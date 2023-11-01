Gazze'de 26. gün: İletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

Gazze'den 7 Ekim'de başlatılan El Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 26. gününde sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 17'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürürken, Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Abdullah Muhammed Mukbil'in hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığını kabul etti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda sivilin can verdiği saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi.

İnsani yardım taşıyan 59 tır daha Gazze'ye ulaştı

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 59 tır daha ulaştı. Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana gönderilen yardım tırı sayısı 217 oldu ancak bölgeye

Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail Gazze'de 9 askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail Gazze'de yürüttüğü kara operasyonunda 9 askerinin daha öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Salı günü bir zırhlı personel taşıyıcısının tanksavar füzesiyle vurulduğunu ve 9 askerinin öldüğünü açıkladı. İsrail dün de Gazze'deki kara operasyonunda 2 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Kızıldeniz’de İsrail savaş gemileri

İsrail, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı” ifadelerine yer verildi.

Yemen'de Husiler dün, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan açıklamada da, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini bildirilmişti.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da düzenledikleri baskınlarda biri engelli 4 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kent ve beldelerinde baskınlarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama, İsrail güçlerinin Cenin’de sabaha karşı düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

AA muhabirine konuşan Cenin’deki görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kenti silahlı insansız hava aracı ile havadan bombaladığını aktardı.

İşgal güçleri, Cenin baskını sırasında iş makineleri ve buldozerler vasıtasıyla yolları bozmaya ve Filistinlilerin özel mülklerine zarar vermeye devam etti.

İsrail askerlerine karşı Filistinli gençler direniş gösterdi, çıkan kargaşada başından yaralanan Filistinli bir genç hastaneye kaldırıldı.

Tulkerim kentinde de Mecdi Avad adlı 65 yaşındaki engelli bir Filistinlinin, İsrail askerinin kurşunuyla başından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, işgal güçlerince düzenlenen baskınlarda El Halil kentinde 4, Beyt Lahim'de 3, Tulkerim'de de daha önce serbest bırakılan 2 Filistinli gözaltına alındı.

Refah Sınır Kapısı ağır yaralıların geçişi için açıldı

Refah Sınır Kapısı Gazze'deki bazı ağır yaralıların geçişi için açıldı. Yabancı pasaportluların geçişine izin verilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.

Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze tarafına girdi.

Abluka altındaki bölgeye insani yardım malzemesi taşımak üzere Mısır'da bekleyen bazı TIR'lar da sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçti

Mısır'ın Kahire Haberler (Al-QAhera News) kanalı da Mısır'dan yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralı 80 kişinin, Mısır'da tedavi edilmek üzere hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Katar arabuluculuğunda Mısır, İsrail, Hamas arasında ABD'nin koordinasyonunda yapılan görüşmelerde Gazze'den yabancı pasaportluların ve bazı ağır yaralıların Mısır'a Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

El Cezire'nin aktardığına göre 500'den fazla yabancı ve çift pasaportlu kişinin Gazze'den Mısır'a geçmesine izin verilecek.