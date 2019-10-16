Suriye ve SDG arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Suriye ve SDG'nin 13 Ekim tarihinde yapılan toplantının ardından yaptığı anlaşmaya göre Suriye ordusu, SDG güçlerinin bulunduğu bölgelere üç koldan girecek.

Suriye ve SDG'nin 13 Ekim tarihinde yapılan toplantının ardından yaptığı anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Anlaşmaya göre SDG, bulunduğu bölgelere Suriye ordusunun girmesine onay verdi. Böylece Suriye ordusu, doğuda Ayn Divar'dan (Çavuşköy) batıda Cerablus'a kadar tüm bölgeyi kontrol altına alacak.

Suriye ordusu, SDG bölgelerine üç koldan hareket edecek. Bunlardan birincisi, Tabka'dan Ayn İsa'ya giden ve ardından Türkiye-Suriye sınırındaki Tel Abyad'dan batıya giden yol olacak.

İkinci olarak, Menbiç'ten Kobani yolu üzerinden Tel Abyad'a giden ve ardından batıya giden yol izlenecek.

Üçüncü kol ise Haseke'den Ras el Ayn'a, doğuya Kamışlı'ya ve güneye El Malikiye yolu üzerinden olacak.

Anlaşmaya göre, Suriye ordusu daha önce yapılan anlaşmalara sadık kalarak Menbiç bölgesine yayılmış olacak.