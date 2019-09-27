AB’den ‘göç anlaşması’ için Türkiye ve Yunanistan’a üst düzey ziyaret

Almanya ve Fransa içişleri bakanları ile AB Komisyonu’nun mülteciler sorumlusu 3-4 Ekim tarihlerinde Türkiye ve Yunanistan’ı ziyaret ederek ‘göç mutabakatı’nı görüşecek.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan göç mutabakatını görüşmek üzere AB’den üst düzey bir heyet 3-4 Ekim tarihlerinde Türkiye ve Yunanistan’ı ziyaret edecek.

DW Türkçe’de yer alan habere göre mutabakatı görüşmek üzere Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ile AB Komisyonu’nun mülteciler sorumlusu Dimitris Avramopulos, 3-4 Ekim tarihlerinde Türkiye ve Yunanistan’ı ziyaret edecek.

'TARAFLARIN MEMNUNİYETSİZLİĞİ ELE ALINACAK'

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Seehofer’in ziyaretinde AB ile Türkiye arasındaki mutabakatın "daha iyi nasıl uygulanabileceği" konusunda fikir edinmeyi amaçladığını söyledi. Bakanlık sözcüsü ziyaret kapsamında mutabakatın uygulanması konusunda taraflarda ortaya çıkan memnuniyetsizliğin de ele alınacağını belirtti.

LÜKSEMBURG DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE'YE EK MALİ DESTEK VERİLMELİ

Öte yandan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, AB’de sığınmacı krizinin önüne geçilmesi için Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'ye ek mali yardımda bulunulması gerektiğini söyledi. Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan Asselborn, "Türkiye, 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıyla çok ağır bir yükü omuzluyor. Bunun için desteğe ihtiyacı olduğu bence çok açık. Bu nedenle AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması için ek mali destek güvencesi vermek zorunda" diye konuştu. Lüksemburg Dışişleri Bakanı, "Para Erdoğan'a ya da hükümetten herhangi birine verilmeyecek. Bilakis örneğin mülteci çocuklarının okula gidebilmeleri ve bu insanların tedavileri için kullanılacak" dedi.