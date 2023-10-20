Gazze'de 14. gün: İsrail 'kara harekatına hazırız' dedi, Biden 'tam destek' verdi

Filistin direniş örgütlerinin İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" taarruzuyla yükselen çatışmalarda 14'üncü güne girildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 785 kişinin öldü, 12 binden fazla kişi yaralandı. Gazze'den düzenlenen saldırılardaysa 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

Saldırılarda hayatını kaybeden çocuk sayısıysa 1524'e ulaştı.

Biden: Hamas ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğim

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail hava kuvvetlerine yönelik yapacakları mali destek için Kongre’ye acil bir talepte bulunacağını söyledi.

“Demir Kubbe’nin İsrail gökyüzünü korumaya devam edeceğinden emin olmalıyız” diyen Biden, “İsrail’in, bugün ve daima, halkını korumak için gereken her şeye sahip olduğundan emin olmalıyız" dedi.

Biden, Kongre’ye göndereceği “İsrail'in güvenliğine yönelik benzeri görülmemiş bir taahhüt” olarak nitelediği paketin, askeri niteliği de artıracağını belirtti.

Biden, hastane saldırısının İsrailliler tarafından yapılmadığını savundu.

Biden, Hamas ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i mukayese etti ve “Hamas ve Putin farklı tehditler sunuyor. Ancak şu noktada birleşiyorlar: Her ikisi de sınırındaki demokrasiyi tamamen yok etmek istiyor” diye konuştu.

Amerikalıların çatışmaların kendilerinden çok uzak olduğunu düşünmesinin ve de üzerine bunun kendileri için neden önemli olduğunu sormasının doğal olabileceğini aktaran Biden, “İsrail ve Ukrayna'nın başarılı olmasını sağlamak, Amerika'nın ulusal güvenliği açısından hayati önem taşıyor” dedi ve şöyle devam etti:

"Putin'in Ukrayna'daki güç ve kontrol iştahını durdurmazsak, kendisini Ukrayna ile sınırlamayacaktır."

Biden, Hamas ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

ABD Senatosu oybirliğiyle İsrail'in yanında olduklarını söyleyen kararı kabul etti

Karar 97-0 olarak kabul edildi ve tüm senatörler lehte oy kullandı.

Biden'ın Kongre'den İsrail için ek 10 milyar dolarlık finansmanı onaylamasını istemesi bekleniyor.

İsrail'den kara harekatına 'hazırız' mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi.

Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi. Askerlerle görüntüsünü X hesabından paylaşan Netanyahu, mesajına "Hazırız" ifadesini ekledi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant da Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz" dedi. Gallant, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime de değinerek, "Hizbullah savaş başlatmak istiyorsa ilk önce Gazze şehrinin fotoğraflarına bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail Savaş Kabinesi toplandı

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Savaş Kabinesi 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Haberde, İsrail'in olası kara operasyonunun Savaş Kabinesi'nin onayıyla mümkün olduğuna dikkati çekilirken, 7 Ekim'den bu yana söz konusu kabinenin daha önce de toplandığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi. Gallant, burada durum değerlendirmesi yaptı.

İsrail Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırdı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre; İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

Saldırıya uğrayan kilise, iki gün önce hedef alınan el-Ehli Baptist Hastanesi'nin yakınında bulunuyor.

Tarihi kiliseye saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinliler sığınıyordu.

Hamas: Saldırılar bölgesel savaşa dönüşebilir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, manevi destek için İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Heniyye, Washington yönetiminin tüm bu çabalarına rağmen "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama ve Araplara, tehciri kabul ettirme"de başarılı olamadığını belirtti.

Tüm baskılara rağmen Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin tehcir edilmesi konusundaki tavrının çok net olduğunu kaydeden Heniyye, Körfez İşbirliği Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğinin toplantılarında da bunun vurgulandığını ifade etti.

Çatışmaların başından beri en az 21 gazeteci öldürüldü

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) açıklamasına göre 7 Ekim'den beri çoğu İsrail'in Gazze'ye saldırılarında olmak üzere en az 21 gazeteci öldürüldü. Öldürülen gazetecilerin 17'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlıydı. CPJ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Program Koordinatörü Sherif Mansour bölgedeki gazetecilerin görevlerini yapmak için büyük fedakarlık içinde olduklarını belirterek "Tüm taraflar onların güvenliğini sağlamak için adım atmalı" dedi.

Sunak ve Abbas Mısır'da

İngiltere Başbakanlık Ofisi bugün İsrail'den Mısır'a geçen Başbakan Rishi Sunak'ın Kahire'de bölge ülkeleri liderleriyle "İsrail ve Gazze'deki durumu görüşmek üzere" bir araya geleceğini duyurdu.

Haaretz'de yer alan habere göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da bu sabah Kahire'ye gitti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımının beklendiği toplantıda Türkiye, Yunanistan, Mısır, Ürdün, Kıbrıs, İtalya, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temsilcilerin de yer alacağı belirtiliyor.