünü" ifade etti. - Suriye Devlet Başkanlığı, saldırıyı "insanlığa karşı en çirkin ve kanlı katliamlardan biri" diye niteledi. - Suudi Arabistan, "çirkin bir suç" ifadelerini kullandı. - Ürdün Kralı Abdullah, saldırıyı "savaş suçu" diye niteledi. - Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ile ortak şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çarşamba sabahı acil şekilde toplanmasını talep etti.

Sisi’den hastane saldırısına kınama

Sisi, "İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalamasını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi ve saldırıyı "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed'den tepki

Muhammed, "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalayarak yüzlerce insanı öldürmesi, insanlık suçudur. Uluslararası toplum harekete geçmeli" dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı, Amman'da Biden, Mısır ve Filistin liderleriyle yapılacak zirveyi iptal etti

Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, "Artık savaşı durdurmak dışında hiçbir şey konuşmanın anlamı yok" diyerek zirvenin yapılmayacağını duyurdu.

Biden'ın çarşamba günü İsrail'e destek ziyaretinde bulunduktan sonra Amman'da Arap liderleriyle bir araya gelmesi planlanıyordu.

ABD Başkanı Biden, İsrail'e gitmek üzere uçağa bindi

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık uçağı Air Force One'a binerek İsrail'e doğru yola çıktı.

Gazze'deki hastane saldırısından sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden ile olan görüşmesini iptal etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı, Amman'da Biden, Mısır ve Filistin liderleriyle yapılacak zirveyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray: Biden, Ürdün ziyaretini erteledi

Ürdün Dışişleri Bakanı'nın zirvenin iptal edildiğini açıklamasının ardından Beyaz Saray, Biden'ın Ürdün ziyaretinin ertelendiğini duyurdu:

"Başkan, Gazze patlamasında kaybedilen masum canlar için en içten başsağlığı dileklerini gönderdi ve yaralıların hızlıca iyileşmesini diledi.

Yakında bu liderlerle yüz yüze fikir alışverişinde bulunmak için heyecanlı; ilerleyen günlerde düzenli ve direkt olarak temas kurma konusunda fikir birliğine vardılar".

Biden yine de Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gidecek

Rusya 'açıkça savaş suçu' dedi, nihai sorumlunun ABD olduğunu söyledi

Medvedev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.

Medvedev, "Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Tüm kırmızı çizgiler aşıldı

Çarşamba gününün ilk saatlerinde açıklamalarda bulunan Abbas, El-Ehli Hastanesi'ne yapılan saldırıyı "iğrenç bir savaş katliamı" olarak niteledi ve "buna tolerans gösterilemeyeceğini" ifade etti.

Abbas, "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Onların veya herhangi birinin bizi buradan atmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Filistin lideri, savaşı durdurma dışında herhangi bir konuda yapılacak müzakerelerin artık kabul edilemez olacağını vurguladı.

Saldırıdan sonra Abbas, yarın Ürdün'de ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılımıyla yapılacak zirveye katılmayacağını duyurmuştu. Ürdün Dışişleri Bakanı kısa süre sonra zirvenin iptal edildiğini duyurdu.

Biden, Gazze hastane saldırısı hakkında Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Biden, yaptığı açıklamada Gazze'deki hastane saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Biden saldırıyla ilgili olarak, "Öfkeliyim, derinden üzüldüm" dedi.

Biden ayrıca ulusal güvenlik ekibine "ne olduğuyla ilgili bilgi toplamaya devam etme" emri verdiğini ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı organize devlet terörüdür

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını "organize devlet terörü" olarak nitelendirdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan korkunç katliamı" en sert şekilde kınanarak, bunun "insanlığa karşı suç" ve bir "savaş suçu" olduğu kaydedildi.

"Bu suç, hesap vermeyi ve cezayı hak eden organize devlet terörüdür." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına son verilmesi için acilen müdahale edilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması istendi.

BM Genel Sekreteri, hastanedeki sivil ölümleri kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, El Ehli Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı ve "Yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesi sebebiyle dehşete düştüm" dedi.

