Selçuk Bayraktar'ın poz verdiği ABD gemisi 'gerekirse' Gazze'yi bombalayacak

Gazze'den İsrail'e karşı başlatılan El Aksa Tufanı operasyonunda 5. güne girdi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 900'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü kadınlar oluşturuyor.

Çatışmalar sürerken, AKP kanadı sessizliğini ''itidal'' çağrılarıyla bozdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafları ''gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmaya'' davet etti. Bir mesaj da Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Filistinli rap grubu Dam'ın 20 yıl önce yayınladığı ''Min imhabi?'' (Kim terörist?) adlı şarkıyı paylaşan Bayraktar, ''Rabbim tüm mazlumların yardımcısı olsun'' notunu düştü.

Yaşlı'dan 'gemi pozu' hatırlatması

Selçuk Bayraktar'ın mesajlarında yer almayan bir ayrıntıya soL yazarı Fatih Yaşlı dikkat çekti.

Bayraktar'ın paylaşımıyla aynı saatlerde ABD Merkez Komutanlığı, donanmalarında bulunan en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un liderlik ettiği filonun ''gerekirse caydırıcılık duruşunu göstermek için'' İsrail'e destek vermek üzere Doğu Akdeniz'e ulaştığını bildirdi.

İsrail'i ''zalim'', Filistin'i ''mazlum'' olarak tanımlayan Bayraktar, geçtiğimiz ay USS Gerald R. Ford'u Türk Silahlı Kuvvetleri ekibiyle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulunmuş, geminin güvertesinde poz vermeyi de ihmal etmemişti.

Selçuk Bayraktar, USS Gerald R. Ford güvertesinde

Bayraktar'a ABD gemisindeki pozunu hatırlatan Yaşlı, ''Daha bir buçuk ay önce güvertesinde poz verdiği Amerikan uçak gemisi gerekirse Gazze'yi bombalama göreviyle Akdeniz'e giriş yaptı an itibariyle'' ifadelerini kullandı.