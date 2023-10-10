Filistin dersleri 8: Filistinlilerin dedeleri topraklarını sattı mı?

Filistin meselesine dair ortada dolanan argümanların belki de en saçmalarından biri, “Filistinlilerin dedeleri topraklarını Yahudilere sattı, şimdi ağlıyorlar” şeklinde özetlenebilir.

Bu argüman hem yalan hem de tamamen mantıksız.

Önce, niye yalan olduğundan başlayalım.

Filistin halkının büyük kısmı, 1948’de topraklarından ayrıldı. Bu olaya Nakba deniyor. Siyonist gruplar, Birleşmiş Milletler’de İsrail için gösterilen topraklarda etnik temizliğe girişti. Siyonistler, saf bir yahudi devleti amaçlıyordu. Batılı devletler de bu girişime göz yumdu. Silahlı siyonist çeteler, Filistinlileri katletmeye başladı.

Tek bir örnek, ne olup bittiğine dair fikir vermeye yeter: Hayfa kentinde yaşananlar. 1948’de Hayfa’da 70 bin Arap yaşıyordu. Bu kente, Haganah adlı silahlı grup saldırdı. Haganah, ABD’de toplanan paralarla silahlandırılmıştı. İsrailli tarihçi Benny Morris’e göre Hayfa’ya giren Haganah’a bağlı Golani Taburu’nun 22’nci ekibine “Hayfa’da gördükleri tüm yetişkin Arapları öldürme” emri verilmişti.

Siyonistler Hayfa’yı ele geçirdiklerinde, 70 bin nüfuslu kentte yalnızca 3-4 bin kişi kalmıştı. Kalanlar ya öldürülmüş, ya sürgüne gitmişti.

Öte yandan, konumuz olan “Filistinlilerin dedeleri topraklarını sattı” argümanı, yalan olmanın ötesinde, mantık olarak da hatalı.

Birilerinin dedesinin aldığı kararlar, bir halkın meşru haklarını yok saymaya yeter mi?

Bunu kendi ülkemizden kolaylıkla anlayabiliriz. Türkiye’de özellikle islamcıların “dedelerimiz, ecdadımız” dediği Osmanlı ailesi, Sevr Antlaşması’nda ülkenin neredeyse tamamını “satmıştı”. Türkiye halkı ne yapsaydı, “ne yapalım, sattılar” diye Kurtuluş Savaşı’na girişmekten vaz mı geçseydi?

Veyahut da, bugüne de bakabiliriz. Ülkenin birçok yerinde yabancılar sürekli arazi ve ev satın alıyor. Bazı bölgelerde bunlar yoğunlaşmış durumda. Alanya’da Ruslar, Yalova’da Araplar “Bundan sonra burası bizim ülkemiz, hepiniz buradan gideceksiniz” dese, “ne yapalım, babalarımız satmasaydı” mı diyeceğiz?

Filistin, işgal altında. Filistin halkı, on yıllardır zulümle baş başa. Filistinlileri insan yerine koymayan sömürgecilerin yalanlarını yutmamak lazım.