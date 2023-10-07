ÇEVİRİ: Hamas zaferi, devasa ölçüde bir İsrail başarısızlığı

NOT: Amos Harel imzalı makale, İsrail’in Haaretz gazetesinde yayımlandı. soL tarafından çevrilen makale, Gazze’den İsrail’e başlatılan saldırının İsrail cephesinde yarattığı ilk şok havasını yansıtıyor.

İsrail Devleti cumartesi sabahından bu yana savaş halinde. Hamas, İsrail istihbarat örgütlerini tümüyle gafil avlayan ve Gazze Şeridi sınırındaki operasyonel savunma doktrinini yerle bir eden etkili, ani bir saldırı başlattı.

İsrail tarafında, tam sayısı henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, çok sayıda ölü ve yaralı var. Gazze'den gelen haberlere bakılırsa İsrail'den çok sayıda rehine ve ceset Gazze’ye taşındı.

Şu anda İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail Polisi, sınır boyunca İsrail mahallelerinde evlere yerleşmiş silahlı Filistinlilerle evden eve çatışmalar yürütüyor. Ordu, bir savaş haline denk gelecek ölçekte yedekleri silah altına çağırıyor.

Bazı mahallelerde ve askeri üslerde korkunç katliamlar yaşandı. Her ne kadar güneyden Kudüs'e ve büyük Tel Aviv bölgesine kadar İsrail'e binlerce roket ve füze ateşlenmiş olsa da, bu esasen bir dikkat dağıtma hamlesiydi: Hamas'ın askeri çabaları Gazze sınırındaki İsrail mahalleleri üzerinde yoğunlaştı. Trajik bir şekilde, bu çabalar çok başarılı oldu.

İsrail'in tepkisi -şu anda ve daha önemlisi önümüzdeki günlerde- Filistin tarafına ağır bir kan bedeli biçecek. Ancak alevlerin yükselebileceği tek bölge Gazze değil. Her ne kadar İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) şu anda güçlerini güney cephesinde yoğunlaştırıyor olsa da, çatışmaların birden fazla cephede gelişebileceği dikkate alınmalı. Bunlar Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü ve muhtemelen kuzeyde Hizbullah'ı ve ayrıca İsrail içindeki aşırılık yanlısı Arap unsurları da içerebilir. Hizbullah gelişmeleri izliyor ve seçeneklerini değerlendiriyor. Muhtemelen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın parmağı tetikte ve kaşınıyor.

Bu durumda tarihsel karşılaştırma kaçınılmazdır. Şunu söylemek üzücü: İsrail “konzeptzia”sı (1973'teki Yom Kippur Savaşı'ndan sonra yaygınlaşan, İsrail’in savunma doktrininin yenilmez olduğu şeklindeki hatalı kavrayış) çöktü; hem politika, hem savunma için askeri yığınak, hem sürpriz bir saldırıya hazırlık, hem de önleyici istihbarat bilgisinin tümüyle yokluğu açısından…

Hamas bu kampanyayı aylardır planlıyordu ve tüm bu süre boyunca İsrail, İsrail'e girişine izin verilecek Gazzeli işçilerin sayısının artırılıp artırılmayacağı konusunu tartışıyordu.

Yom Kippur Savaşı'nın patlak vermesinden 50 yıl ve bir gün sonra ortaya çıkan feci sonuç, tüm siyasi ve güvenlik liderleri açısından büyük bir sistemik başarısızlıktır. Bunlar ancak savaşın bitmesinin ardından derinlemesine açıklığa kavuşturulabilecek.

Sorun şu ki, İsrail, hükümetin aşırılıkçı ve çılgınca adımlarının, devletin tümüyle yanlış şeylere odaklandığı bir çerçeveyi dayattığı, daha önce benzeri görülmemiş bir iç krizin ortasında bu durumla karşı karşıya kaldı. Bu elbette profesyonel düzeyde sivil sorumlulukları ortadan kaldırmaz ancak önümüzdeki zor günlerde ülkenin işleyişini kesinlikle zorlaştıracaktır.

Hamas, 2014 yazındaki Koruyucu Hat Harekatı'ndan gerekli dersleri aldı ve buna göre hazırlandı. O zamanki kampanya sırasında, Hamas, militanlarını tünellerden göndermeye çalışsa da, saldırıların çoğu İsrail ordusunun savunma güçlerine karşı gerçekleştiğinden örgüt neredeyse tüm çabalarında başarısız oldu. Bu sefer, nispeten düşük hazırlık düzeyine sahip olan ve kuvvetlerin yalnızca sınırlı ölçüde konuşlandırıldığı askeri ileri karakollara saldırılar düzenlendi.