Saldırıyı kınadığını belirten Guterres, hastane, klinik, tıbbi personel ve BM tesislerinin uluslararası hukuk tarafından korunduğunu vurguladı.

Arap Birliği, 3 günlük yas ilan etti

Arap Birliği, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hüssam Zeki, kuruma ait bayrağın yarıya indirilmesini istedi.

Hizbullah, el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını kınadı

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusu tarafından Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist suç çetelerinin işlemiş olduğu korkunç ve vahşi suçlardan dolayı insanlığın alnı terliyor" ifadeleri yer aldı. Açıklamada şöyle denildi:

"İslam dünyası ve Arap ülkelerindeki ümmetimizin halklarına derhal harekete geçip sokaklarda ve meydanlarda bu büyük öfkeyi ifade etmelerini istiyoruz."

İran’dan İsrail'e karşı küresel birlik çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdüllahiyan, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde binden fazla kadın ve çocuğun katledilmesinin ardından insanlığın İsrail'e karşı birleşmesi" için çağrı yaptı.

X hesabından yaptığı açıklamada "Zaman bitti" diyen Hüseyin Emirabdüllahiyan, “Siyonist rejimin, Baptist Hastanesi'nde binden fazla masum kadın ve çocuğu bombalayıp katletmesiyle işlediği korkunç suçun ardından, IŞİD ve onun ölüm makinesinden daha fazla nefret edilen bu sahte rejime karşı insanlığın küresel birliğinin zamanı gelmiştir. Zaman bitti" diye yazdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez; tedavi imkanları birkaç saate tükenecek

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra'nın el-Ehli Baptist Hastanesinde saldırı sonrasındaki duruma ilişkin yaptığı açıklamalara yer verildi. "Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" diyen Kudra, şu bilgileri verdi: "Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi."

Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu" dedi. Sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkati çeken Kudra, "Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Blinken, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti.

Blinken, mesajında, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesine yer verdi.

Beyaz Saray'a göre Ürdün'deki dörtlü zirve tarafların ‘ortak karar’ıyla iptal edildi

Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin’in katılımıyla Ürdün’de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın, Gazze’deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak karar"ıyla iptal edildiğini öne sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e giden uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, Biden’in Tel Aviv ziyaretinden sonra Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararı ile iptal edildiğini savundu.

Biden’ın hastane saldırısından sonra Ürdün Devlet Başkanı Kral Abdullah ile konuştuğunu belirten Kirby, "Her ikisi de özellikle Başkan Abbas'ın 3 günlük yas için evine dönmek istediğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu toplantıyı erteleme konusunda hemfikirdi. Bu ortak alınan bir karardı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın aktardığına göre Biden'ın İsrail ziyareti programı şöyle: Biden ilk olarak İsrail Başbakanı Netanyahu ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Daha sonra İsrail'in savaş kabinesiyle bir araya gelecek. Ardından Biden, Hamas saldırısına karşılıkta görev alan ilk müdahale ekiplerinin üyeleriyle bir araya gelecek. ABD lideri, daha sonra saldırılarda yakınlarını kaybedenler ve yakınları rehin tutulanlarla görüşecek. Kısa bir görüşmenin ardından Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Türkiye'nin dört bir yanında İsrail protestosu

İsrail'in tam abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının ardından Türkiye'nin dört bir yanından eylem ve protesto haberi gelmeye başladı.

İstanbul'da Konsolosluk önünde toplananlara biber gazı kullanılırken, Ankara'da İsrail saldırısı protesto edildi.

İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına 'ülkeden ayrılın' çağrısı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarının İsrail-Filistin savaşı sebebiyle öfkeli olanlar tarafından hedef alınabileceği gerekçesiyle Türkiye ve Fas'a yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 30’un üzerinde Filistinli daha hayatını kaybetti. AA muhabirinin yerel ve sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki Cibalya bölgesi ve Nusayrat Mülteci Kampı ile Yermük ve Zeytun mahallelerine havadan ve denizden saldırılar düzenledi. Gazze'nin kuzeyindeki evlere düzenlenen hava saldırılarında yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirdi. Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir ekmek fırınının hedef alındığı, saldırıda en az 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Vurulan fırında, diğer bölgelerden kampa sığınan Filistinliler için ekmek üretildiği ifade edildi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlenen saldırılarda da biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Rusya: İsrail saldırıyı düzenlemediğine dair kanıt sunmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına dahil olmadığını kanıtlamak için uydu görüntüleri sunması gerektiğini söyledi.

