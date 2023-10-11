Avrupa'dan 'düşünce özgürlüğü' dersleri: Önce Rus kültürüne, şimdi de Filistin eylemine yasak

İsrail'in Gazze'ye yönelik ''tam abluka'' eşliğinde sürdürdüğü saldırılar dünyanın çeşitli kentlerinde protesto edilirken, Avrupa ülkelerinden Filistin yanlısı çeşitli platformların yürüyüşlerine dönük yasaklar açıklandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün yapılması planlanan Filistin'le dayanışma mitingine "kamu güvenliği" gerekçesiyle izin verilmedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da, normalde meşru olan Filistin bayrağı sallamanın ya da Filistin'e özgürlük sloganları atmanın, "terör eylemlerini övmek amacıyla" yapıldığında yasal olmayabileceğini belirtti. Dolayısıyla İngiltere, yalnızca Filistin bayraklarının taşındığı eylemleri dahi yoruma açık gerekçelerle yasaklamanın yolunu yapmış oldu.

Gazze-İsrail savaşının başlamasının ardından kent meydanlarında çeşitli binalara İsrail bayrağı görüntüsü yansıtan "düşünce özgürlüğünün beşiği" Avrupa ülkeleri, işgal altındaki Filistin için destek yürüyüşü yapmak isteyen kalabalıkları engelleyerek "demokrasi" anlayışının sınırlarını da iyice görünür hale getirdi.

Londra'da bugün büyük bir kalabalık Filistin için sokaklardaydı

Esasında Avrupa "demokrasi"sinin sınırları, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya dönük saldırı başlatmasının ardından getirilen boykotlarla açığa çıkmaya başlamıştı.

Rusya'ya yönelik 'kültürel boykot'

Rusya'nın, NATO'dan tam destek alan Ukrayna'ya harekat başlatmasının hemen ardından Avrupa ülkeleri, ünlü Rus soprano opera sanatçısı Anna Netrebko ve orkestra şefi Valery Gergiev'e konser yasağı getirmişti.

Gergiev’in çalışma arkadaşı olan piyanist Denis Matsuev'in Avrupa'daki konserleri iptal edilirken, Bolşoy Balesi'nin Londra'daki Kraliyet Opera Evi'ndeki konseri de engellenmişti.

Bununla birlikte, Batı'nın ilan ettiği "kültürel boykot" kapsamında, Avrupa'da okuyan Rus öğrencilerin üniversite kayıtlarını silen kimi ülkeler, Dostoyevski gibi Rus edebiyatının klasiklerinin üniversitede okutulmamasına, Çaykovski gibi bestecilerin eserlerinin repertuvardan çıkarılmasına dönük kararlar almıştı.

Ayrıca, savaşın başlamasının ardından birçok Rus sporcu, katılmaya hak kazandıkları turnuvadan men edilmişti.

Batı ülkeleri, bu dönemde Rusya hükümetinin yürüttüğü savaş üzerinden, Rusya halkına ve kültürüne topyekün bir saldırı başlatarak Avrupa'daki Rus düşmanlığını körüklemiş oldu.

Avrupa ülkeleri, bugün de Filistin halkının İsrail işgaline karşı yürüttüğü meşru direnişine destek verenlere getirdiği yasakla, bu ülkelerdeki "düşünce özgürlüğü"nün ne kadar kısıtlı olduğunu göstermeye devam ediyor.