Bu ileri karakollar geçici olarak susturulduğunda Hamas'ın Nakba güçleri (adını 1948'deki Filistin felaketinden, İsrail Bağımsızlık Savaşı'ndan alıyor) Gazze sınırı boyunca önemli bir savunmadan mahrum kalan çok sayıda mahalleye girdi. Sonuç olarak, sabah 6.30'da başlayan saldırıdan saatler sonra bile bu mahallelerle iletişim hala kesik ve birçok terörist buradaki evlere yerleşmiş durumda.

Ne yazık ki bu planlar, Hamas'ın bunca yıldır prova ettiği planlarla tamamen uyumlu. Hiçbir erken uyarı olmadan ve savunma hazırlıklarının zayıf olmasıyla duvarlar aşıldı.

Üstelik İsrail'in tünellere karşı muazzam bir savunma duvarı aracılığıyla ördüğü bariyer de işe yaramadı. Basitçe etrafından dolanıldı. Bazıları kelimenin tam anlamıyla Hamas tarafından işgal edilen İsrail mahallelerinin sakinlerinden yükselen sesler yürek parçalayıcı. Bu dram ulusal televizyonda canlı olarak yaşanıyor ve tüm ülke olup biteni izliyor ve görüyor. Tüm bunların Gazze sınırındaki İsrail yerleşimleri, İsrail ile Filistinliler arasındaki ilişkiler ve belki de tüm bölge için uzun vadeli sonuçları çok büyük olacak.

Hamas, açılış hamlesinde zaten “zafer tablosunu” elde etmiş durumda ve sosyal medyada ve televizyon kanallarında bunun sevincini yaşayacak. Aynı zamanda örgütün, liderliğinin ve Gazze Şeridi halkının başına felaket getirecek. İsrail artık muazzam bir güçle ve yoğun nüfuslu kentsel alanların kalbinde canlı silah kullanımına çok az kısıtlama getirerek karşılık verecek.

İsrail kara kuvvetlerinin manevra yapması ve Gazze Şeridi'ni işgal etmesi olasılığını göz ardı etmek mümkün değil. IDF'ye verdikleri yenilginin sabahı, Hamas liderleri Yahya Sinvar ve Muhammed Deif, şimdi derin yeraltı sığınaklarına kaçsalar bile, hayallerindeki şehitler gibi ölümü bekleyebilirler. Diğer bölgesel örgütlerin liderleri de güvende değil.

Bizi bekleyen kabus senaryosunun Gazze'de biteceği söylenemez. Olaylar muhtemelen diğer bölgelere de sıçrayacak. Belirtildiği gibi tüm bunlar İsrail'i ülke içinde kötü bir zamanda yakaladı. Bu muhtemelen İsrail'in zayıflığından faydalanmanın mümkün olduğunu varsayan Hamas'ın hesabının parçasıydı.

Ciddi istihbarat başarısızlığı göz önüne alındığında, diğer cephelerde neler olup bittiğini bilmediğimiz varsayımını göz ardı etmek mümkün değil. Burada Hizbullah ve İran'la koordineli bir hareket oldu mu? Hizbullah, İsrail'in de savaşa katılmadan önce Demir Kubbe füze savunma roketlerinin büyük bir kısmını boşa harcamasını mı bekliyor? Herhalde İsrail şimdi çeşitli kanallardan Tahran'a, Şam'a, Beyrut'a çok sert uyarılar gönderiyor.

Gazze'den yükselen savaş, siyasi ve diplomatik gelişmeler açısından tüm taşları yerinden oynattı. Adli tadilat nedeniyle göreve hazır olmayı bırakacaklarını açıklayan yedek askerlerin neredeyse tamamı cumartesi sabahı birliklerine ve komuta merkezlerine döndü. Muhtemelen içlerinden bazıları şu anda Gazze Şeridi'ndeki katılımcıların üzerine mühimmat yağdırılacak baskınlara katılıyor.

Tıpkı 50 yıl önce olduğu gibi sürpriz Şabat'ta geldi. Dinlenme günü sona erdiğinde, sözcüler anlatının kontrolü için savaşa başlayacaklardır: Suçlu olan Shin Bet güvenlik servisidir; Suçlu Askeri İstihbarattır; suçlu genelkurmay başkanıdır; suçlu olan süregiden protestolardır. Bu gösteriler artık savaş bitene kadar duracak, haklı olarak. Sonuçta şu büyük sorudan kaçınmak mümkün olmayacak: Bize ne oldu ve nasıl bu kadar öldürücü bir tuzağa düştük?

Görünüşe göre herhangi bir istihbarat yoktu ama hem Gazze'den hem de Batı Şeria'dan önceden gelen işaretler vardı. Tüm liderlikten tam bir kayıtsızlıkla karşılaştılar. Bu olayda da tıpkı 1973'te olduğu gibi çok büyük bir artçı sarsıntı beklemek mümkün.