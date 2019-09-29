Pelosi: Trump için azil sürecinin başlatılmasına halk destek veriyor

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat çoğunluğun lideri Nancy Pelosi, Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına halkın destek verdiğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat çoğunluğun lideri Nancy Pelosi, Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Pelosi, "ABD Başkanı'nın vergi mükelleflerinin finanse ettiği askeri yardımları, bir başka ülkenin liderinden ricasını yerine getirmesini sağlamak adına elinde bir koz olarak tuttuğu çok ama çok net görülüyor" dedi.

Trump'ın Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde Joe Biden'ın oğlu hakkında soruşturma açılmasını istediği yönündeki iddiaların ardından Demokratlar ABD Başkanı hakkında azil sürecini başlatmıştı.