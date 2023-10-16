Gazze'de 10. gün: 'Hastanelerde yakıt stoğu 24 saat içinde tükenebilir'

Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu onuncu güne girdi.

İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 oldu kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail basını ise 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 kişinin yaralandığı aktardı.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Gazze'de morglar doldu, dondurma kamyonları morg olarak kullanılıyor; toplu mezarlar açılıyor

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 670’e yükselirken bölgedeki morglarda yer kalmaması nedeniyle fabrikalardan dondurma kamyonları getirildi. Morg ve mezarlıklarda yer kalmayan Gazze Şeridi’nde toplu mezarlar açılıyor.

İsrail - Hamas savaşında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 670’e yükseldi. Bölgedeki morglarda yer kalmadığı için dondurma kamyonları morg olarak kullanılmaya başladı. Filistinliler, ölülerini gömmek için toplu mezarlar açıyor.

Filistin Yönetimi'nin resmi haber ajansı WAFA, Gazze’de toplu mezarlara defin yapıldığını açıkladı. Habere göre; Gazze Şeridi’ndeki mezarlıklarda yer kalmadı. Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde yer kalmadığı için fabrikalardan dondurma kamyonları getirildi. Kamyonlar, morg olarak kullanılıyor.

Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de gidilecek güvenli yer yok

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'nin kuzeyini terk etmek isteyenlerden oluşan konvoya yönelik "güvenli rota"da gerçekleşen saldırıyla ilişkin, "Bu, Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığının bir başka acımasız örneğidir. Gitseler de gitmeseler de öleceklerinden korkuyorlar" açıklaması yaptı.

İsrail, Lübnan'ın güneyini SİHA ve helikopterlerle vurdu

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki hedefleri silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve helikopterlerle vurduğu bildirildi. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Keferkila beldesinin batısında yer alan El-Avida Tepesi, İsrail'e ait SİHA ile bombalandı.

Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Güneydeki Cebel Balat bölgesi ile "Batı Şeridi" de İsrail helikopterleri tarafından hedef alındı.

ABD'nin ikinci uçak gemisi Doğu Akdeniz'e hareket ediyor

ABD'li yetkililer ABC News'e verdiği demeçte, USS Eisenhower'ın, USS Gerald R Ford uçak gemisi grubuna katılmak üzere Doğu Akdeniz'e hareket edeceğini söyledi:

“Bu duruş artışları, yalnızca ABD'nin İsrail'in savunmasına verdiği desteği ifade etmekle kalmayıp, gerçekte kesin bir gösteri olarak hizmet etmeyi ve İran'a, Lübnan Hizbullah'ına ve İsrail'i istismar etmeyi düşünebilecek bölgedeki diğer tüm vekillere karşı caydırıcı bir sinyal olarak hizmet etmeyi amaçlıyordu. Mevcut durum çatışmayı tırmandırıyor. Düşmanların iki kez düşünmesi gerekiyor."

İsrail ordusu: Gazze'de 600 bin Filistinli kuzeyden güneye geçti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'la yaşanan savaş sebebiyle Gazze'de 600 bin Filistinlinin kentin güneyine geçtiğini bildirdi.



Times of Israel'in haberine göre Hagari, Hamas'ın engelleme çabalarına rağmen 600 bin Filistinlinin Gazze'den güneye tahliye edildiğini kaydetti.

İsrail, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail-Hamas savaşına dair açıklamalarının ardından İsrail'in Kolombiya'ya güvenlik malzemeleri ihracatını durdurma kararını, "İsrail ile dış ilişkileri askıya almamız gerekiyorsa alırız" diyerek karşıladı. Kararını duyuran Petro, İsrail Ordusu ve hükümeti için de, "Soykırımı desteklemiyoruz. Auschwitz ve Gazze'deki kıyım için ağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti. Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu. İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.



AA'da yer alan habere göre Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'yi bombalamayı sürdürdü

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği bildirildi.

Gazze'deki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombardımana maruz kalan bölgelere giden acil yardım ve kurtarma ekipleri, Cela Caddesi'nde İsrail uçaklarının hedefi oldu.

İsrail uçakları tarafından saldırıya uğrayan sivil savunma ve acil servis ekiplerinden ölenler ve yaralananlar oldu.

AA muhabirine bilgi veren hastane kaynakları, Gazze'de Han Yunus kentinin Kızan bölgesinde İsrail bombardımanına maruz kalan bir kadının hayatını kaybettiğini ve 6 çocuğun yaralandığını aktardı.

Ayrıca, görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusunu, Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini, kentin kuzeyini yoğun bombardıman altında tuttuğunu söyledi.

BM: Hastanelerin yakıtı 24 saat içinde tükenecek

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

OCHA ofisinden Gazze'deki duruma ilişkin günlük raporda, yedek trafoların durmasının binlerce insanın hayatını tehlikeye atabileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, raporda, Gazze'de benzeri görülmemiş "insanlık dışı" durumun ciddiyeti ve temel tedariklerin tükenmesi konusunda uyardı.

İnsani sebepler için ateşkes çağrısında bulunan Hastings, "Mesele insanlığımızı kaybetmeyle ilişkili. Uluslararası toplum bu durumun devamına izin verirse, bu tanık olduğumuz şey en basit haliyle gayri insanidir" dedi.

Reuters’ın ateşkes haberine İsrail ve Hamas’tan yalanlama

Reuters haber ajansına konuşan iki Mısırlı güvenlik görevlisi, ABD, İsrail ve Mısır arasında Gazze’nin güneyinde bir ateşkes için anlaşmaya varıldığını öne sürdü. Bu anlaşmaya göre Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kısa süreliğine de olsa açılacağı iddia edildi.

Ancak İsrail Başbakanlık ofisi bu iddiayı yalanlarken, Hamas da böyle bir ateşkesten haberlerinin olmadığını aktardı.

Reuters haberinde de İsrail ordusu ve İsrail’deki ABD Büyükelçiliği’nin konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı kaydedildi.

Pazar günü Mısırlı yetkililerle konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’ye yardım gönderilmesi için Mısır sınır kapısının açılabileceğini söylemişti; ancak zamanlama ve detay vermemişti. ABD medyasında da sınır kapısının kısa bir süre içinde açılabileceği kaleme alındı.