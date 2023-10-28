Gazze'de 22. gün│ İsrail: Gazze sınırındaki operasyonlar resmi bir kara harekatı değil

Gazze'den 7 Ekim'de başlatılan El Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 22. gününde sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana en şiddetli saldırılarını düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok noktasını vurmayı gece boyunca sürdürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 3 bin 38'i çocuk, 7 bin 326 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırına yönelik operasyonun, "resmi bir kara harekatı olmadığını" açıkladı. Filistin, dünya ülkelerine "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın" çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki personelimizle bağlantımızı kaybettik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki personelleriyle bağlantılarını kaybettiklerini bildirdi.

"Gazze'deki personelimiz, sağlık tesisleri, sağlık çalışanları ve sahadaki diğer insani yardım ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik." ifadesini kullanan Ghebreyesus, bu kuşatmanın, çalışanların güvenliği ve savunmasız hastaların acil sağlık riskleri konusunda endişe verici olduğunu vurguladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan açıklama: “Gazze'deki bazı Filistinli meslektaşlarımızla irtibatı kaybettik. Şifa Hastanesi'ne sığınan hastalar, sağlık personeli ve binlerce aile için endişeliyiz"

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'den BM'ye tepki: Alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülkenin Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak "alçakça çağrı" ifadesi kullanarak, "BM Genel Kurulu'nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz. Dünyanın Naziler ve IŞİD ile uğraştığı gibi İsrail de Hamas'ı ortadan kaldırmayı planlıyor" dedi.

İsrail ordusu, Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını açıkladı

Kanal 12 televizyonunun, Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "İsrail güçlerinin, Gazze'ye karadan sınırlı bir şekilde girdiği" kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre, Ordu kaynaklarından aktarılan bilgide ise Gazze sınırındaki operasyonun resmi bir kara harekatı olmadığı ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdıklarını ve geceleyin kara operasyonlarını genişleteceklerini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi de sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşı başlattığını" belirterek, savaşın "gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felakete" yol açacağını açıklamıştı.

İsrail, Gazze'ye gece yarısı saldırısında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini hedef aldı

AA'da yer alan habere göre İsrail'in, bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı bildirildi.

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Telegram platformundaki hesabında yayınlanan haberde, İsrail'in bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait bir tankın, anti-zırh füzeleri ile hedef alındığı ifade edilen haberde, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistin direniş güçleri ile İsrail güçleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Gazze için kıtlık uyarısı

BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu (UNRWA) Gazze'de yaşanan kıtlık nedeniyle "çok daha fazla insanın öleceği" uyarısında bulundu.

UNRWA şefi Philippe Lazzarini, "Gazze'deki insanlar ölüyor, sadece bombalar ve saldırılar nedeniyle ölmüyorlar, yakında kuşatmanın sonuçları nedeniyle çok daha fazlası ölecek" dedi.

Agence France-Presse de kritik ihtiyaç duyulan yardımın ilk diliminin geçen hafta sonu girişine izin verildiğini ancak o günden bu yana sadece 74 kamyonun geçebildiğini bildiriyor. BM çatışmalardan önce Gazze'ye her gün ortalama 500 kamyonun girdiğini söylüyor.

İsrail ordusundan Reuters ve AFP'ye mektup

Gazze'deki gazetecilerin İsrail saldırılarının hedefi olmayacağına dair güvence istemeleri üzerine İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), AFP ve Reuters'a birer mektup yolladı.

IDF mektubunda "Bu koşullar altında çalışanlarınızın güvenliğini garanti edemeyiz ve onların güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almanızı şiddetle tavsiye ederiz" denildi.

IDF: Gece boyunca 150 yeraltı hedefi vuruldu

Ordu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki 150 "yeraltı hedefini" vurduğunu söyledi.

AFP'nin haberine göre; ordudan yapılan açıklamada vurulan yerler arasında "terör tünelleri, yeraltı savaş alanları ve ilave yeraltı altyapısı" bulunduğu belirtildi.

Erdoğan:İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda bugün düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi"ne çağrı yaptı. Erdoğan, X platformundan paylaştığı mesajda, "İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" ifadelerini kullandı.