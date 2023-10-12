'40 bebeğin kafası kesildi' öyküsünde ABD geri adım attı

İsrail merkezli haber kanalı i24NEWS muhabiri Nicole Zedek, önceki gün İsrail-Gazze sınırındaki Kfar Aza'dan bildirdiği canlı yayında "Yaklaşık 40 ölü bebek sedyelerle dışarı çıkarıldı. Beşikleri devrilmişi, bebek arabaları geride bırakılmış, kapılar ardına kadar açıktı" ifadelerini kullandı. Hızla yayılan iddiayı İsrail Dışişleri Bakanlığı da alıntılayarak "40 bebek öldürüldü" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

İddia, herkesin hayal gücünü tetikleyecek kadar korkunç olmasının etkisiyle, sosyal medyada çok ses getirdi. Dün öğlen saatlerine kadar söz konusu haber yalnızca İngilizce dilinde X platformunda 44 milyon görüntülenmeye ulaşmıştı.

Aslına bakılırsa ilk haber, 40 bebeğin kafasının kesildiğinden dahi bahsetmiyordu. Muhabir Nicole Zedek, kendisinin bebekleri görmediğini, İsrail askerlerinin tahminen 40 bebeğin cenazesini taşıdıklarını kendisine anlattıklarını aktarıyor, yine İsrail askerlerinin "bazı bebeklerin kafalarının kopmuş olduğunu" iddia ettiğini belirtiyordu.

İsrail ordusu, teyit için kendisine başvuran uluslararası basına yorum yapmayı reddetti. Hikaye baştan itibaren şüpheliydi. Ancak Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling gibi çok takipçili hesapların iddiaları paylaşması, zaten doğrulanmasına gerek olmaksızın İsrail'in istediği etkiyi yaratmayı başarmıştı.

Biden 'gördüm' dedi, Beyaz Saray yalanladı

Konuyu dile getiren son isim ABD Başkanı Joe Biden oldu. Yahudi cemaati liderlerine seslendiği konuşmasını bitirirken İsrail'de öldürülenler arasında başları kesilen çocukların fotoğraflarını gördüğünü söyledi.

Biden, doğrulanmayan iddiaya ilişkin, “Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve teyit edeceğimi hiç düşünmezdim” dedi.

BBC'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın bu tür görüntüleri görmediğini söyleyerek başkanın açıklamalarından geri adım attı. Yetkili, “Biden İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunuyordu" dedi.

Hamas internet sitesinden yayımladığı açıklamayla çocukların başlarını kestiği iddialarını yalanlamış, ''Bu asılsız iddiaları ve uydurmaları şiddetle kınıyoruz” demişti.