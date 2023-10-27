Gazze'de 21. gün: İsrail'in bombardımanı sürüyor

Gazze'den 7 Ekim'de başlatılan El Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 21. gününde sürdürüyor.

ABD güçleri Suriye'de İran'a ait olduğunu ileri sürdüğü hedefleri vurdu. Rusya'yı ziyaret eden Hamas yetkilileri rehinelerin ateşkes ilan edilmeden bırakılmayacağını duyurdu. ABD ve İngiltere ateşkes gündemini BM'deki pozisyonlarıyla engellerken, Avrupa ülkelerinden de birkaçı hariç ateşkese destek çıkmadı. AB liderlerinin dünkü toplantısında Gazze'ye yardım sokulması için savaşa "ara verilmesi" çağrısı yapıldı.

Gazze'deki yardım kurumları, yakıt rezervleri tükendiği için bölgedeki faaliyetlerini ciddi anlamda azalttıklarını duyurdu.



İsrail'den 'esir takasına hazırız' açıklaması

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail, Katar ve Mısır'ın aralarında bulunduğu arabuluculara, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla geniş çaplı bir takas anlaşmasını değerlendirmeye hazır olduğu bilgisini iletti.

Haberde, muhtemel bir anlaşmanın "Hamas'ın elinde bulunan çok sayıdaki esirin serbest bırakılmasını içerdiği" bilgisine yer verildi.

Hamas'ın şartlarının ise "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve ateşkes" olduğu kaydedildi.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 106'ya yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde geçen hafta İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Cenin'in batısındaki Tura köyünde 20 Ekim'de İsrail güçlerinin mermisiyle ağır şekilde yaralanan 25 yaşındaki Muhammed Ahmed Sadık Kabha'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının 106'ya yükseldiği belirtilirken, yaralanan Filistinlilerin sayısının ise yaklaşık 1900 olduğu kaydedildi.

ABD'den Suriye'de hava saldırıları

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Suriye'nin doğusunda "İran Devrim Muhafızları ve güdümündeki gruplar tarafından kullanılan" 2 tesise hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, bu saldırıların, "İran destekli grupların Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik 17 Ekim'de başlayan ve çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanan bir dizi saldırısına bir yanıt" olduğunu vurguladı. Austin, "İran destekli gruplar ABD güçlerine yönelik saldırılarına devam ederse, halkımızı korumak için gerekli diğer tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hava saldırılarının ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine düzenlendiğini kaydeden Austin, İran destekli grupların saldırıları sonucu bir ABD vatandaşının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Austin, saldırıların yalnızca Irak ve Suriye'deki ABD personelini korumak ve savunmak amacıyla yapıldığını, bu durumun İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Mısır’da yerleşim yerine füze düştü

Mısır’ın Taba kentinde yerleşim yerine isabet eden füze nedeniyle 6 kişi yaralandı. Füzenin nereden atıldığının henüz bilinmediği, olaya dair gerekli soruşturmaların başlatıldığı belirtildi. Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AB'den 'barış konferansı' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin dünkü toplantısından Gazze'ye insani yardımların en hızlı şekilde ulaştırılması için savaşa ara verilmesi ve yardım için koridorlar açılması çağrısı çıktı.

AB yönetimi, İsrail-Filistin çatışmasını sonlandıracak bir barış konferansının "yakında" düzenlenebileceğini, ancak AB'nin bulunacağı böyle bir konferansta Hamas'a bir rol görmediklerini bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesinin ilk gününün ardından basın toplantısı düzenledi.

AB Konseyi Başkanı Michel, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için AB'nin yıllardır savunduğu iki devletli çözümün tek yol olduğunu belirterek "AB içinde veya başka bir yerde çok yakında bir barış konferansı düzenlenmesi fikrini destekliyoruz. Böyle bir konferansın bölgede sürdürülebilir istikrar sağlayabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Michel, barış konferansı fikrinin Mısır'ın başkenti Kahire'de geçen hafta yapılan konferansta masada olduğunu, Brüksel'deki AB zirvesinde de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu konuda ısrarcı olduğunu aktardı ve şöyle devam etti:

"Şu aşamada çok kesin ve somut şeyler söylemek istemiyoruz çünkü böyle bir konferansı hayata geçirebilmek için ortaklarımızla konuşmak istiyoruz. Yakında demek, yakında anlamına gelir. Gelecek haftalarda veya aylarda gerçekten ilerleme kaydedebiliriz. Bunun için modaliteleri tartışabiliriz ama bunu basın yoluyla yapmamalıyız. Modaliteleri olası tüm ortaklarla tartışabiliriz. Böyle bir barış konferansı yapabileceği ortaya çıkarsa tüm ortaklarla tüm modaliteleri önceden belirlemeden birlikte çalışmak istiyoruz. Açık olmak gerekirse Hamas bir terör örgütüdür. Bu nedenle AB'nin katılacağı bir uluslararası barış konferansında Hamas için herhangi bir rol göremiyorum."

