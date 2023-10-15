Gazze'de 9. gün: İsrail operasyon alanını genişletmeye hazırlanıyor

Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu dokuzuncu güne girdi.

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürürken, İsrail Ordusu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail birliklerinin "operasyonlarını genişletmeye hazırlandığı" duyuruldu.

İsrail Ordusu'nun saldırıda "hava, deniz ve kara güçlerinin" kullanılacağı belirtilen açıklamda, "Gerekli çatışma gereçleri ilgili yerlere gönderildi" denildi. Ayrıca "İsrail Ordu birlikleri ve askerler ülke geneline stratejik bir şekilde konuşlandırıldı" ifadelerine yer verildi.

İsrail tarafından 8 Ekim'de, Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı alınmıştı. Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu bildirmiş, Reuters, Gazze'deki ekmek ve su stokunun tükenmek üzere olduğunu aktarmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sırasında bölgede barış ve güvenliğin uluslararası meşru kararlara dayanan iki devletli çözümün uygulanmasıyla gerçekleşeceğini belirten Abbas, Filistin tarafının bu hedefin gerçekleşmesi için hazır olduğunu, Gazze'ye tüm saldırıların durması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Gazze'ye acil insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, temel maddeler, tıbbi malzemeler, su, elektrik ve yakıt temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarının durması ve gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınlarının son bulması gerektiğini kaydeden Abbas, iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu söyledi.

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde ise İsrail'e olan desteğini teyit etti. Biden, sivillerin korunmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini belirtirken, tüm ülkelerin "Hamas'ı terör örgütü olarak kınaması gerektiğini" söyledi.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları paylaştı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Gazze'de yoğun nüfuslu sivil bölgelerde kullandığı beyaz fosfora dair kanıtlarını yayımladı.

İsrail ordusunun, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlattığı, Gazze sınırına 1 kilometre yakınlıktaki Sderot kentine yığdığı mühimmatın fotoğrafında, M109 155 mm Howitzer'ler (obüsler) görülüyor. Fotoğrafta ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı Tanımlama Kodu'nun "beyaz fosfor esaslı mühimmat" için kullandığı D528 etiketli M825 ve M825A1 top mermileri de bulunuyor.