Gazze'de 11. gün: Su tükendi, salgın hastalık tehdidi büyüyor

Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu 11. güne girdi.

İsrail'in saldırılarında 750'si çocuk olmak üzere 2 bin 778 kişi hayatını kaybederken, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300'ün üzerinde İsrailli de yaşamını yitirdi. Filistin Yönetimi Sivil Savunma kurumu, İsrail'in hava saldırıları sonucu Gazze'de yıkılan binaların enkazı altında 1.000'den fazla kayıp olduğunu açıkladı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın, çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

ABD: Yaklaşık bin Amerikalı ve ailesi İsrail'den tahliye edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cuma gününden bu yana yaklaşık bin Amerikan vatandaşı ve aile üyesinin ABD hükümetinin tahsis ettiği araçlarla İsrail'den ayrıldığını duyurdu.

Tahliyeler, ayrılanların Kıbrıs'a götürüleceği Hayfa limanından organize ediliyor. Gazze'deki binlerce Amerikan vatandaşı için herhangi bir tahliye organize edilmedi.

İsrail-Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze sınırı yakınında yer alan Sderot kenti çevresindeki yollarda güvenlik önlemleri aldı.

UNICEF: Gazze'de su tükendi, çocuklar kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var" ifadeleri paylaşıldı.

Salgın hastalık tehlikesi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle bölgede içme suyu konusunda da ciddi bir kriz yaşandığı, bu nedenle halkın, güvenli olmayan suları kullandığı belirtildi.



Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde içme suyu konusunda çok ciddi bir kriz yaşanıyor. İşgalci güçlerinin 10 gündür Gazze Şeridi'ndeki hiçbir kente bir litre dahi içme suyu pompalamaması, halkı güvenli olmayan suya başvurmak zorunda bıraktı." ifadeleri kullanılırken, vatandaşların hayatını tehdit eden ciddi bir sağlık krizi konusunda uyarıda bulunuldu.

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail ve Ürdün'e gidiyor

Biden İsrail ziyaretinin ardından Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu. Blinken, ABD'nin Hamas'ın saldırıları karşısında İsrail ile dayanışma mesajı vereceğini söyledi. Biden'ın ayrıca Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile yakın koordinasyon içinde olacağını ifade eden Blinken, Biden'ın İsrail'den, operasyonlarını sivil kayıplarını nasıl en aza indirerek yürüteceği ve Gazze'deki sivillere insani yardım akışını nasıl sağlayacağı konusunda bilgi alacağını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Gazze'de 'insani ateşkes' çağrısı yapan tasarısını reddetti

Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reddedildi. Oylamanın ardından açıklamada bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ülkesinin ortaya koyduğu tasarının tamamen insani olduğunu belirterek, BMGK'nin yine "Batı bloku"nun bencil siyasi çıkarlarına rehin edildiğini kaydetti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise, "Tasarı Hamas'tan hiç bahsetmiyor. Hamas'ı kınamaktan kaçınarak Rusya masum sivillere gaddarca davranan bir terör örgütünün üstünü örtüyor" diyerek, bunun korkunç bir hamle olduğunu kaydetti. Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour da BMGK'yi 10 gündür Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişiye yönelik saldırıya karşı seyirci kalmakla suçladı.

İsrail, ülkenin güneyinden yaklaşık 500 bin vatandaşını tahliye ettiğini açıkladı

İsrail yönetiminin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze çevresinden yaklaşık 500 bin İsrailliyi tahliye ettiği belirtildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, gelişmelere dair yabancı medyaya brifing verdi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Nablus kentine baskın düzenledi. İsrail askerlerinin ateş açması sonucu kentin doğusundaki Mesakin Şabiye Mahallesi sakinlerinden Semir Mahmud Abdulkadir Sabra karnından vurularak yaşamını yitirdi. Haberde olaya ilişkin daha ayrıntılı bilgi verilmedi.

Buna göre, Sabra'nın ölümüyle 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu ölen Filistinlinin sayısı 61'e yükseldi.