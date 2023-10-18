Ümmet değil insanlık ayakta!

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının ardından dünyada ve Türkiye'de Filistin halkına destek için protestolar artarak devam ediyor.

"İslam dünyası" diyerek Türkiye, Ürdün ve Tunus'taki gösterileri haberleştiren Yeni Şafak bugün yayımladığı habere "Ümmet ayakta" başlığını attı.

Filistin halkının işgalci İsrail'e karşı direnişine ancak 1980'lerin sonunda Hamas kurulduktan sonra ilgi göstermeye başlayan siyasal İslamcılar Filistin davasını da bir "din davası" olarak gösterme çabasında.

Oysa Gazze'de dün gerçekleştirilen katliama karşı çıkmak ve Filistin halkının on yıllardır sürdürdüğü direnişe destek vermek bir insanlık meselesi. Filistin halkının meşru direnişinde en başından beri yanında olan sol ise dünyada ve ülkemizde Gazze'deki katliama karşı yine sokakta.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) dün İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombaladığı saatlerde İstanbul'da "İşgalciler kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak" diyerek eylemdeydi. TKP Ankara İl Örgütü de geçen Cumartesi günü İsrail'in Ankara'daki büyükelçiliği önünde bir protesto gösterisi düzenlemişti.

Üç gün önce DİSK/DevTurizm-İş, DEV TEKSTİL, DGD-SEN, DİSK/Enerji-Sen, İnşaat-İş Sendikası, DİSK/LİMTER-İŞ, KATAŞ-SEN, PTT-Sen'in "İşçi sınıfı Filistin'in yanında" çağrısıyla Levent metro durağı çıkışında bir araya gelen işçiler İsrail Konsolosluğu önüne yürüyüş düzenlemiş ve kitlenin önü polis tarafından kesilmişti. İsrail Konsolosluğu önüne gelen kitle burada basın açıklaması yapmıştı. DİSK Basın-İş ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası da eyleme destek vermişti.

İsrail’in Gazze’deki hastanelere saldırısını, İsrail Büyükelçiliği önünde protesto eden SOL Parti bu akşam İstanbul'da İsrail konsolosluğu önünde bir eylem yapacağını duyurdu. TİP ve EMEP de İstanbul'da İsrail konsolosluğu önünde saat 19.00'da bir araya gelme çağrısı yaptı.

Dünyada milyonlar İsrail'e karşı sokağa çıktı

Hamas'ın başını çektiği Filistinli silahlı direniş gruplarının başlattığı El Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze'de katliam başlatan İsrail'e karşı farklı kıtalarda farklı dinlerden ve milliyetlerden milyonlarca insan sokağa çıkarak İsrail'in saldırılarını mahkum etti, Filistin halkına destek verdi. Birçok Avrupa ülkesinde polis saldırılarına ve Filistin'e destek yasağına karşın insanlar sokağa çıktılar.

İtalya'dan Almanya'ya, İngiltere'den İrlanda'ya, Yunanistan'dan ABD'ye, İran'dan Lübnan'a, Yemen'den Ürdün'e, Sri Lanka'dan Güney Afrika'ya, Irak'tan Mısır'a gösterilerde işgalin başından beri Filistin direnişine destek veren insanların motivasyonu dini ya da milliyetçi duygular değil, Filistin halkının işgale karşı mücadelesinin haklılığıydı.