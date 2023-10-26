Gazze'de 20. gün: Yardımlar durma noktasına geldi, ABD sivil ölümleri savundu

7 Ekim'de Gazze'de silahlı milisler tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyon 20'nci gününe girdi.

İsrail'in 19 gündür bombaladığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 7 binin üzerine yükseldi.

İsrail basını ise 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktardı.

Biden sivil ölümleri savundu: 'Savaş açmanın bedeli'

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’deki ölü ve yaralılara ilişkin açıklamalara güveni olmadığını söyledi.

Biden, “Filistinlilerin ne kadar insanın öldüğüne ilişkin olarak söylediklerine inanmıyorum. Suçsuz insanların öldürüldüğüne eminim ama bu savaş açmanın bedeli” dedi.

Biden sözlerinin devamında, İsrail’in sorumluların peşine düşerken çok dikkatli olmak zorunda olduğunu savundu:

“Eğer bunu (sivilleri koruyamazlarsa) yapamazlarsa bu onların zararına olur. Ama Filistinlilerin açıkladıkları verilere güvenim yok.”

Hamas kontrolündeki sağlık yetkilileri Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 6 bin 546 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bu sayının 3 bine yakınının çocuklar olduğu kaydediliyor.

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Biden'ın bu sözlerinin ardından yaptığı açıklamada Filistin Sağlık Bakanlığı'nın ölü sayılarına ilişkin açıkladığı verilerin güvenilir olduğunu bildirdi.

BMGK'de ABD ve Rusya'nın karar tasarıları karşılıklı reddedildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin "Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna" işaret edilen karar tasarısı ve Rusya'nın Gazze'de insani ateşkes çağrısı ihtiva eden karar tasarısı oylanarak reddedildi.

ABD'nin veto edilen tasarısında, "insani duraklama"nın gerekliliğine işaret edilirken "Gazze'de Hamas dahil tüm terör örgütlerine silah tedarikinin engellenmesi için adım atılması talebi" bulunuyor.

Birleşmiş Milletler: İlerleyen saatlerde faaliyetlerimizi durdurabiliriz

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü, yakıt kıtlığı nedeniyle ilerleyen saatlerde çalışmalarını azaltıp azalatmama kararı vereceklerini ifade etti.

BBC'ye konuşan sözcü, yakıt gelmezse yardımlarını azaltma durumunda kalacaklarını söyledi.

İsrail Ordu Radyosu: Kara kuvvetleri Gazze'ye daha büyük bir saldırı düzenledi

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail Kara Kuvvetleri Hamas mevzilerine karşı taarruza geçmek için Gazze Şeridi'ne öncekilerden büyük bir saldırı düzenledi.

Ordu tarafından yayınlanan gece saldırısının videosunda, zırhlı araçların kumlu bir sınır bölgesinden ilerlediği görülüyor.

Tankların mermi atttığı görüntülerde bir dizi hasarlı binanın yakınında veya ortasında patlamalar görülüyor.

İnternette yayınlanan askeri açıklamada, saldırının "savaşın sonraki aşamalarına hazırlık amacıyla" gerçekleştirildiği belirtildi.

Askeri açıklamada, "Askerler daha sonra bölgeyi terk etti ve İsrail topraklarına geri döndü" ifadesine yer verildi.

İsrail'in saldırılarında bir gazeteci daha yaşamını yitirdi

İsrail savaş uçakları dün gece, Tel el-Heva, el-Cevazat ve Nafak caddesi ile Yermuk Stadı çevresini yoğun bombardımanla ateş çemberinin içine aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Zevayde bölgesindeki bir eve, İsrail savaş uçaklarından atılan füze sonucu gazeteci Dua Şeref ve yanındaki kızı yaşamını yitirdi.

Aksa'nın Sesi Radyosu, Gazeteci Dua Şeref'in, kurumlarında program sunucusu olarak çalıştığını duyurdu.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 21'e yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun saldırılarında 7 bin Filistinli öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 7 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlık ölenlerden 2 bin 913'ünün çocuk, 1709'unun kadın olduğunu açıkladı. 1650 kişinin halen kayıp olduğu belirtilen açıklamada, kayıpların bombardımanlarda yıkılan binaların enkazları altında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Ölen Hizbullah mensubu sayısı 45'e yükseldi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında yaptığı açıklamada, çatışmalarda 2 Hizbullah mensubunun daha öldüğünü bildirdi.

Açıklamada, Ali İbrahim Cevad ve Hüseyin Muhammed Ali Hariri adlı 2 Hizbullah mensubunun görev sırasındayken hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ölümlere neden olan çatışmalara ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 45'e yükseldi.

Gazze'de 200 bin konut tamamen ya da kısmen yıkıldı

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıları sonucu yaklaşık 200 bin konutun tamamen veya kısmen yıkıldığını bildirdi.

Bunun da Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerinin yüzde 25'ine tekabül ettiğini belirten Ziyara, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı aileleri tümüyle yok etti. Bazı mahalle ve yerleşim bölgelerini, orada yaşayanlarla yerle bir etti. Bombardımanlar sonucu Gazze'deki hastaneler, ibadethaneler, fırınlar, su dolum tesisleri, pazarlar, okullar ve eğitim tesisleri de yıkıldı." bilgisini verdi.

Gazze Şeridi'nde sağlık, iskan, tarım, eğitim ve altyapı gibi yaşamın tüm yönleriyle yok edilmeye çalışıldığının altını çizen Ziyara, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki bölgede temel yaşam ihtiyaçlarının yok edildiğini, insanların bombardımanlar veya su ve gıdadan mahrum bırakılarak ölüm tehlikesi yaşadığını ifade etti.

Filistin İskan Bakanı, Gazze'de durumun bu şekilde devam etmesi halinde binlerce sivilin hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu: 224 İsrailli esir

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda ölen 309 askerin ailelerine bilgi verdiklerini söyledi.

Söz konusu saldırılar sırasında esir alınarak Gazze Şeridi'ne götürülen 224 İsraillinin ailesini de bilgilendirdiklerini belirten Hagari, "Kayıp ve kaçırılmış İsraillilerle ilgili bilgilere ulaşmak için baskınlarımızı sürdürüyoruz. Bu rakamlar değiştikçe kayıp ve kaçırılanların ailelerini bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Refah Sınır Kapısı'ndan 12 yardım tırı daha girdi

İsrail'in bombardımanı altında bulunan Gazze Şeridi'ne, Refah Sınır Kapısı üzerinden 12 yardım tırı daha girdi.

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ebu Muhsin, Gazze'ye giriş yapan 12 yardım tırının "su, gıda ve ilaç taşıdığını" söyledi.

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Ebu Muhsin, son yardım konvoyuyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'ne giren tır sayısının 74 olduğunu kaydetti.

Hamas: İsrail'in saldırılarında 50 rehine öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar İsrailli rehinelerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.