İsrail-Filistin meselesi hakkında bir barış konferansı düzenlenmesi fikri, AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinde de yer aldı.

Hamas yetkilisi: Rehinelerin bırakılabilmesi için sakin bir ortama ihtiyaç var

Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Hamas heyetinden Ebu Hamid'in rehinelerin serbest bırakılması için ateşkese ihtiyaç olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Rus Kommersant gazetesine konuşan Hamid 7 ekim'de İsrail'den Gazze'ye götürülen rehinelerin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde tutulduğunu söyledi ve "Çoğu sivil onlarca kişi rehin alındı. Onlar Gaze Şeridi'nde bulmak ve sonra serbest bırakmak için zamana ihtiyacımız var" dedi.

Hamid bunun için sakin bir ortama ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hamas İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 50 rehinenin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu yeni bir "nokta operasyonu" düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne kara güçlerince yeni bir "nokta operasyonu" düzenlendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze’nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze’nin genelinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.

Kara güçlerinin nokta operasyonun ardından Gazze’den İsrail topraklarına geri döndüğü ve askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu dün de Gazze’nin kuzeyine tanklarla nokta operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.

Gazze'de ölenlerin sayısı 7 bin 326'ya yükseldi

İsrail'in 21 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in dünden bu yana 41 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 298 kişinin daha öldürüldüğünü belirtti.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 772 aileden 5 bin 500 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanların olduğunu dile getiren Kudra, 940'ı çocuk 1700 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

Kudra, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını belirterek, 104 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

İsrail'in 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını bildiren Kudra, İsrail ordusunun saldırısı veya yakıt yetersizliği nedeniyle 12 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığına işaret etti.

Kudra, hastanelerde acil tıbbi yardım ihtiyacının bulunduğuna dikkati çekerek, hastane ve sağlık merkezlerindeki yakıt ihtiyacının binlerce hasta ve yaralıyı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Sözcü Kudra, İsrail'in hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt girişini engellemeyi Gazze'ye yönelik saldırılarında ilave bir silah olarak kullandığının altını çizdi.

Tel Aviv'e atılan roket sonucu 3 kişi yaralandı

İsrail yetkilileri Tel Aviv'de bir konuta atılan roket sonucu 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Tel Aviv belediye başkanı kentte sadece sığınakları olan okulların açık kalacağını açıkladı.

İsrail ordusundan Gazze'nin güneyine baskın

İsrail ordusu "Hamas'a ait altyapıyı imha etmek" için deniz komandolarının Gazze'nin güneyine baskın düzenlediğini duyurdu. Baskının Akdeniz üzerinden yapıldığı belirtildi.

ABD'den İran ve Hamas'a yeni yaptırımlar

ABD, Hamas'ın finansmanını kesme amacıyla, grupla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik ikinci tur yaptırımları açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, "yeni yaptırımların İran'ın Hamas'a mali, lojistik ve operasyonel destek sağlamadaki rolünü vurguladığı" belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bir açıklama yaparak ABD'nin İran Devrim Muhafızları yetkililerinin de içinde bulunduğu 8 kişiye Hamas'ı desteklemek, finanse etmek ve eğitmekten yaptırım uygulayacağını duyurdu.

ABD'nin yaptırımlarıyla hedef alınanlar arasında Hamas ile İran hükümeti arasında irtibatı sağlayan kişi olarak tanımlanan Halid Kaddumi ile Hamas üyelerini eğittiği ileri sürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü yetkilileri Ali Morshed Shirazi ve Mostafa Mohammad Khani de bulunuyor.

ABD ayrıca aralarında Şehitler Vakfı olarak da bilinen İranlı Bonyad Shahid'in de bulunduğu onlarca kuruluşa yaptırım kararı aldı. ABD'li yetkililer Filistin İslami Cihad ile bağlantılı olan bu grubun Gazze merkezli Al-Ansar Yardım Derneği aracılığıyla militanların ailelerine milyonlarca dolar aktardığını belirtti.