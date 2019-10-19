İtalya'da meclis önünde eylem: Suriye'de işlenen suçları unutmayacağız

Rete No War (Savaş Karşıtı Ağ) üyeleri, iki gün önce İtalya meclisi önünde Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına karşı eylem yaptı. Eyleme katılanlardan biri olan aktivist Marinella Correggia, 'Suriye'de geçmişte işlenen suçları unutmayacağız' dedi.

İtalya'da Rete No War (Savaş karşıtı Ağ) aktivistleri, iki gün önce başkent Roma'da İtalya meclisi önünde Suriye'ye dönük harekatına karşı eylem yaptı.

Eylemde, "Suriye, tüm Suriyelilerindir. Erdoğan ve teröristler defolsun", "Erdoğan, Batı'nın isyancı dediği teröristlerin ağa babası", "Erdoğan ve teröristleri yıllardır Suriye'de, NATO ve medyanın sessizliği eşliğinde. Utanç verici" yazılı pankartlar taşındı.

Eyleme katılanlardan biri olan aktivist Marinella Correggia, Suriye'de yaşananlara ilişkin "Gelecek zamanda ne olursa olsun, Suriye'yi öldürme girişiminde bulunan NATO ülkelerinin (Türkiye başta olmak üzere), Körfez ülkelerinin, medyanın, STK'ların ve 'aktivist'lerin işledikleri suçları unutmamalıyız" açıklamasında bulundu.