Suriye'den SDG'ye çağrı: Suriye ordusuna katılın

Suriye Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Suriye ordusuna katılması için Suriye Demokratik Güçleri'ne çağrıda bulundu.

Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye topraklarının korunması için bir çağrı yayımladı.

SANA'da yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı, Suriye ordusuna katılması için Suriye Demokratik Güçleri'ne çağrıda bulundu.

Açıklamada, "Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, arasına katılmak isteyen bu (SDG) grubun mensubu ve birliklerini kabul etmeye ve zorunlu ve yedek askeri hizmetlerini henüz tamamlayamamış olanların durumunu tayin etmeye hazır" denildi.

Açıklamada, "Biz Suriye'de ortak bir düşmanla karşı karşıyayız, bu nedenle Arapların ve Kürtlerin birleşik Suriyesi'nin halkları olarak fedakarlıkta bulunmalı ve sevgili Suriye topraklarının her karışının düzenini yeniden sağlamalıyız" sözleri yer aldı.