Gazze'de 28. gün: İsrail ordusu Gazze kentinin tamamen kuşatıldığını açıkladı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 28. gününde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında şu ana dek 3 bin 648’i çocuk olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basınıysa Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400’den fazla İsraillinin öldürüldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordusu: Gazze şehrinin ablukaya alınmasını tamamladık

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail güçlerinin Hamas tarafından kullanılan iler mevzileri, karargahları ve diğer altyapı imkanlarına saldırdığını belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze Şehri, çatışmalardan önce bölgenin en yoğun nüfuslu yeriydi. Ancak 13 Ekim'de İsrail Ordusu, sivillerin güneye gitmesi uyarısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, tasarı 196 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyuyla kabul edildi.

12 Demokrat üye Cumhuriyetçilerin tasarısını desteklerken, 2 Cumhuriyetçi üye "hayır" oyu verdi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer, yasa tasarısının "çok hatalı bir teklif" olduğunu kaydederek, Senato'nun yasa tasarısını "kaale" almayacağını duyurdu.

Pentagon, İsrail-Hamas savaşında ateşkesi desteklemediklerini açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hamas'ın "yeniden toparlanmasına" yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini bildirdi.

BM: Sığınağa dönüştürülen dört okul vuruldu, en az 20 kişi öldü, beş kişi yaralandı

Birleşmiş Milletler, Gazze'de sığınak olarak kullanılan dört okulunun hasar aldığını bildirdi.

Kuruluş, Cebeliye mülteci kampında hasar alan bir okulda en az 20 kişinin öldüğünü, beş kişinin de yaralandığını bildirdi. El Şati mülteci kampındaki bi okulun da hasar aldığı ve bir çocuğun öldüğü bildirildi. Her iki okul da Gazze Şeridi'nin kuzeyinde.

BM, hasarın bölgeye yönelik iki gün süren yoğun bombardımanda alındığını bildirdi.

Açıklamada "Daha güneyde, El Bureyj Mülteci Kampı'nda okuldan sığınağa dönüştürülen mekanlar vuruldu. İki kişi öldü ve 31 kişi yaralandı" denildi.

BM ayrıca, hasar alan dört okulda neredeyse 20 bin kişinin barındığını bildirdi.

İsrail Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 4 Filistinli öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 138'e yükseldiği bildirildi.

Reuters: ABD Gazze üzerinde drone uçuruyor

Reuters haber ajansı ABD'nin Gazze üzerinde drone uçurduğunu yazdı. İsimleri saklı kalmak kaydıyla ajansa konuşan iki ABD'li yetkili Gazze üzerinde ABD'nin drone'larının rehinelerin yerlerinin tespitine yardım için istihbarat toplamak amacıyla uçurulduğunu söyledi. Yetkililerden biri bu uçuşların bir haftadan fazla süredir devam ettiğini söyledi.

İsrail Gazze'de 4 askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında çıkan çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana ölen İsrail askeri sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda dün 4 İsrail askerinin öldüğü, 2'sinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün İsrail'i ziyaret ediyor. Blinken Tel Aviv'e hareket etmeden önce Washington'da yaptığı açıklamada İsrail ziyaretinde Gazze'de sivillerin zarar görmesini en aza indirecek "somut adımları" ele alacağını söylemişti. Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby ABD'nin genel bir ateşkesi değil çatışmalara "geçici ve yerel" düzeyde bir ara verilmesini savunduğunu belirtmişti.

İsrail: Gazzeli işçilerin İsrail'de çalışmasına izin verilmeyecek

İsrail güvenlik kabinesi ülkedeki Gazzeli işçilerin çalışmalarına izin verilmeyeceğini ve tamamının Gazze'ye gönderileceğini açıkladı.

İsrail hükümetinden gece saatlerinde yapılan açıklamada Gazze ile "tüm temas"ın kesileceği ve İsrail'de Gazze'den hiçbir Filistinli işçinin çalışmayacağı belirtildi.

Açıklamada "Savaşın başladığı gün İsrail'de olan Gazzeli işçiler Gazze'ye iade edilecek" denildi.

