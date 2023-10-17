İnsanlığa abluka: Gazze’ye elektrik, su, gıda, ilaç, yakıt yok

Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu 11. gününde.

7 Ekim'de operasyonun başlamasıyla İsrail’in 9 Ekim'de aldığı “tam abluka” kararı sonucunda Gazze’de yaşayan 2,5 milyon insan sadece bombalarla değil; susuzluk, salgın tehlikesi, açlık ve tedavi olamama gibi büyük hayati problemlerle karşı karşıya.

Krizin giderek büyüdüğü Gazze’de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var" çağrısı ses buldu.

Gazze mühürlendi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'de bir felaketin yaşandığını belirterek, "Gazze'ye insani yardım girmezse durum daha da kötüye gidecek. Yakıt olmadan elektriğin olmayacağı ve hastanelerin artık çalışmayacağı çok açık. İlaç olmadan insanlar tedavi edilemez" dedi. Longa, "Gazze Şeridi'nin mühürlendiğini, içerisine bir şeyin getirilemediğini ve bir şeylerin çıkartılmadığını biliyoruz" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), “acil su” ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu defalarca açıklarken “Bu ölüm kalım meselesine dönüştü. İnsanlar kirli su tüketmek zorunda kalıyor. Bu da hastalık riskini artırıyor” vurgusu yapmıştı.

İsrail 'su veriyoruz' dedi, Gazzeli yetkililer 'yetersiz' çıkışı yaptı

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, ablukanın kaldırılmasına şiddetle karşı olduğunu açıklamış fakat Gazze’nin güneyine su verilmesinin İsrail’in çıkarına olduğunu ifade etmişti.

İsrail Gazze’nin güneyine su tedarikini başlattıklarını öne sürse de bunun gerçeği yansıtmadığı ve yetersiz olduğu Gazzeli yetkililer tarafından açıklanmıştı. Suyun pompalanabilmesi için elektrik ya da yakıta ihtiyaç var; fakat bunlar da İsrail tarafından engelleniyor.

Güvenli bölge kalmadı, tek çıkış noktası bir kez daha bombalandı

Gazze’ye insani yardım yollarının da kapanması tüm bu sorunları giderek büyütürken tek sorun su da değil. Gazze halkı gıda, su ve ilaçlara hâlâ erişemiyor. Gazze’de güvenli tek bir bölge dahi kalmadı.

Bir diğer yandan İsrail, bölgeyi terk etmeleri için Gazzelilere "süre" verirken, terk edebilecekleri tek kapıyı yani Refah Sınır Kapası’nı kapalı tutmaya ve saldırmaya devam ediyor. Dün akşam, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını ikinci kez bombaladı.

Salgın tehlikesi büyüyor

Bombalar sebebiyle yıkılan binaların enkazında kaç kişi olduğu bilinmiyor. Gazze’deki İçişleri Bakanlığı bu sayının binden fazla olabileceğine işaret etmiş ve bunun bir çevre felaketine dönüşeceğine dikkat çekmişti.

Gazzelilerin kişisel temizliklerini yapamadığını ve buna bağlı olarak da çeşitli cilt hastalıklarının görüldüğünü aktaran Salgın Hastalıklarla Mücadele Müdürü Rami el-Abadile, Gazze Şeridi'nde günlük ortalama 2 bin tonu aşan çöplerin de birikmeye devam ettiğine dikkati çekti.

"Elektriklerin kesik olması sebebiyle kuyulardan elde edilen sular kirli olarak dağıtılıyor. Bir haftadan beri suların kirli olarak kullanılması nedeniyle barınma merkezlerindeki çocuklarda ishal vakaları artmaya başladı."

Abadile, çöplerin toplanamaması ve temiz suya erişim sorununa bağlı olarak gelecek günlerde Gazze Şeridi'nde kolera ve benzeri tehlikeli salgın hastalıkların yayılmasından endişe ettiklerini vurgulayarak devam eden saldırılardan dolayı çocukların aşı takvimlerinin de sekteye uğradığını kaydetti.