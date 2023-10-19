ÇEVİRİ | Biden Bibi'ye ne söylüyor?

Beyaz Saray ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Ukrayna'nın Rusya ile kaybettiği savaş sırasında olduğu gibi, Başkan Joe Biden'ın sözde zor durumdaki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun talebi üzerine aniden İsrail'e uçmaya karar vermesiyle sahadaki gerçekler konusunda yine anlaşmazlığa düştü.

Biden, kendi ifadesiyle, iki Amerikan uçak gemisi savaş grubunu binlerce ABD askeriyle birlikte bölgeye taşıyarak İsrail'in "arkasını kollayacağını" gösterdi. Amerika'nın sık sık yaptığını yapsaydı daha iyi olurdu: Yönetiminin, İsrail tarafından güneyden çıkarılan, Netanyahu ve meslektaşlarının bilmesi gerektiği gibi açılmayacak olan Mısır sınır kapısına gönderilen yüz binlerce Gazze vatandaşı için hava yoluyla su ve yiyecek taşımaya başlayacağını duyursaydı.

Biden'ın gezisi, Gazze şehrindeki en önemli hastanenin bir İsrail bombası ya da İslami Cihad tarafından fırlatılan serseri bir füze tarafından yüzlerce kişinin ölümüne neden olacak şekilde tahrip edilmesinin ardından uluslararası öfkenin arttığı bir döneme denk geldi. Başkan öncelikle itidal mesajı verdiğini söyledi. Eğer öyleyse, Başkan, İsrail'in niyetleri konusunda tamamen karanlıktaydı.

Pazar günü 60 Dakika’ya verdiği röportajda Biden'a Gazze'de ateşkes zamanının gelip gelmediği soruldu. Biden soruyu duymazdan geldi ve İsraillilerin "Hamas'ın peşinden gitmesi gerektiğini" söyledi. ''Hamas bir avuç korkak... Karargâhlarını sivillerin olduğu yerlere, binalara ve benzer lokasyonlara kuruyorlar... ama İsrailliler masum sivillerin öldürülmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar." İsrail'in şehirdeki her şeyi yok etmeye niyetli olduğu konusunda uyarıldıktan sonra kaçan Gazze şehri sakinleri için bir güvenli bölge -insani yardım koridoru- olasılığını tartıştığını söyledi. Hamas'ın "tamamen ortadan kaldırılması gerekip gerekmediği" sorusuna Biden ''evet'' dedi ve "bir Filistin devletine giden bir yol olması gerektiğini" ekledi.

Bir Filistin devleti İsrail'in gündeminde değil.

Washington'daki istihbarat analistleri, İsrail'in yeni acil birlik hükümetinde güçlü adam olarak ortaya çıkan Netanyahu'nun Hamas'ın herhangi bir üyesinin hayatta kalmasına izin vermeye niyeti olmadığını öngörüyor. Güneye, Mısır'a doğru kaçan ve şu anda aç susuz bir şekilde ekonomik olarak zor durumdaki Mısır'ın sınırını gıda, barınma ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bir milyon ya da daha fazla mülteciye açmakla ilgilenmediği gerçeğiyle karşı karşıya bulan Gazze şehri sakinlerinin sıkıntılarının Netanyahu'nun umurunda olmadığına inanıyorlar.

İstihbarat analistlerinin değerlendirmesine göre Netanyahu'nun tutumu "Hamas'ı yok etme" kararlılığı anlamına geliyor. Bilgi sahibi bir yetkili bana "Gazze’nin nükleer silah kullanılmadan Hiroşima'ya dönüştürülme sürecinde olduğunu" söyledi. Yetkili, bir noktada İsrail cephaneliğinde bulunan ve "sığınak deliciler" olarak bilinen Amerikan yapımı bombaların, Hamas'ın silahları ürettiği ve 7 Ekim'de İsrail'in güneyindeki korkunç saldırıların planlamasını yaptığı yeraltı tünel sistemlerini hedef alabileceğini söyledi. İsrail'in Gazze şehrini her gün bombalaması, Orta Doğu ve Avrupa'daki pek çok kişinin Gazze'deki hastaneyi vuranın bir İsrail bombası olduğu sonucuna varmasına yol açtı.

İsrail'in planlarına göre büyük bir kara harekatına gerek olmayacaktı, ancak yetkilinin bana söylediğine göre teslim olmayı seçen Hamas üyelerini yeraltında avlamak için İsrail birliklerine ihtiyaç duyulacak. Yetkilinin söylediğine göre emir "gördüğünüz yerde vurun" şeklinde olacak. Teslim olmak bir seçenek değil. Yetkilinin bana söylediğine göre, tünellerden yiyecek bulma umuduyla çıkan Hamas askerleri İsrailliler tarafından zehirli yiyeceklerle karşılaşacak aç fareler olarak görülüyor. Çoğu İsrailli olan ama aralarında birkaç Amerikalının da bulunduğu bilinen yaklaşık iki yüz rehinenin akıbeti ise açıklanmadı.

