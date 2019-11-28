Çağdaş Market işçileri örgütlenme çağrısı yaptı

Çağdaş Market’in farklı şubelerinde çalışan işçiler, yaşadıkları sorunlara karşı Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nda bir araya gelme ve çözüm için birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

Geçen ay, çalışma koşullarına ilişkin Patronların Ensesindeyiz Ağı ile röportaj yapan Çağdaş Market işçileri, aynı kanaldan yayımladıkları çağrı metniyle, iş arkadaşlarını yan yana gelmeye çağırdı. Çalışma saatlerinden, ücretlere pek çok başlıkta hak gasplarının yaşandığına dikkat çeken işçiler, “Eğer ki sizler de aynı sorunları yaşıyorsanız, gelin bu sorunların çözümü için yan yana gelelim. Bizimle Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden iletişime geçin. Unutmayın ki, birlikte daha güçlüyüz” sözleriyle iş arkadaşlarına çağrı yaptı.

Çağdaş Market işçilerinin çağrı metni şu şekilde:

Bizler Çağdaş Market’in çeşitli semtlerdeki mağazalarında çalışıyoruz. Bölgelerimiz, marketlerimiz farklı ancak yaşadığımız sorunlar aynı. Pek çok sıkıntı yaşasak da, öncelikli ortak sorunlarımızı birkaç madde halinde özetleyebiliriz:

- Fazla mesai saat ücretlerimiz, yasal sınırın çok altında, 6 lira olarak hesaplanıyor.

- Uzun saatler boyu çalışıyoruz. Eleman eksikliği nedeniyle zorla mesaiye bırakılıyoruz. 14 saate varan mesailer yapıyoruz.

- Zaten eksik hesaplanan fazla mesai ücretlerimiz sigortaya da bildirilmiyor ve elden ödeniyor.

- Yemekler kötü ve yetersiz.

Üstelik tüm bu koşullara karşı sesimizi çıkardığımızda, baskı ve mobbingle istifaya zorlanıyoruz. O halde öncelikle yalnız olmamalıyız. Sesimiz daha güçlü çıkmalı…

Eğer ki sizler de aynı sorunları yaşıyorsanız, gelin bu sorunların çözümü için yan yana gelelim.

Bizimle Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden iletişime geçin.

Unutmayın ki, birlikte daha güçlüyüz.

Patronların Ensesindeyiz irtibat ve duyuru adresleri:

www.patronlarinensesindeyiz.org

[email protected]tronlarinensesindeyiz.org

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