Bakan Koca: Gazze’ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiklerini belirterek, "Bölgeye gemi hastane göndermeye veya Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız" dedi.

Uluslararası sağlık örgütleriyle görüşmeler sürdürdüklerini belirten Koca, Dünya Sağlık Örgütü'yle (DSÖ) birlikte hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Biden’ın uçağı Tel Aviv’e indi: Ayağının tozuyla Netanyahu'yla kucaklaştı

ABD Başkanı Biden’ın uçağı, Tel Aviv'e indi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından karşılanan Biden’ın İsrailli yöneticilere ‘dostça’ ama ‘zor sorular’ soracağı öne sürüldü. Biden'ın iner inmez ilk yaptığı, Netanyahu'ya sarılmak oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağı Tel Aviv'e indi. Biden'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog karşıladı. Öte yandan ziyarete dair açıklama yapan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "gerçek bir dost olarak" İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini öne sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyareti sırasında, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıkladı. Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizdi.

Rusya'dan hastane saldırısına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kurbanların ailelerine, Filistin halkına ve hükümetine en içten başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, Moskova’nın yaşananlar karşısında derin şok yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bir kez daha, çatışmanın taraflarını savaş faaliyetlerini derhal azaltmaları ve uluslararası insancıl hukuka saygı duymaları yönünde çağrı yapıyoruz. Rusya'nın, sivillere yönelik her türlü şiddetin, tıbbi tesislere ve diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemezliği konusundaki ilkeli tutumunu bir kez daha teyit ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Acil ateşkes ve insani koridorların açılması adına uluslararası çabaların pekiştirilmesi ihtiyacına işaret edilen açıklamada, bunun Gazze halkına gıda, ilaç ve yakıt dağıtımı da dahil olmak üzere gerekli yardımın sağlanmasını, herkesin tahliyesini organize etmeyi ve yaklaşmakta olan insani felaketi durdurmayı mümkün kılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu konuyu siyasallaştırmaya yönelik girişimlerin yersiz ve ahlaka aykırı olduğuna dikkati çekilerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) ilgili girişimleri değerlendirirken her şeyden önce çatışma bölgesinde acı çeken insanların çıkarlarına göre hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Rus vatandaşlarına İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesi hatırlatıldı.

SOL Parti: İsrail işgalcidir, katildir

İsrail’in Ankara’daki büyükelçiliği önünde eylem yapan SOL Parti, “İsrail işgalcidir, katildir” dedi. “Emperyalizme ve siyonizme karşı Yaşasın Özgür Filistin” pankartının açıldığı eylemde SOL Partililer Filistin bayrağı ve bayrağın renklerinden oluşan dövizler taşıdı, ABD ve İsrail bayraklarını yaktı. Eylemde, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Katil İsrail, Elrom’u unutma” ve “Denizlerden Mahir’e Filitin’e bin selam” sloganları atıldı.

Ardından söz alan SOL Parti Başkanlar Kurulu Önder İşleyen de konuşmasına, Gazze’deki büyük katliamı lanetleyerek başladı. İşleyen, katliamın sorumluluğunun sadece İsrail Başbakanı Netanyahu’da olmadığını belirterek, “Günlerdir İsrail’e destek olanlar, İsrail’in meşru müdafaa hakkından bahsedenler en az Netanyahu kadar bu katliamın sorumlusudur” dedi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildi. Filistin direniş güçlerinin çağrısıyla gerçekleştirilen grev, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki üniversite, banka, iş yerleri olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları kapsadı. El Halil kentindeki esnaf, dükkanını açmadı.