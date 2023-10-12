Netanyahu iç siyasette destek arıyor: Gantz'la anlaşma rahatlama sağlar mı?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yle başlayan savaşın ardından yürüttüğü müzakereler sonucunda, dün muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'la acil durum hükümeti kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda, Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "daraltılmış savaş kabinesinde" yer alacağı söyleniyor.

Haaretz'in aktardığına göre, Gantz'ın partisinden 5 isim hükümette devlet bakanlıklarına getirilecek. Mevcut güvenlik kabinesinin görevleriyse aynı kalacak.

Gantz ve Ulusal Birlik Partisi

Mavi-Beyaz İttifakıyla 2020 yılında genel seçimleri önde tamamlayan Gantz, kendisini "aşırı sağ ideolojilere kıyasla daha pragmatik" olarak tanımlıyordu.

Gantz'ın muhalefette olan Ulusal Birlik Partisi, Netanyahu'nun Likud partisine kıyasla daha "merkez sağ" çizgisinde duruyor. Gantz, 2020'de seçimleri önde tamamlamasının ardından, İsrail'de şu anda yasak olan medeni nikahı getirebilmeyi vaat eden "seküler" bir hükümet kurmayı hedeflediğini söylüyordu.

Güvenlik konusunda tavrıysa Netanyahu'yla paralellik taşıyan Gantz, Batı Şeria'nın büyük bölümünde İsrail ordusunun kontrolünü, Ürdün Vadisi'nin ilhak edilmesini savunuyor.

Eski Genelkurmay Başkanı olan Gantz, hükümet kurmaya çalıştığı dönemde, Netanyahu'nun Gazze'ye "çok fazla taviz" verdiğini belirterek, Hamas'a dönük "daha caydırıcı" politikalar geliştireceğini söylemişti.

Gantz'ın o dönemde hükümet kurmak için Netanyahu'yla anlaşamaması üzerine ülkede yine genel seçime gidilmişti.

Yeni hükümet hamlesi Netanyahu'nun elini rahatlatacak mı?

Kendisine dönük yolsuzluk davasından dolayı ülke genelinde protestolarla karşı karşıya kalan Netanyahu, bu hamlesiyle, ülkedeki iç siyasi krizde kendisinin pozisyonunu rahatlatma girişiminde de bulundu.

Diğer yandan, Temmuz ayında Yüksek Mahkeme'nin hükümet denetimini ortadan kaldırmayı öngören tasarıyı meclisten geçiren Netanyahu'nun, buna dönük planları savaş nedeniyle ertelenmiş oldu. Bizzat savaş konusunda da İsrail'de önemli bir kesim, savaşın sorumlusu olarak Netanyahu'ya işaret etmeyi sürdürüyor. Bu açıdan, Netanyahu'nun önümüzdeki süreçte iç siyasette yeterli destek sağlayıp sağlamayacağı hâlâ tartışmalı.