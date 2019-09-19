Pentagon: Amaç hem Türkiye’nin kaygılarını çözmek hem SDG’nin güvenliğini sağlamak

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Chris Maier 'Güvenlik mekanizmasının temel amacı, hem Türkiye'nin güvenlik kaygılarını çözmek, hem de SDG'nin güvenliğini sağlamaktır' dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Chris Maier, Türkiye ile kurulması planlanan “güvenlik mekanizması”nın amacının hem Türkiye’nin güvenlik kaygılarını gidermek hem de Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Pentagon’un “IŞİD’le Mücadele Görev Gücü” Direktörü Chris Maier, Suriye’nin kuzeydoğusunda kurulması planlanan “güvenli bölge”ye dair çalışmalara ilişkin soruları yanıtladı. Maier “Güvenlik mekanizmasının temel amacı, hem Türkiye ile müşterek bir çalışma vasıtasıyla onların güvenlik kaygılarını çözmek, hem de SDG'nin güvenliğini sağlamaktır” dedi.

Maier bölgede SDG'ye siperleri kaldırması için herhangi bir güvence verilip verilmediğine dair soruya “Siperlerin kaldırılması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki halkın daha az güvende olduğu anlamına gelmemeli. Çünkü Türkiye ile çalışırken, Türkiye'nin Suriye'ye girme fikrinin önemli ölçüde gerilediği konusunda ikna olduk” diye yanıt verdi.

SDG’ye “IŞİD’le mücadele için uygun” silah ve araçları sağlamaya devam ettiklerini söyleyen Maier “Türkiye’ye her ay bu silah ve araçların ne olduklarına ilişkin bir rapor veriyoruz” dedi.

Maier “güvenlik mekanizması” diye adlandırdığı bölgede 8 Eylül’den beri ABD ve Türkiye ordusunun 5 ortak helikopter uçuşu gerçekleştirdiğini söyledi.

Maier ayrıca bölgede halen YPG güçlerinin bulunduğunu belirtti.