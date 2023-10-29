Gazze'de 23. gün: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

Gazze'den 7 Ekim'de başlatılan El Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 23. gününde sürdürüyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun 27 Ekim akşamından bu yana Gazze'ye düzenlediği hava ve kara operasyonları hakkında açıklama yaparak harekatın ''yeni bir emre kadar süreceğini'' söylemişti. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok noktasını vurmayı gece boyunca sürdürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre; İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk olmak üzere 7 bin 703'e çıktı, 19 bin 743 kişinin de yaralandı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 310'u asker olmak üzere 1400 İsrailli öldü, 5 bin 132 İsrailli yaralandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı: Yeni bir aşamaya geçtik

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, dün Gazze Şeridi sınırında konuşlandırılmış askerleri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde büyük bir kara operasyonu düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Düşmanı ortaya çıkarmak için büyük bir güçle topraklarına girmekten başka çare yok” dedi.

Halevi, savaşın başlamasının üstünden 3 hafta geçtiğini belirterek, “Bu savaşın aşamaları var ve bugün yeni bir aşamaya geçtik” ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde kara operasyonları sürdürdüğünü açıklayan Halevi, “Bu operasyonlar, Hamas'ın dağıtılması, sınır güvenliği ve tüm rehinelerin evlerine geri dönmesi hedeflerine hizmet ediyor” şeklinde konuştu.

Netanyahu: 2. aşama başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kara kuvvetleri dün Gazze’ye girdi, 2. aşama başladı. Kara harekatı kararını Savaş Kabinesi oy birliğiyle aldı. Hamas’ı yok edeceğiz. 7 Ekim’deki eylemlerin faturasını Hamas ödeyecek" açıklamasını yaptı.

Netanyahu'dan Hamas'ın rehine talebine yanıt

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki rehineleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını talep etmişti.

Netanyahu, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların bırakılması seçeneğini değerlendirmesinde, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez" diye konuştu.

Gazze'ye İsrail saldırısı: 130'u aşkın kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 130'un üstünde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre; Gazze'nin En-Nuseyrat, Cebaliye, El-Bureyc ve Eş-Şati mülteci kampları ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentleri, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Tel-el-Heva mahallelerine hava saldırısı düzenlendi.

Şati Mülteci kampında gerçekleştirilen saldırılarda onlarca Filistinli ölürken, onlarcası da yaralandı. Sayıya ilişkin bilgi verilmedi. Tel el-Heva, Tuffah ve Şucaiyye mahalleleri ile El-Bureyc ve Nuseyrat mülteci kampları, Bi'r Nace ve Deyr Belah'taki saldırılarda da ölen ve yaralananlar oldu. Cebaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere gerçekleştirilen saldırılarda da en az 45 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Zeytun Mahallesi'nde pek çok eve düzenlenen saldırılarda en az 30 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı. Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda en az 57 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hizbullah'tan İsrail sınırındaki askeri noktaya saldırı

Lübnan'daki Hizbullah, dün İsrail’in sınırında yer alan El-Abad askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada; Abad askeri noktasında İsrail'e ait, kablolu ve kablosuz ağlarda gizli dinleme yapan ve sinyal bozan ekipmanlar ile radar ve kamera sistemlerinin yer aldığı bir merkez vuruldu.

Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü duyuruldu

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.

Jawwal tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki iç ağ konusunda, sahadaki durumun ciddiyetine rağmen, teknik ekipler ağdaki hasarı mümkün olduğu kadar onarmak için ellerinden gelen her şeyi mevcut yetenekler dahilinde yapıyorlar" ifadesine yer verildi.

Netanyahu: İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusuyuz

Tel Aviv'de konuşan Netanyahu, savaş suçu işlemediklerini iddia ederek "Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Eğer askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız, bu ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz" dedi.

Binyamin Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonu sonrası başlayan savaşın, İsrail'in ikinci kurtuluş savaşı olduğunu söyledi. Netanyahu, "Savaşacağız. Teslim olmayacağız. Geri çekilmeyeceğiz. İsrail'in askerleri ve komutanları halen Gazze Şeridi'nde. Her yerde konuşlanmış durumdalar" şeklinde konuştu.