Türkiye'de İsrail protestoları: ABD bayrağı yakıldı, polis protestoculara TOMA ile müdahale etti

İsrail'in tam abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının ardından Türkiye'nin dört bir yanından eylem ve protesto haberi gelmeye başladı.

İstanbul'da Konsolosluk önünde toplananlara biber gazı kullanılırken, Ankara'da Seğmenler Parkı'nda da İsrail saldırısı protesto edildi.

İstanbul'da TOMA'lı müdahale

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, akşam saatlerinde ellerinde Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı, eylemcilere TOMA ile müdahale edildi.

Konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak isteyen göstericilerle polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Gösteri sırasında havai fişek ve taş da atıldı.

Trafiğe kapatılan caddede çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığın protestosu sabah saatlerinde sona erdi.

İstanbul

Ankara'da çevik kuvvet, protestoculara müdahale etti

İsrail'in Gazze’deki hastaneye yönelik yüzlerce kişinin öldüğü İsrail saldırısının ardından Ankara'da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.

Protestoda "Allahu ekber" sloganları atıldı, sala okundu. Çevik kuvvet, protestoculara müdahale etti. Anka'nın aktardığına göre bazı vatandaşlar ABD bayrağı yaktı.

Ankara

Adana'da ABD Konsolosluğu'na taşla saldırı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından Adana'da vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana Konsolosluğu önünde toplandı.

Konuşmaların ardından bir grup konsolosluğu taşlayarak içeriye girmeye çalıştı. Polis kitleyi dağıttı.

Malatya'da İsrail protestosu sırasında bir grup Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istedi

Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Büyükşehir Belediyesi yanında toplanan bir grup, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi. Türk ve Filistin bayrakları sallayan grup, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Grup daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı.

Kürecik yol ayrımında jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet protestocularla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Grup daha sonra dağıldı.

Malatya

Sinop, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli

Sinop’ta bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

Trakya'daki kentlerde gösteriler düzenlendi. Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde toplanan bir grup "Kahrolsun İsrail" ve "Aksa tufanı İsrail'i yakacak" sloganları atarak Selimiye Meydanı'na kadar yürüdü.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de eylemler yapıldı. Tekirdağ'da Üç Kemaller Parkı'nda toplananlar, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Konya, Kayseri

Konya'da, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti. Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde İsrail protesto edildi. Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren eylemciler, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Antep, Maraş, Urfa, Diyarbakır

Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen protestocular, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi.

Türkiye ve Filistin bayrakları sallayıp tekbir getiren kitle, "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam", "Katil İsrail Gazze'den defol" sloganları attı.

Urfa'da Rabia Meydanı'nda toplananlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla, tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı. Urfa'nın Siverek ilçesinde, İsrail saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Maraş'ta, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla, ellerinde Filistin bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplananlar, tekbirler getirerek sloganlar attı.

Diyarbakır'da İsrail saldırısını protesto edenler sokaklara çıktı. Eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları ile Kayapınar ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde toplandı.

Kilis, Adıyaman

Adıyaman'da bir araya gelenler Demokrasi Parkı'nda İsrail'i protesto etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Kilisliler ise Filistin'deki katliamın bir an önce sonlandırılmasını istedi.

Bursa

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından Bursa'da, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda protesto düzenlendi.

Türkiye ve Filistin bayraklarıyla meydana gelenler, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Bursa'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları attı.

Eskişehir, Balıkesir, Kütahya

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Eskişehir'de de protesto edildi. Vilayet Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Balıkesir'de İsrail'i protesto edenler, Zağnos Paşa Camii Meydanı'nda toplandı. Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için sala okunarak dua edildi.

Kütahya'da Zafer Meydanı'nda toplananlar, hastane saldırısı nedeniyle İsrail'i protesto etti. Atatürk Bulvarı'nda yürüyüşe geçen grup, İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüş sonunda saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü dua etti.

Amasya

Amasya'da, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Yavuz Selim Meydanı'nda toplandı.

Çanakkale

Çanakkale'de üzerinde "Fetih Yürüyüşü" yazılı pankart taşıyan protestocular, İskele Meydanı'ndan Kordonboyu'ndaki Truva Atı'na yürürken "Kahrolsun İsrail", "Gazze'ye selam direnişe devam", "Oluk oluk kan aksa kurtulacak El Aksa", "İnsanlık uyuma kardeşine sahip çık" sloganları attı.

Bilecik, Bolu

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, saldırı nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi. Düzce'de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı protesto edildi.