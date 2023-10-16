Kolombiya'yla İsrail arasında Gazze gerginliği: Petro'dan 'Gerekirse ilişkileri durdururuz' çıkışı

İsrail hükümeti, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarına karşı aldığı tavır nedeniyle Kolombiya'ya güvenlik ekipmanı ihracatını durduracağını açıkladı.

Kararı duyuran İsrail'in Kolombiya Büyükelçisi Gali Dagan, Kolombiya'nın İsrail Büyükelçisi Margarita Manjarrez'in İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ülkenin kınandığını belirtti. Açıklamada, Petro'nun, gösterdiği tavırla "Hamas'ın zulümlerini desteklediği", antisemitizmi körüklediği ve Kolombiya'daki Yahudi topluluğunun huzurunu tehdit ettiği iddia edildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Petro, İsrail'in kararı duyurmasının hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Petro, "İsrail'le ilişkileri durdurmamamız gerekiyorsa, durdururuz, Soykırımları desteklemiyoruz. Kolombiya Devlet Başkanı hakarete uğramadı" dedi.

Açıklamasında, Kolombiya'da zamanında paramiliter grupları eğitmiş olan eski İsrailli paralı asker Yair Klein'ı ve eski Kolombiya Devlet Başkanı Virgilio Barco'ya, 1980'li ve 1990'lı yıllarda öldürülen solcu Yurtsever Birlik partisi üyelerini katletmeyi öneren İsrailli Rafael Eithan'ı hatırlatan Petro, "Ne Yair Klein ne de Raifal Eithan, Kolombiya'da barışın tarihi hakkında söz söyleyemez. Katliam ve soykırıma yol açtılar" diye konuştu.

İsrail'le diplomatik gerilimin ardından Latin Amerika ülkelerine dayanışma çağrısı yapan Petro, önceki yüzyıldaki Chaco Savaşı'nda Kolombiya'nın Paraguay'a gösterdiği desteği hatırlattı.

Petro açıklamasının devamında, "Bir gün, İsrail ordusu ve hükümeti, soykırım başlattıkları ülkemizde yaptıklarından dolayı bizden af dileyecek. Onları kucaklayarak, Auschwitz ve Gazze'nin yanı sıra Kolombiya Auschwitz'i için ağlayacağım" ifadelerini kullandı.

Petro, 'Gazze'de Auschwitz'in kopyası sergileniyor' demişti

İsrail ve Kolombiya hükümetleri arasındaki gerilim, Hamas'ın İsrail'e saldırı başlatmasından birkaç saat sonra tırmanmaya başlamıştı. Petro, pazartesi günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki durumu, 2. Dünya Savaşı döneminde Polonya'da bulunan Auschwitz toplama kampıyla karşılaştırarak, "Auschwitz toplama kampında bulunmuştum, şimdi görüyorum ki Gazze'de bunun kopyası sergileniyor" demişti.

Petro, pazar günü de, Kolombiya'nın Gazze'ye insani yardım göndereceğini belirterek, konuya ilişkin Mısır'dan destek istedi.

Eski hükümetler döneminde Kolombiya: ABD'nin Latin Amerika'daki üssüydü

Kolombiya, özellikle sağcı Álvaro Uribe döneminde hem ABD'yle yakın işbirliği hem de sürekli devlet şiddetine yaslanan saldırgan politikaları nedeniyle Latin Amerika'nın İsrail'i olarak tanınıyor.

ABD, Latin Amerika'daki sol hükümetlere dönük darbe girişimlerinde Kolombiya'yı birçok kez üs olarak kullandı. Venezuela'da 2020'de yapılan darbe girişiminde, ülkeye çıkarma yapmaya çalışan paramiliter güçler Kolombiya'dan yola çıkmıştı.

Uzun yıllar sonra Kolombiya'da seçimlerde solcu bir devlet başkanı başa geldi.