Arap dünyası Filistin-İsrail savaşına nasıl tepki verdi?

Gazze'den silahlı milisler, İsrail'e karşı operasyon başlattı. Harekata Filistinli çok sayıda direniş örgütü de katıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların İran'ın desteği ve emriyle başlatıldığını öne sürdü.

Olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Son resmi açıklamada 100 İsraillinin öldüğü, 1000 kişinin yaralı olduğu kaydedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye İsrail ordusu tarafından yapılan saldırılarda 198 Filistinlinin öldürüldüğünü, 1610 Filistinlinin de yaralandığını aktardı.

Peki Arap ülkeleri tüm bu yaşananlara nasıl tepki verdi?

Suudi Arabistan

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın “Çeşitli Filistinli gruplarla İsrail işgal güçleri arasındaki benzeri görülmemiş gelişmeleri yakından izlediği ve bunun birçok cephede şiddetin tırmanmasına yol açtığı" belirtildi. Riyad'ın her iki taraf arasındaki "tırmanışın derhal durdurulması" ve "sivillerin korunması" çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın “Devam eden işgal ve Filistin halkının meşru haklarından mahrum bırakılmasının yanı sıra kutsallıklarına karşı tekrarlanan kasıtlı provokasyonlar" ışığında olası bir gerilime ilişkin defalarca uyarıda bulunduğu belirtildi.

Uluslararası toplumu “Sorumluluklarını yerine getirmeye ve bölgede güvenlik ve barışı sağlayan ve sivilleri koruyan iki devletli bir çözüme yol açacak inandırıcı bir barışçıl süreci harekete geçirmeye" çağırdı.

Katar

İsrail’le normalleşmeye şiddetle karşı çıkan Katar, Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerden "derin endişe duyduğunu" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in, koruması altındaki kutsal Mescid-i Aksa'ya son zamanlarda tekrarlanan izinsiz girişler de dahil olmak üzere, Filistin halkının haklarını sürekli ihlal etmesi nedeniyle devam eden gerilimin tek sorumlusu" olduğu ifade edildi.

Uluslararası toplumu, "İsrail'i uluslararası hukuku açıkça ihlal etmeye son vermeye zorlaması, İsrail'i meşru uluslararası kararlara ve Filistin halkının tarihi haklarına saygı duyma konusunda sorumlu olması ve bu olayların yeni bir çatışmayı alevlendirmek için bahane olarak kullanılmasını engellemesi" çağrısında bulundu.

Açıklamada, Katar'ın "Filistin davasını ve 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulması da dahil olmak üzere Filistin halkının meşru haklarını destekleme konusundaki tutarlı konumu" yinelendi.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE yaptığı açıklamada “Yükselmeyi durdurma ve sivillerin hayatlarını koruma” vurgusu yapıp gerilimin tırmanmasıyla ilgili "derin endişesini" dile getirdi.

Açıklamada son çatışmalarda ölenlere "içten taziyeler" sunuldu.

"Arap-İsrail barış yolunu yeniden canlandırmak için uluslararası Dörtlünün derhal yeniden faaliyete geçirilmesi" çağrısında bulundu. Uluslararası topluma kapsamlı ve adil bir barışın sağlanması ve bölgenin "yeni şiddet, gerilim ve istikrarsızlık düzeylerine" sürüklenmemesi için gösterilen tüm çabaları ilerletmesi çağrısında bulundu.

Kuveyt

Kuveyt, İsrail ile Filistinliler arasındaki gelişmelerle ilgili "ciddi endişesini" dile getirerek, "bariz saldırılar" düzenlediğini vurgulayıp İsrail'i sorumlu tuttu.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, uluslararası topluma “İşgalin provokatif uygulamalarına" ve "yerleşimleri genişletme politikasına" son verme çağrısında bulundu.

Umman

Devlet haber ajansının resmi bir açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Umman, İsrail ve Filistinlilere itidal gösterme çağrısında bulundu.

Açıklamada, uluslararası toplumdan “Devam eden gerilimi durdurmak ve uluslararası hukuk kurallarına başvurmak için derhal müdahale etmeleri" istendi.

Mısır

İsrail ile 1980 yılında imzalanan barış anlaşması kapsamında normalleşen Mısır, dışişleri bakanlığından devlet haber ajansına aktarılan açıklamada, İsrail’le Filistinliler arasındaki gerilimin tırmanmasının "ciddi sonuçları" olacağı uyarısı yapıldı.

"Maksimum itidal uygulanması ve sivillerin daha fazla tehlikeye maruz bırakılmasının önlenmesi" için de çağrı yapıldı.

Fas

Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Fas Krallığı, Gazze Şeridi'nde durumun kötüleşmesinden ve askeri harekatın başlamasından duyduğu derin kaygıyı ifade ediyor ve nerede olursa olsun sivillere yönelik saldırıları kınıyor" ifadesine yer verildi.

Lübnan Hizbullahı

Lübnan Hizbullahı yaptığı açıklamada Hamas'ı "kahramanca operasyonundan" ötürü kutladı.

"Hizbullah direnen Filistin halkını tebrik ediyor" diyerek, Hamas'ı ve onun silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarını "büyük ölçekli, kahramanca operasyon" nedeniyle övdü.

Hizbullah, liderliğinin gelişmeleri takip ettiğini ve "yurtiçi ve yurtdışındaki Filistin direnişinin liderleriyle doğrudan temas halinde olduğunu" söyledi.

Hamas'ın İsrail'deki operasyonunun "işgalin devam eden suçlarına ve kutsal mekanlara yönelik devam eden saldırılara yanıt" olduğunu ifade etti.

Suriye

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Hamas operasyonunu "Filistinlilerin meşru haklarını elde etmelerinin tek yolunun her türlü direniş olduğunu kanıtlayan onurlu bir başarı" olarak nitelendirdi.

Suriye ayrıca Filistin halkına ve "Siyonist teröre karşı mücadele eden güçlere destek" verdiğini ifade etti.