Amerikan istihbaratına göre Hamas baskını her yönden başarısız oldu. "Yetkilinin bana söylediğine göre, "Hamas'ın iki yıl boyunca planladığı baskının başarısının Arap dünyasını kendi davalarına çekeceğine dair bir inancı vardı. Beyrut'ta Şeyh Hasan Nasrallah tarafından kontrol edilen Lübnan'ın güçlü partisi Hizbullah'ın" ve Batı Şeria'daki FKÖ'nün [Filistin Kurtuluş Örgütü] kendilerini destekleyeceğini düşünüyorlardı."

Amerikalı yetkilinin değerlendirmesine göre Hamas liderliği saldırıyı iki yıl önce planlamaya başladı ve "şimdi" dedi yetkili, "doğru zamandı." Yetkili, Hamas liderliğinin İsrail ve Suudi Arabistan arasında devam eden görüşmelerin İsrail'e muhalif grupların daha da izole edilmesine yol açacağından "kesinlikle korktuğunu" açıkladı.

Bana Hamas baskınının en önemli destekçisinin İran hükümeti olduğu ve Tahran yönetiminin 7 Ekim saldırılarına para ve malzeme açısından doğrudan müdahil olduğu söylendi. Yetkili, "İranlılar," dedi alaycı bir şekilde, "bulabildikleri her Filistinliyle İsrail'e saldırmak istiyorlar." Ancak "İran ne kadar çok sivilin öldürüleceğinin farkında değildi. Hamas kana susamıştı."

Michigan Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Arap akademisyen Juan Cole, kısa süre önce Telegraph'ta Hamas saldırısının İslam hukukunu dört şekilde ihlal ettiğini detaylandıran bir makale yayınladı. Hamas, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masumları öldürdü; bir kasabayı yok etti; adil bir uyarıda bulunmadı ve sivilleri rehin aldı. Cole, Peygamber Muhammed'den alıntı yaptı: "Zayıf yaşlı adamları, küçük çocukları ya da kadınları öldürmeyin."

Hizbullah'tan ve Şam'dan da benzer tepkiler geldi. Bana, Batılıların korkularına rağmen, Hamas ayaklanmasının İsrail'in düşmanlarına ilham kaynağı olduğuna dair bir işaret olmadığı söylendi. Yetkili, "Büyük Oyun'" dedi, "Hamas'ın bir piyon olduğu bir satranç oyunuydu."

Yetkilinin bana söylediğine göre Netanyahu'nun planı, İsrail Ordusu'nun bulabildiği tüm Hamas üyelerini öldürmesini, tünel sistemini yok etmesini -belki de patlamadan önce yerin onlarca metre altına nüfuz edebilen Amerikan yapımı bombalar kullanmasını- ve ardından bir zamanlar Gazze şehri olan yerin güney ucunda barikat kurmasını öngörüyordu. İsrailli askerler yıkılan şehri blok blok gezerek kaçakları aramakla görevlendirilecek. Hamas'tan hiçbir kaçağın Akdeniz'e kaçmamasına özen gösterilecekti.

Son günlerde Biden yönetimi İsrail'e destek amacıyla iki Amerikan uçak gemisi grubunu, F-15, F-16 ve A-10 savaş jetlerinden oluşan filoları, 10 binden fazla donanma personelini ve 2 bin deniz piyadesini bölgeye konuşlandırdı. Yetkili bana "Tüm Amerikan servisleri bunun üzerine atlıyor," dedi, "ama İsrail 'Geri dönün. Eşyalarınızı istemiyoruz' diyor." "Bugün İsrail Hava Kuvvetleri'ndekilerden daha iyi pilotlar yok. Bibi her şeyi kontrol altına aldı ve hiçbir İsrailli Gazze vatandaşlarının kaderi hakkında endişelenmeyecek."

Peki, diye sordu yetkili, "Biden neden kapıyı yumrukluyor? Başkan Bibi'ye 'Bunu yapamazsın' mı diyecek? Gazzeli mültecileri Mısır sınırında bekletemezsin."

Yetkili bu retorik soruya yanıt vermedi. Ancak Başkan'ın ani seyahatinin bir nedeninin de "Ukrayna savaşını manşetlerden uzak tutmak olup olmadığını" sordu.