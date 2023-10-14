Gazze'de 8. gün: İsrail kara birlikleri Gazze'ye baskınlar düzenliyor

Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu sekizinci güne girdi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde kara birliklerinin Gazze'ye yönelik kara harekâtının başladığını duyurdu.

İsrail ordusunun kara harekâtına başlamasının ardından televizyonda açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Düşmanlarımızı benzeri görülmemiş bir güçle vuruyoruz. Bunun sadece başlangıç ​​olduğunu vurguluyorum" dedi.

İsrail uçakları da, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'ya saldırılar düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefi vurduk

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'den naklettiği habere göre, İsrail ordusu, bir insansız hava aracının ülkeye sızmaya çalışmasına karşılık Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu.

Ordu ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracına yönelik saldırıyı da etkisiz hale getirdi.

Hizbullah'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

BBC muhabirleri İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu

İngiliz yayın kuruluşu BBC, muhabirleri Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab ve BBC Arapça ekibinin İsrail'in Tel Aviv kentinde bir otele giderken üzerinde kırmızı bantlarla "TV" yazılı araçlarının önünün İsrail polisi tarafından kesildiğini bildirdi.

BBC'de yer alan habere göre, daha sonra araçtan sürüklenerek çıkarılan ve üzerleri aranan gazeteciler duvara doğru itildi.

Olay esnasında kendilerini BBC muhabirleri olarak tanıttıklarını söyleyen Tutunji ve Abudiab, polise basın kartlarını da gösterdiklerini anlattı. Tutunji, olayı görüntülemeye çalışırken telefonunun yere fırlatıldığını ve boynuna darbe aldığını dile getirdi.

BBC, olayla ilgili yorum alabilmek için İsrail polisiyle temasa geçti.

BBC'den bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, muhabirlerin, İsrail-Gazze çatışması hakkında özgürce haber yapabilmeleri gerektiğini belirtti.