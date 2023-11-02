Gazze'de 27. gün: İlk yaralı grubu Mısır'a geçiş yaptı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 27. gününde devam ediyor. Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik bombalamaya tepkiler sürerken, Mısır yaralılardan oluşan ilk grubun Refah Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında şu ana dek 3 bin 648’i çocuk olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basınıysa Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400’den fazla İsraillinin öldürüldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Mısır: İlk yaralı grubu Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı

Mısır Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden aralarında yaralıların da olduğu ilk grubun Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Mısır’a geçen yabancı pasaport sahibi yolcuların sayısı 335, tedavi için Mısır’a götürülen yaralıların sayısı da 76 olarak açıklandı.

Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresi yoğun bombardıman altında

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Heva bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen Kudüs Hastanesi'nin çevresinin saatlerce yoğun bombardıman altında tutulduğu ifade edildi.

BM: Mülteci kampına saldırılar 'savaş suçu' sayılabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarından endişe duyduklarını belirterek, "saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar" olabileceğini vurguladı.

UNRWA: 70 çalışanımızı kaybettik

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 70 ajans çalışanının öldüğünü bildirdi.

DSÖ: Gazze'deki ana kanser merkezi faaliyet göstermiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda faaliyet gösteremediğini belirterek hayat kurtarmak için acil destek çağrısında bulundu.

Cibaliya Mülteci Kampı'na üçüncü saldırı

El Cezire Arapça'nın haberine göre İsrail Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nı üçüncü kez hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırı sonucu en az 3 Filistinlinin öldüğü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kampa dün ve önceki gün İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda 195 kişinin yaşamını yitirdiğini, 777 kişinin yaralandığını, 120 kişininse enkaz altında olduğunu açıkladı.

